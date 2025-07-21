Цензор.НЕТ запустив спецпроєкт, присвячений виробництву та розвитку безпілотних систем в Україні

Індустрія дронів

На порталі Цензор.НЕТ запрацював спецпроєкт, присвячений вітчизняній індустрії дронів. Його основна задача – інформувати авдиторію про сучасний стан, тренди й інновації у галузі безпілотних літальних апаратів, допомагати розвитку галузі безпілотних систем та адвокатувати бізнес у взаємодії із владою.

Сьогодні, коли "перші армії світу" тільки дозволяють своїм командирам закуповувати та випробовувати дрони, а також проводити моделювання бойових дій з використанням безпілотників, Україна в умовах повномасштабної війни використовує БпЛА для знищення живої сили противника, дороговартісної техніки, а також для прицільних ударів по стратегічних об’єктах у глибокому тилу Російської Федерації.

Окрім того, безпілотні технології успішно масштабують для захисту українського неба від повітряних атак Росії. Сьогодні черговим викликом для нашої країни є протидія шахедам, саме від індустрії дронів держава може отримати зараз засоби захисту.

Український досвід використання БПЛА формує доктрину сучасної війни, яку використовуватимуть провідні країни для захисту.

БпЛА-технології – це перспективна галузь мілтех-індустрії, яка потребує всебічної, зокрема інформаційної підтримки. Тому Цензор.НЕТ ставить перед собою мету – сформувати експертний медіапростір довкола теми військових дронів, а також популяризувати українських виробників безпілотних літальних апаратів.

Це дозволить підсвітити проблеми у взаємодії виробників і держави, а також прискорти загальмовані процеси, зокрема через публікації і запити до відповідних органів влади, що мають безпосередній вплив на розвиток галузі.

На сторінках спецпроєкту ви зможете знайти актуальну та верифіковану інформацію, що стосується БпЛА – новини, аналітичні матеріали, інтерв’ю з виробниками й експертні колонки.

Редакція Цензор.НЕТ закликає всіх дотичних долучитися до розвитку спецпроєкту, ви можете надсилати свої новинні, аналітичні матеріали, експертні колонки, а також розповісти про проблеми, з якими стикаються виробники БпЛА в Україні, на адресу [email protected]