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Новини Індустрія дронів
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Цензор.НЕТ запустив спецпроєкт, присвячений виробництву та розвитку безпілотних систем в Україні

Індустрія дронів

лелека,дрони

На порталі Цензор.НЕТ запрацював спецпроєкт, присвячений вітчизняній індустрії дронів. Його основна задача – інформувати авдиторію про сучасний стан, тренди й інновації у галузі безпілотних літальних апаратів, допомагати розвитку галузі безпілотних систем та адвокатувати бізнес у взаємодії із владою.

Сьогодні, коли "перші армії світу" тільки дозволяють своїм командирам закуповувати та випробовувати дрони, а також проводити моделювання бойових дій з використанням безпілотників, Україна в умовах повномасштабної війни використовує БпЛА для знищення живої сили противника, дороговартісної техніки, а також для прицільних ударів по стратегічних об’єктах у глибокому тилу Російської Федерації.

Окрім того, безпілотні технології успішно масштабують для захисту українського неба від повітряних атак Росії. Сьогодні черговим викликом для нашої країни є протидія шахедам, саме від індустрії дронів держава може отримати зараз засоби захисту.

Український досвід використання БПЛА формує доктрину сучасної війни, яку використовуватимуть провідні країни для захисту.

БпЛА-технології – це перспективна галузь мілтех-індустрії, яка потребує всебічної, зокрема інформаційної підтримки. Тому Цензор.НЕТ ставить перед собою мету – сформувати експертний медіапростір довкола теми військових дронів, а також популяризувати українських виробників безпілотних літальних апаратів.

Це дозволить підсвітити проблеми у взаємодії виробників і держави, а також прискорти загальмовані процеси, зокрема через публікації і запити до відповідних органів влади, що мають безпосередній вплив на розвиток галузі.

На сторінках спецпроєкту ви зможете знайти актуальну та верифіковану інформацію, що стосується БпЛА – новини, аналітичні матеріали, інтерв’ю з виробниками й експертні колонки.

Редакція Цензор.НЕТ закликає всіх дотичних долучитися до розвитку спецпроєкту, ви можете надсилати свої новинні, аналітичні матеріали, експертні колонки, а також розповісти про проблеми, з якими стикаються виробники БпЛА в Україні, на адресу [email protected]

безпілотник (4563) дрони (5142) БпАК (1)


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Козломорда лушпайка з під проксі
Вчора реєстрована зі стандартним набором фраз та фірмовим коверканням мови.
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21.07.2025 11:55 Відповісти
Можна надсилати вірші, оповідання, присвячені цій темі; зорганізувати конкурс дитячого малюнку.
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21.07.2025 11:55 Відповісти
інформувати авдиторію про ******** стан, тренди

Тобто, всмак потрендіти...
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21.07.2025 11:57 Відповісти
Добра корисна ініціатива, що потребує негайних інвестицій.
А щоб надійшла, конче потрібна ще на вчора допомога, бракує широкої кампанії в заруб.ЗМІ.

Не зрозуміло і прикро, чому на шпальтах провідних зарубіжних медіа кожного дня відсутня коротка лаконична змістовна стаття про те, що коїть пу в Україні?

Чим займаються атташе по культурі в укр амбассадах по всьому світу? Звідкіля люди в циз країнах можуть дізнатися правду про історію України і підвалини агрессії расєї і жахливі наслідки того, що роблять рашистські асвабадители, перетворюючи в попіл укр міста і села.

Да, кожного дня в випусках новин за кордоном приділяється пару хвилин війні раши проти України.
Але, бракує більш детальної інфи з розкриттям глибинних підвалин дій імперії зла.

Бракує цей інфи і в Німеччини, де край потрібні ці матеріали, щоб розплющили очи симпатики afd, яка не гаїть часу на розповсюдження кремлівських нарративів про миролюбивого пу і законність тих "першопричин", які "винудили" його вдертися до суверенної мирної сусідньої країни.

Адже, громадяни інших країн дуже мало, а то і зовсім нічого не знають про Україну і багато з них не розуміє, чому сьогодні так важливо допомогати Україні в боротьбі зі злом, інакше воно посунеться далі на Захід і неодмінно прийде цей "руцкий мир"= рашизм в їхні домівки і зробить теж саме, що зробив у Бучи і повсюди, де ступить чобіт рашиста.
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21.07.2025 12:13 Відповісти
Вірю в громадський та журналістський контроль затронутої теми.Влада,конкретно ЗЕленський,Свіріденко,Федоров,Шмигаль,Умєров ,мабуть,не здатні контролювати виробництво БПЛА,як ударні так і перехоплювачі.Все анонсують по черзі,а віз і нині там.
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21.07.2025 13:17 Відповісти
 
 