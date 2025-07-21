Командование 102 бригады решило поглотить подчиненный им львовский 215 батальон ТРО
Командование 102 бригады, которой подчинен 215 батальон 125 бригады, решило поглотить его без учета мнения военнослужащих батальона.
Об этом сообщил в фейсбуке Андрей Левицкий, который имеет отношение к батальону, информирует Цензор.НЕТ.
"Схема следующая: наш 215-й батальон 125-й бригады уже несколько лет в "пизд@чках" - в подчинении разных бригад. Но несмотря на это, мы всегда знали, кто мы. Всегда помнили, под каким шевроном шли в бой и с каким шевроном погибали наши побратимы.
И вот теперь командование 102-й бригады, к которой временно подчинен наш бат, решает просто перевести 215-й к себе. Поглотить. Навсегда. Без учета нашего пути, жертвенности, истории, символов и потерь. Просто стереть. Стереть боевую идентичность львовского батальона. Так как вы думаете, насколько подобная "реорганизация" влияет на боевой дух и без того истощенного подразделения?", - поднимают вопрос в батальоне.
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