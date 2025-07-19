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Серед командирів армії РФ поширена практика "мотивації" - страта власних бійців, - ГУР МО. ВIДЕО

У радіоперехопленні, здобутому українськими розвідниками, командир одного з підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту держави-агресора наказує стратити пораненого бійця цієї ж бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного управлінні розвідки Міноборони України.

"Пристрелите его на ..й! В морской пехоте больных нет - есть живые и есть мертвые. Других вариантов у него нету. Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет", - наводить ГУР висловлювання російського командира.

У повідомленні розвідників зазначається, що вбивство власних бійців - поширена практика "мотивації" серед командирів армії держави-агресора. Погроза розстрілом - єдиний спосіб, за допомогою якого російські командири змушують особовий склад виконувати бойові завдання.

Як повідомлялося, 155-та бригада морської піхоти військ РФ відома вчиненням воєнних злочинів під час окупації Київської області, а також на інших напрямках фронту.

Нещодавно фахівці ГУР МО України зафіксували черговий воєнний злочин цієї бригади ― наказ на вбивство та обезголовлення українських військовополонених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ за чотири місяці втратила щонайменше 28% мобілізованих засуджених лише з Південного округу, - ГУР МО

Автор: 

страта (83) розвідка (3904)


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Топ коментарі
+8
Не астанавлівайтєсь!
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19.07.2025 09:50 Відповісти
+7
Незабаром їх баби ЩЕ НАРОЖАЮТЬ від китайців
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19.07.2025 09:52 Відповісти
+4
Диванні експерти можуть тільки ображати незнайому людину. Ви б мабуть при "совку" гордо відмовилися б від участі війни в Афганістані. Типу зараз війна - це романтична прогулянка. Якщо читати всілякі веселі книжки про війну типу Сайгона та Мартіна Брєста - то романтична
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19.07.2025 10:33 Відповісти
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Не астанавлівайтєсь!
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19.07.2025 09:50 Відповісти
Незабаром їх баби ЩЕ НАРОЖАЮТЬ від китайців
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19.07.2025 09:52 Відповісти
китайський батько не відпустить здохнути за лача, хоч і полукровку.
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19.07.2025 10:08 Відповісти
новость не полная. они их потом едят
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19.07.2025 11:07 Відповісти
Хороша новина для марахвона
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19.07.2025 09:54 Відповісти
Добрий командир, побільше таких. Тільки одне цікаво, в Афганістані комбати ходили разом з нами, іноді даже зі штабу полка були. Якщо би офіцери таке допускали, то після першого божого виходу їх би пристрелили. А зараз що у військових ху....лостану, або офіцери не ходять з підлеглими, або підлеглі це звичайний раби.
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19.07.2025 09:56 Відповісти
Бойового
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19.07.2025 09:58 Відповісти
Диванні експерти можуть тільки ображати незнайому людину. Ви б мабуть при "совку" гордо відмовилися б від участі війни в Афганістані. Типу зараз війна - це романтична прогулянка. Якщо читати всілякі веселі книжки про війну типу Сайгона та Мартіна Брєста - то романтична
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19.07.2025 10:33 Відповісти
Це не ганебна сторінка, це частина історії цих людей. Який ви зухвалий та сміливий. А людина і не пишається цим, а просто каже контексті конкретної ситуації, як у них було, що офіцери ходили з ними в бій. Дивіться: історію знову можуть переписати і ніхто не знає, що буде ганебним років через тридцять
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19.07.2025 10:47 Відповісти
Помовчала б ти ***** трусливая. Час такий був.
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19.07.2025 10:54 Відповісти
Чому ти всіх ображаєш? Від поляків вже відчепився? Є люди, які цвітуть від щастя, якщо комусь роблять пакощі. Цей стан психіатри називають ейфорією.
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19.07.2025 11:25 Відповісти
Кацапи - раби дегенерати.
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19.07.2025 10:42 Відповісти
В Афганістані було по-іншому... Там були МИ... Не забувай - до 50% командного складу (від сержанта, до генерала), були УКРАЇНЦЯМИ. Це при тому, що ми були всього 1/5 населення СРСР. А зараз нас там немає... Тобто різко зменшилася кількість ЛЮДЕЙ... І різко збільшилася кількість "БИДЛА"...
Ти правильно висловився стосовно РАБІВ... Це, дійсно "раби". Вони різні за статусом (навіть генерали можуть буть РАБАМИ про це давно писали іноземні спостерігачі).

«Этот народ имеет более наклонности к рабству, чем к свободе. Я слышал, как слуги жаловались, что господа недостаточно бьют их. Москвичи считаются хитрее и лживее чем все остальные... Если они начнут клясться и божиться, знай, что здесь скрывается обман, ибо они клянутся с целью обмануть...» - советник-камергер и начальник Австрийского государственного казначейства Сигизмунд барон Герберштейн-Нейперг-Гюттентаг, "Записки о Московитских делах", 1549 г..
"Увидев русских царедворцев при исполнении обязанностей, я тотчас поразился необычайной покорности, с какой они исполняют свою роль; они - своего рода сановные рабы /.../ в поведении всей свиты цесаревича, как господ, так и слуг, видны привычки челяди. /.../ здесь господствует бескорыстное и безотчетное раболепство /.../ смесь надменности с низостью"Цитата з книги маркіза Астольфа де Кюстіна "Росія у 1839 році" (La Russie en 1839)
А ось тобі пояснення цій війні, сказані ще в античному Римі (здається, КАтоном Старшим: "Раб ненавидить, більше всьогоЮ не свого господаря, а того раба, який зумів звільниться..."
МИ - звільнились...
Вони - НІ...
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19.07.2025 10:44 Відповісти
Х..йня у тебе в голові. ГУР висвітлює злочини держави агресора. Нехай весь світ бачить хто такі кацапи.
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19.07.2025 10:04 Відповісти
Бусифікацією має займатись поліція та ВСП. А чому одні мають воювати а інші гріти дупи в тилу?
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19.07.2025 10:15 Відповісти
А скільки разів тебе вже бусярили?
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19.07.2025 10:15 Відповісти
Кацап, що ти робиш на українському форумі?! Тут воткі нєт!
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19.07.2025 10:30 Відповісти
що ти мелиш?
який же це злочин, пристрелити лаптєногого солдата?
це, правильний геройський вчинок.
кожному кацапському командиру, премію за кожного знищеного орка!
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19.07.2025 10:13 Відповісти
"Пристрелите его на ..й!" - сказав кацапський командир і пішов допивати пиво
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19.07.2025 10:03 Відповісти
Господь Бог винищує кацапську підарську нечисть усіма можливими способами: руками героїв СОУ, повенями, пожежами, а також за допомогою самих скажених кацапів.
Слава Україні!
АМІНЬ
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19.07.2025 11:09 Відповісти
 
 