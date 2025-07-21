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Новости Поглощение 215 батальона ТРО
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Командование 102 бригады решило поглотить подчиненный им львовский 215 батальон ТРО

215 батальон

Командование 102 бригады, которой подчинен 215 батальон 125 бригады, решило поглотить его без учета мнения военнослужащих батальона.

Об этом сообщил в фейсбуке Андрей Левицкий, который имеет отношение к батальону, информирует Цензор.НЕТ.

"Схема следующая: наш 215-й батальон 125-й бригады уже несколько лет в "пизд@чках" - в подчинении разных бригад. Но несмотря на это, мы всегда знали, кто мы. Всегда помнили, под каким шевроном шли в бой и с каким шевроном погибали наши побратимы.

И вот теперь командование 102-й бригады, к которой временно подчинен наш бат, решает просто перевести 215-й к себе. Поглотить. Навсегда. Без учета нашего пути, жертвенности, истории, символов и потерь. Просто стереть. Стереть боевую идентичность львовского батальона. Так как вы думаете, насколько подобная "реорганизация" влияет на боевой дух и без того истощенного подразделения?", - поднимают вопрос в батальоне.

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Автор: 

ВСУ (6773) тероборона (347) 102 отдельная бригада территориальной обороны (1) 215 Отдельный Батальон Территориальной Обороны (1)


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Топ комментарии
+4
А с другой стороны - как может в армии вообще существовать относительно мелкое подразделение, которое не входит в состав более крупного? Может быть в отношении каких то уникальных спецов типа разведки или ССО это работает - но тогда им задачу ставит непосредственно очень высоко стоящее командование. Но батальон ТРО сам по себе это маразм. Да и вообще - приданные подразделения это кошмар нашей армии. Когда ты не свой - тебя не жалко, больше не жалко чем своих. По моему с этой анархией давно уже пора заканчивать.
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21.07.2025 14:29 Ответить
+3
Вже комент видалили, але усе одно відповім-майже усі бригади ТРО побували на сході та півдні, приймаючи реальну участь у боях, а не сиділи тільки на своїй теритирії, там де їх було створено.
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21.07.2025 14:25 Ответить
+2
Просто, зеленський не знає, що таке жертовність, бойовий шлях, військова честь...
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21.07.2025 14:42 Ответить
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Вже комент видалили, але усе одно відповім-майже усі бригади ТРО побували на сході та півдні, приймаючи реальну участь у боях, а не сиділи тільки на своїй теритирії, там де їх було створено.
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21.07.2025 14:25 Ответить
Від ТРО там тільки назва, а так вже більше року до ТРО відношення не маємо
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21.07.2025 16:31 Ответить
А с другой стороны - как может в армии вообще существовать относительно мелкое подразделение, которое не входит в состав более крупного? Может быть в отношении каких то уникальных спецов типа разведки или ССО это работает - но тогда им задачу ставит непосредственно очень высоко стоящее командование. Но батальон ТРО сам по себе это маразм. Да и вообще - приданные подразделения это кошмар нашей армии. Когда ты не свой - тебя не жалко, больше не жалко чем своих. По моему с этой анархией давно уже пора заканчивать.
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21.07.2025 14:29 Ответить
Так пишуть же, що батальйон входить у 125 бригаду, а хочуть забрати в 102...
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21.07.2025 14:32 Ответить
Ну тогда это бред какой то совсем, как можно подразделение одной бригады сделать подразделением другой? Если в бригаде уже есть 3 батальона - как в нее можно просто формально запихнуть четвертый?
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21.07.2025 14:34 Ответить
Чел чи зовсім не в темі, десь приблудив в Україну ?
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21.07.2025 15:49 Ответить
Этот коктейль делался спецом по указанию жОПы, шоб внести в управление войсками хаос и сумятицу.
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21.07.2025 14:34 Ответить
Просто, зеленський не знає, що таке жертовність, бойовий шлях, військова честь...
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21.07.2025 14:42 Ответить
Мабуть тому що Львівський. Східних українців кацапи використовували для того щоб вбивати зхідних і східні завжди боялись західних, бандерівців. Тепер східні хочуть знищити західних українців руками кацапів за то що колись їх кацапи використовували для знищення західних українців.
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21.07.2025 14:55 Ответить
Мабуть ви праві. В цьому батальйоні ще й українська мова, мабуть, домінує, а домбасюрам це не подобається.
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21.07.2025 15:20 Ответить
окремі батальйони це нісенітниця
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21.07.2025 15:01 Ответить
Для всіляких придурків звичайно. Окреми батальйони були навіть при Совку. З своїм прапором і номером військової частини.
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21.07.2025 15:22 Ответить
Так , були але ці батальйони були спеціальних військ а не піхоти і були вони в підлеглості штабів округів.
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21.07.2025 16:13 Ответить
На фронте все годы неразбериха из-за мелких подразделений котррые друг друга не знают что приводит к неоправданным потерям а за формирование корпусов только взялись хотя эта проблема тянется с 2014-го.
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21.07.2025 15:16 Ответить
А ти хто таке, щоб давати оцінки галактичного масштабу?
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21.07.2025 15:23 Ответить
 
 