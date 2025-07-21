Цензор.НЕТ запустил спецпроект, посвященный производству и развитию беспилотных систем в Украине

Индустрия дронов

На портале Цензор.НЕТ заработал спецпроект, посвященный отечественной индустрии дронов. Его основная задача - информировать аудиторию о современном состоянии, трендах и инновациях в области беспилотных летательных аппаратов, помогать развитию отрасли БпАК и адвокатировать бизнес во взаимодействии с властью.

Сегодня, когда "первые армии мира" только позволяют своим командирам закупать и испытывать дроны, а также проводить моделирование боевых действий с использованием беспилотников, Украина в условиях полномасштабной войны использует БПЛА для уничтожения живой силы противника, дорогостоящей техники, а также для нанесения прицельных ударов по стратегическим объектам в глубоком тылу Российской Федерации.

Кроме того, беспилотные технологии успешно масштабируют для защиты украинского неба от воздушных атак России. Сегодня очередным вызовом для нашей страны является противодействие шахедам, именно от индустрии дронов государство может получить сейчас средства защиты.

Украинский опыт использования БПЛА формирует доктрину современной войны, которую будут использовать ведущие страны для защиты.

БпЛА-технологии - это перспективная отрасль милтех-индустрии, которая требует всесторонней, в том числе информационной поддержки. Поэтому Цензор.НЕТ ставит перед собой цель - сформировать экспертное медиапространство вокруг темы военных дронов, а также популяризировать украинских производителей беспилотных летательных аппаратов.

Это позволит подсветить проблемы во взаимодействии производителей и государства, а также ускорить заторможенные процессы, в частности через публикации и запросы в соответствующие органы власти, имеющие непосредственное влияние на развитие отрасли.

На страницах спецпроекта вы сможете найти актуальную и верифицированную информацию, касающуюся БпЛА - новости, аналитические материалы, интервью с производителями и экспертные колонки.

Редакция Цензор.НЕТ призывает всех заинтересованных присоединиться к развитию спецпроекта, вы можете присылать свои новостные, аналитические материалы, экспертные колонки, а также рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются производители БпЛА в Украине, на адрес [email protected]