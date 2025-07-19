Серед командирів армії РФ поширена практика "мотивації" - страта власних бійців, - ГУР МО. ВIДЕО

У радіоперехопленні, здобутому українськими розвідниками, командир одного з підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту держави-агресора наказує стратити пораненого бійця цієї ж бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного управлінні розвідки Міноборони України.

"Пристрелите его на ..й! В морской пехоте больных нет - есть живые и есть мертвые. Других вариантов у него нету. Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет", - наводить ГУР висловлювання російського командира.

У повідомленні розвідників зазначається, що вбивство власних бійців - поширена практика "мотивації" серед командирів армії держави-агресора. Погроза розстрілом - єдиний спосіб, за допомогою якого російські командири змушують особовий склад виконувати бойові завдання.

Як повідомлялося, 155-та бригада морської піхоти військ РФ відома вчиненням воєнних злочинів під час окупації Київської області, а також на інших напрямках фронту.

Нещодавно фахівці ГУР МО України зафіксували черговий воєнний злочин цієї бригади ― наказ на вбивство та обезголовлення українських військовополонених.

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