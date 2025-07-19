Среди командиров армии РФ распространена практика "мотивации" - казнь собственных бойцов, - ГУР МО. ВИДЕО

В радиоперехвате, добытом украинскими разведчиками, командир одного из подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота государства-агрессора приказывает казнить раненого бойца этой же бригады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управлении разведки Минобороны Украины.

"Пристрелите его на ..й! В морской пехоте больных нет - есть живые и есть мертвые. Других вариантов у него нет. Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет", приводит ГУР высказывания российского командира.

В сообщении разведчиков отмечается, что убийство собственных бойцов - распространенная практика "мотивации" среди командиров армии государства-агрессора. Угроза расстрелом - единственный способ, с помощью которого российские командиры заставляют личный состав выполнять боевые задачи.

Как сообщалось, 155-я бригада морской пехоты войск РФ известна совершением военных преступлений во время оккупации Киевской области, а также на других направлениях фронта.

Недавно специалисты ГУР МО Украины зафиксировали очередное военное преступление этой бригады - приказ на убийство и обезглавливание украинских военнопленных.

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