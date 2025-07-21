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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 043 160 осіб (+1170 за добу), 11 037 танків, 30 637 артсистем, 23 028 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російська армія за добу втратила

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 043 160 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 21.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1043160 (+1170) осіб
  • танків – 11037 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 23028 (+7) од
  • артилерійських систем – 30637 (+54) од
  • РСЗВ – 1444 (+1) од
  • засоби ППО – 1199 (+1) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47181 (+199)
  • крилаті ракети – 3515 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55859 (+132)
  • спеціальна техніка – 3934 (+2)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Серед командирів армії РФ поширена практика "мотивації" - страта власних бійців, - ГУР МО. ВIДЕО

Втрати ворога 21 липня

Автор: 

армія рф (18241) Генштаб ЗС (6983) ліквідація (4242) знищення (7833)


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З такими втратами свинособаки можуть воювати до скону..
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21.07.2025 08:01 Відповісти
Тоді все, здаємось
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21.07.2025 08:16 Відповісти
Поляки готові?
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21.07.2025 08:22 Відповісти
Що, вже записався в штурмовики за 3 мільйона срублів? Ну, обтєкай, а нам своє робити.
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21.07.2025 08:53 Відповісти
Ще раз повторюю:для свинособак -це не втрати..
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21.07.2025 09:23 Відповісти
0,5% росіян воюють із трьома відсотками українців.
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21.07.2025 08:07 Відповісти
кореяк порахував?
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21.07.2025 08:23 Відповісти
Минув 4170 день москальсько-української війни.
200!! одиниць знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Трохи броні, арта та логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 043 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.
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21.07.2025 08:38 Відповісти
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21.07.2025 08:43 Відповісти
 
 