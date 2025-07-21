Последствия вражеских обстрелов Херсонской области: семь пострадавших, в том числе ребенок и четверо сотрудников полиции. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки россияне из артиллерии, минометов и БпЛА атаковали деоккупированные населенные пункты Херсонского и Бериславского районов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонщины.

На рассвете россияне осуществили комбинированный обстрел Зимовника из артиллерии и БПЛА. Из-за сброса взрывчатки с беспилотников поврежден жилой дом и два автомобиля. В результате артобстрела произошло прямое попадание снаряда в частный дом. Пострадали 51-летний мужчина и его 17-летняя дочь. У девушки диагностировали минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга, контузию и открытое осколочное ранение ноги. Ее отец получил контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы, термический ожог грудной клетки и отравление продуктами горения. Двухэтажный дом семьи значительно поврежден.

В Никольском в результате удара FPV-дроном пострадал 47-летний мужчина. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, контузией, осколочным ранением лица.

В Новорайской громаде оккупанты атаковали ударными дронами торговый центр, здание которого повреждено предыдущими обстрелами. Также повреждены частный дом и автомобиль.

Артиллерийским огнем поврежден частный дом в Зеленовке. Еще два жилых дома повреждены в Степановке в результате атаки FPV-дроном.

В Днепровском районе Херсона в результате артобстрела повреждены четыре частных дома и автомобиль.

В Корабельном районе военные РФ ударили FPV-дроном по многоквартирному дому, который поврежден.

На рассвете в микрорайоне "Таврический" российские военные атаковали дроном типа "FPV" автомобили, получили повреждения три транспортных средства. Россияне били из артиллерии по центральной части города. Повреждено административное здание медицинского учреждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне ранили за день четырех человек в Херсоне. ФОТОрепортаж





















