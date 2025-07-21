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Новости Обстрелы Сумщины
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Сутки в Сумской области: враг 90 раз обстрелял 38 населенных пунктов, три женщины и ребенок получили ранения

Последствия российского обстрела Сумщины

В течение суток, с утра 20 июля до утра 21 июля 2025 года, российские войска совершили 90 обстрелов по 38 населенным пунктам в 15 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА

В результате атаки БПЛА по Сумской громаде травмы получили три мирные жительницы (1990 г.р., 1982 г.р., и 1978 г.р.) и малолетний ребенок (2018 г.р.).

В течение суток враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывал ВОГ с БпЛА:

  • более 10 сбрасываний в ВОГ с БпЛА;
  • более 10 ударов КАБов.

Также враг совершил удары FPV-дронами, БПЛА и ракетный удар по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Сумской громаде повреждены частные дома, остекление окон в домах, автомобиль, объекты гражданской инфраструктуры, нежилые здания;
  • в Николаевской сельской громаде повреждены нежилые помещения, автомобиль;
  • в Путивльской громаде уничтожено частное домовладение;
  • в Белопольской громаде поврежден частный дом.

За сутки воздушная тревога в области продолжалась 17 часов 23 минуты.

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Автор: 

обстрел (28636) Сумская область (3481) Сумский район (331) Шосткинский район (58)


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