Цензор.НЕТ запустив спецпроєкт, присвячений виробництву та розвитку безпілотних систем в Україні
Індустрія дронів
На порталі Цензор.НЕТ запрацював спецпроєкт, присвячений вітчизняній індустрії дронів. Його основна задача – інформувати авдиторію про сучасний стан, тренди й інновації у галузі безпілотних літальних апаратів, допомагати розвитку галузі безпілотних систем та адвокатувати бізнес у взаємодії із владою.
Сьогодні, коли "перші армії світу" тільки дозволяють своїм командирам закуповувати та випробовувати дрони, а також проводити моделювання бойових дій з використанням безпілотників, Україна в умовах повномасштабної війни використовує БпЛА для знищення живої сили противника, дороговартісної техніки, а також для прицільних ударів по стратегічних об’єктах у глибокому тилу Російської Федерації.
Окрім того, безпілотні технології успішно масштабують для захисту українського неба від повітряних атак Росії. Сьогодні черговим викликом для нашої країни є протидія шахедам, саме від індустрії дронів держава може отримати зараз засоби захисту.
Український досвід використання БПЛА формує доктрину сучасної війни, яку використовуватимуть провідні країни для захисту.
БпЛА-технології – це перспективна галузь мілтех-індустрії, яка потребує всебічної, зокрема інформаційної підтримки. Тому Цензор.НЕТ ставить перед собою мету – сформувати експертний медіапростір довкола теми військових дронів, а також популяризувати українських виробників безпілотних літальних апаратів.
Це дозволить підсвітити проблеми у взаємодії виробників і держави, а також прискорти загальмовані процеси, зокрема через публікації і запити до відповідних органів влади, що мають безпосередній вплив на розвиток галузі.
На сторінках спецпроєкту ви зможете знайти актуальну та верифіковану інформацію, що стосується БпЛА – новини, аналітичні матеріали, інтерв’ю з виробниками й експертні колонки.
Редакція Цензор.НЕТ закликає всіх дотичних долучитися до розвитку спецпроєкту, ви можете надсилати свої новинні, аналітичні матеріали, експертні колонки, а також розповісти про проблеми, з якими стикаються виробники БпЛА в Україні, на адресу [email protected]
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Вчора реєстрована зі стандартним набором фраз та фірмовим коверканням мови.
Тобто, всмак потрендіти...
А щоб надійшла, конче потрібна ще на вчора допомога, бракує широкої кампанії в заруб.ЗМІ.
Не зрозуміло і прикро, чому на шпальтах провідних зарубіжних медіа кожного дня відсутня коротка лаконична змістовна стаття про те, що коїть пу в Україні?
Чим займаються атташе по культурі в укр амбассадах по всьому світу? Звідкіля люди в циз країнах можуть дізнатися правду про історію України і підвалини агрессії расєї і жахливі наслідки того, що роблять рашистські асвабадители, перетворюючи в попіл укр міста і села.
Да, кожного дня в випусках новин за кордоном приділяється пару хвилин війні раши проти України.
Але, бракує більш детальної інфи з розкриттям глибинних підвалин дій імперії зла.
Бракує цей інфи і в Німеччини, де край потрібні ці матеріали, щоб розплющили очи симпатики afd, яка не гаїть часу на розповсюдження кремлівських нарративів про миролюбивого пу і законність тих "першопричин", які "винудили" його вдертися до суверенної мирної сусідньої країни.
Адже, громадяни інших країн дуже мало, а то і зовсім нічого не знають про Україну і багато з них не розуміє, чому сьогодні так важливо допомогати Україні в боротьбі зі злом, інакше воно посунеться далі на Захід і неодмінно прийде цей "руцкий мир"= рашизм в їхні домівки і зробить теж саме, що зробив у Бучи і повсюди, де ступить чобіт рашиста.