Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 043 160 осіб (+1170 за добу), 11 037 танків, 30 637 артсистем, 23 028 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 043 160 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 21.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1043160 (+1170) осіб
- танків – 11037 (+2) од
- бойових броньованих машин – 23028 (+7) од
- артилерійських систем – 30637 (+54) од
- РСЗВ – 1444 (+1) од
- засоби ППО – 1199 (+1) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47181 (+199)
- крилаті ракети – 3515 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55859 (+132)
- спеціальна техніка – 3934 (+2)
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
200!! одиниць знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Трохи броні, арта та логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 043 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.