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Среди командиров армии РФ распространена практика "мотивации" - казнь собственных бойцов, - ГУР МО. ВИДЕО

В радиоперехвате, добытом украинскими разведчиками, командир одного из подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота государства-агрессора приказывает казнить раненого бойца этой же бригады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управлении разведки Минобороны Украины.

"Пристрелите его на ..й! В морской пехоте больных нет - есть живые и есть мертвые. Других вариантов у него нет. Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет", приводит ГУР высказывания российского командира.

В сообщении разведчиков отмечается, что убийство собственных бойцов - распространенная практика "мотивации" среди командиров армии государства-агрессора. Угроза расстрелом - единственный способ, с помощью которого российские командиры заставляют личный состав выполнять боевые задачи.

Как сообщалось, 155-я бригада морской пехоты войск РФ известна совершением военных преступлений во время оккупации Киевской области, а также на других направлениях фронта.

Недавно специалисты ГУР МО Украины зафиксировали очередное военное преступление этой бригады - приказ на убийство и обезглавливание украинских военнопленных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ за четыре месяца потеряла не менее 28% мобилизованных осужденных только из Южного округа, - ГУР МО

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казнь (124) разведка (4210)


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Топ комментарии
+7
Не астанавлівайтєсь!
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19.07.2025 09:50 Ответить
+6
Незабаром їх баби ЩЕ НАРОЖАЮТЬ від китайців
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19.07.2025 09:52 Ответить
+4
Диванні експерти можуть тільки ображати незнайому людину. Ви б мабуть при "совку" гордо відмовилися б від участі війни в Афганістані. Типу зараз війна - це романтична прогулянка. Якщо читати всілякі веселі книжки про війну типу Сайгона та Мартіна Брєста - то романтична
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19.07.2025 10:33 Ответить
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Не астанавлівайтєсь!
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19.07.2025 09:50 Ответить
Незабаром їх баби ЩЕ НАРОЖАЮТЬ від китайців
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19.07.2025 09:52 Ответить
китайський батько не відпустить здохнути за лача, хоч і полукровку.
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19.07.2025 10:08 Ответить
новость не полная. они их потом едят
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19.07.2025 11:07 Ответить
Хороша новина для марахвона
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19.07.2025 09:54 Ответить
Добрий командир, побільше таких. Тільки одне цікаво, в Афганістані комбати ходили разом з нами, іноді даже зі штабу полка були. Якщо би офіцери таке допускали, то після першого божого виходу їх би пристрелили. А зараз що у військових ху....лостану, або офіцери не ходять з підлеглими, або підлеглі це звичайний раби.
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19.07.2025 09:56 Ответить
Бойового
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19.07.2025 09:58 Ответить
Диванні експерти можуть тільки ображати незнайому людину. Ви б мабуть при "совку" гордо відмовилися б від участі війни в Афганістані. Типу зараз війна - це романтична прогулянка. Якщо читати всілякі веселі книжки про війну типу Сайгона та Мартіна Брєста - то романтична
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19.07.2025 10:33 Ответить
Це не ганебна сторінка, це частина історії цих людей. Який ви зухвалий та сміливий. А людина і не пишається цим, а просто каже контексті конкретної ситуації, як у них було, що офіцери ходили з ними в бій. Дивіться: історію знову можуть переписати і ніхто не знає, що буде ганебним років через тридцять
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19.07.2025 10:47 Ответить
Помовчала б ти ***** трусливая. Час такий був.
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19.07.2025 10:54 Ответить
Чому ти всіх ображаєш? Від поляків вже відчепився? Є люди, які цвітуть від щастя, якщо комусь роблять пакощі. Цей стан психіатри називають ейфорією.
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19.07.2025 11:25 Ответить
Кацапи - раби дегенерати.
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19.07.2025 10:42 Ответить
В Афганістані було по-іншому... Там були МИ... Не забувай - до 50% командного складу (від сержанта, до генерала), були УКРАЇНЦЯМИ. Це при тому, що ми були всього 1/5 населення СРСР. А зараз нас там немає... Тобто різко зменшилася кількість ЛЮДЕЙ... І різко збільшилася кількість "БИДЛА"...
Ти правильно висловився стосовно РАБІВ... Це, дійсно "раби". Вони різні за статусом (навіть генерали можуть буть РАБАМИ про це давно писали іноземні спостерігачі).

«Этот народ имеет более наклонности к рабству, чем к свободе. Я слышал, как слуги жаловались, что господа недостаточно бьют их. Москвичи считаются хитрее и лживее чем все остальные... Если они начнут клясться и божиться, знай, что здесь скрывается обман, ибо они клянутся с целью обмануть...» - советник-камергер и начальник Австрийского государственного казначейства Сигизмунд барон Герберштейн-Нейперг-Гюттентаг, "Записки о Московитских делах", 1549 г..
"Увидев русских царедворцев при исполнении обязанностей, я тотчас поразился необычайной покорности, с какой они исполняют свою роль; они - своего рода сановные рабы /.../ в поведении всей свиты цесаревича, как господ, так и слуг, видны привычки челяди. /.../ здесь господствует бескорыстное и безотчетное раболепство /.../ смесь надменности с низостью"Цитата з книги маркіза Астольфа де Кюстіна "Росія у 1839 році" (La Russie en 1839)
А ось тобі пояснення цій війні, сказані ще в античному Римі (здається, КАтоном Старшим: "Раб ненавидить, більше всьогоЮ не свого господаря, а того раба, який зумів звільниться..."
МИ - звільнились...
Вони - НІ...
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19.07.2025 10:44 Ответить
Х..йня у тебе в голові. ГУР висвітлює злочини держави агресора. Нехай весь світ бачить хто такі кацапи.
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19.07.2025 10:04 Ответить
Бусифікацією має займатись поліція та ВСП. А чому одні мають воювати а інші гріти дупи в тилу?
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19.07.2025 10:15 Ответить
А скільки разів тебе вже бусярили?
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19.07.2025 10:15 Ответить
Кацап, що ти робиш на українському форумі?! Тут воткі нєт!
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19.07.2025 10:30 Ответить
що ти мелиш?
який же це злочин, пристрелити лаптєногого солдата?
це, правильний геройський вчинок.
кожному кацапському командиру, премію за кожного знищеного орка!
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19.07.2025 10:13 Ответить
"Пристрелите его на ..й!" - сказав кацапський командир і пішов допивати пиво
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19.07.2025 10:03 Ответить
Господь Бог винищує кацапську підарську нечисть усіма можливими способами: руками героїв СОУ, повенями, пожежами, а також за допомогою самих скажених кацапів.
Слава Україні!
АМІНЬ
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19.07.2025 11:09 Ответить
 
 