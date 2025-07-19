Среди командиров армии РФ распространена практика "мотивации" - казнь собственных бойцов, - ГУР МО. ВИДЕО
В радиоперехвате, добытом украинскими разведчиками, командир одного из подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота государства-агрессора приказывает казнить раненого бойца этой же бригады.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управлении разведки Минобороны Украины.
"Пристрелите его на ..й! В морской пехоте больных нет - есть живые и есть мертвые. Других вариантов у него нет. Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет", приводит ГУР высказывания российского командира.
В сообщении разведчиков отмечается, что убийство собственных бойцов - распространенная практика "мотивации" среди командиров армии государства-агрессора. Угроза расстрелом - единственный способ, с помощью которого российские командиры заставляют личный состав выполнять боевые задачи.
Как сообщалось, 155-я бригада морской пехоты войск РФ известна совершением военных преступлений во время оккупации Киевской области, а также на других направлениях фронта.
Недавно специалисты ГУР МО Украины зафиксировали очередное военное преступление этой бригады - приказ на убийство и обезглавливание украинских военнопленных.
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Ти правильно висловився стосовно РАБІВ... Це, дійсно "раби". Вони різні за статусом (навіть генерали можуть буть РАБАМИ про це давно писали іноземні спостерігачі).
«Этот народ имеет более наклонности к рабству, чем к свободе. Я слышал, как слуги жаловались, что господа недостаточно бьют их. Москвичи считаются хитрее и лживее чем все остальные... Если они начнут клясться и божиться, знай, что здесь скрывается обман, ибо они клянутся с целью обмануть...» - советник-камергер и начальник Австрийского государственного казначейства Сигизмунд барон Герберштейн-Нейперг-Гюттентаг, "Записки о Московитских делах", 1549 г..
"Увидев русских царедворцев при исполнении обязанностей, я тотчас поразился необычайной покорности, с какой они исполняют свою роль; они - своего рода сановные рабы /.../ в поведении всей свиты цесаревича, как господ, так и слуг, видны привычки челяди. /.../ здесь господствует бескорыстное и безотчетное раболепство /.../ смесь надменности с низостью"Цитата з книги маркіза Астольфа де Кюстіна "Росія у 1839 році" (La Russie en 1839)
А ось тобі пояснення цій війні, сказані ще в античному Римі (здається, КАтоном Старшим: "Раб ненавидить, більше всьогоЮ не свого господаря, а того раба, який зумів звільниться..."
МИ - звільнились...
Вони - НІ...
який же це злочин, пристрелити лаптєногого солдата?
це, правильний геройський вчинок.
кожному кацапському командиру, премію за кожного знищеного орка!
Слава Україні!
АМІНЬ