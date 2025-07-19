Серед командирів армії РФ поширена практика "мотивації" - страта власних бійців, - ГУР МО. ВIДЕО
У радіоперехопленні, здобутому українськими розвідниками, командир одного з підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту держави-агресора наказує стратити пораненого бійця цієї ж бригади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного управлінні розвідки Міноборони України.
"Пристрелите его на ..й! В морской пехоте больных нет - есть живые и есть мертвые. Других вариантов у него нету. Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет", - наводить ГУР висловлювання російського командира.
У повідомленні розвідників зазначається, що вбивство власних бійців - поширена практика "мотивації" серед командирів армії держави-агресора. Погроза розстрілом - єдиний спосіб, за допомогою якого російські командири змушують особовий склад виконувати бойові завдання.
Як повідомлялося, 155-та бригада морської піхоти військ РФ відома вчиненням воєнних злочинів під час окупації Київської області, а також на інших напрямках фронту.
Нещодавно фахівці ГУР МО України зафіксували черговий воєнний злочин цієї бригади ― наказ на вбивство та обезголовлення українських військовополонених.
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Ти правильно висловився стосовно РАБІВ... Це, дійсно "раби". Вони різні за статусом (навіть генерали можуть буть РАБАМИ про це давно писали іноземні спостерігачі).
«Этот народ имеет более наклонности к рабству, чем к свободе. Я слышал, как слуги жаловались, что господа недостаточно бьют их. Москвичи считаются хитрее и лживее чем все остальные... Если они начнут клясться и божиться, знай, что здесь скрывается обман, ибо они клянутся с целью обмануть...» - советник-камергер и начальник Австрийского государственного казначейства Сигизмунд барон Герберштейн-Нейперг-Гюттентаг, "Записки о Московитских делах", 1549 г..
"Увидев русских царедворцев при исполнении обязанностей, я тотчас поразился необычайной покорности, с какой они исполняют свою роль; они - своего рода сановные рабы /.../ в поведении всей свиты цесаревича, как господ, так и слуг, видны привычки челяди. /.../ здесь господствует бескорыстное и безотчетное раболепство /.../ смесь надменности с низостью"Цитата з книги маркіза Астольфа де Кюстіна "Росія у 1839 році" (La Russie en 1839)
А ось тобі пояснення цій війні, сказані ще в античному Римі (здається, КАтоном Старшим: "Раб ненавидить, більше всьогоЮ не свого господаря, а того раба, який зумів звільниться..."
МИ - звільнились...
Вони - НІ...
який же це злочин, пристрелити лаптєногого солдата?
це, правильний геройський вчинок.
кожному кацапському командиру, премію за кожного знищеного орка!
Слава Україні!
АМІНЬ