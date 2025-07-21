Цензор.НЕТ запустил спецпроект, посвященный производству и развитию беспилотных систем в Украине
Индустрия дронов
На портале Цензор.НЕТ заработал спецпроект, посвященный отечественной индустрии дронов. Его основная задача - информировать аудиторию о современном состоянии, трендах и инновациях в области беспилотных летательных аппаратов, помогать развитию отрасли БпАК и адвокатировать бизнес во взаимодействии с властью.
Сегодня, когда "первые армии мира" только позволяют своим командирам закупать и испытывать дроны, а также проводить моделирование боевых действий с использованием беспилотников, Украина в условиях полномасштабной войны использует БПЛА для уничтожения живой силы противника, дорогостоящей техники, а также для нанесения прицельных ударов по стратегическим объектам в глубоком тылу Российской Федерации.
Кроме того, беспилотные технологии успешно масштабируют для защиты украинского неба от воздушных атак России. Сегодня очередным вызовом для нашей страны является противодействие шахедам, именно от индустрии дронов государство может получить сейчас средства защиты.
Украинский опыт использования БПЛА формирует доктрину современной войны, которую будут использовать ведущие страны для защиты.
БпЛА-технологии - это перспективная отрасль милтех-индустрии, которая требует всесторонней, в том числе информационной поддержки. Поэтому Цензор.НЕТ ставит перед собой цель - сформировать экспертное медиапространство вокруг темы военных дронов, а также популяризировать украинских производителей беспилотных летательных аппаратов.
Это позволит подсветить проблемы во взаимодействии производителей и государства, а также ускорить заторможенные процессы, в частности через публикации и запросы в соответствующие органы власти, имеющие непосредственное влияние на развитие отрасли.
На страницах спецпроекта вы сможете найти актуальную и верифицированную информацию, касающуюся БпЛА - новости, аналитические материалы, интервью с производителями и экспертные колонки.
Редакция Цензор.НЕТ призывает всех заинтересованных присоединиться к развитию спецпроекта, вы можете присылать свои новостные, аналитические материалы, экспертные колонки, а также рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются производители БпЛА в Украине, на адрес [email protected]
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Вчора реєстрована зі стандартним набором фраз та фірмовим коверканням мови.
Тобто, всмак потрендіти...
А щоб надійшла, конче потрібна ще на вчора допомога, бракує широкої кампанії в заруб.ЗМІ.
Не зрозуміло і прикро, чому на шпальтах провідних зарубіжних медіа кожного дня відсутня коротка лаконична змістовна стаття про те, що коїть пу в Україні?
Чим займаються атташе по культурі в укр амбассадах по всьому світу? Звідкіля люди в циз країнах можуть дізнатися правду про історію України і підвалини агрессії расєї і жахливі наслідки того, що роблять рашистські асвабадители, перетворюючи в попіл укр міста і села.
Да, кожного дня в випусках новин за кордоном приділяється пару хвилин війні раши проти України.
Але, бракує більш детальної інфи з розкриттям глибинних підвалин дій імперії зла.
Бракує цей інфи і в Німеччини, де край потрібні ці матеріали, щоб розплющили очи симпатики afd, яка не гаїть часу на розповсюдження кремлівських нарративів про миролюбивого пу і законність тих "першопричин", які "винудили" його вдертися до суверенної мирної сусідньої країни.
Адже, громадяни інших країн дуже мало, а то і зовсім нічого не знають про Україну і багато з них не розуміє, чому сьогодні так важливо допомогати Україні в боротьбі зі злом, інакше воно посунеться далі на Захід і неодмінно прийде цей "руцкий мир"= рашизм в їхні домівки і зробить теж саме, що зробив у Бучи і повсюди, де ступить чобіт рашиста.