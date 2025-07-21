Доба на Сумщині: ворог 90 разів обстріляв 38 населених пунктів, три жінки та дитина дістали поранення

Протягом доби, з ранку 20 липня до ранку 21 липня 2025 року, російські війська здійснили 90 обстрілів по 38 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА

Внаслідок атаки БпЛА по Сумській громаді травми дістали три мирні жительки (1990 р.н., 1982 р.н, та 1978 р.н.) та малолітня дитина (2018 р.н.).

Протягом доби ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:

понад 10 скидань ВОГ з БпЛА;

понад 10 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки, скління вікон у будинках, автомобіль, об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові будівлі;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, автомобіль;

у Путивльській громаді знищено приватне домоволодіння;

у Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок.

За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 23 хвилини.

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