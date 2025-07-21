Командування 102 бригади вирішило поглинути підпорядкований їм львівський 215 батальйон ТРО

Командування 102 бригади, до якої підпорядкований 215 батальйон 125 бригади, вирішило поглинути його без врахування думки військовослужбовців батальйону.

Про це повідомив у фейсбуку Андрій Левицький, який має відношення до батальйону, інформує Цензор.НЕТ.

"Схема наступна: наш 215-й батальйон 125-ї бригади вже кілька років у "пизд@чках" - у підпорядкуванні різних бригад. Але попри це, ми завжди знали, хто ми. Завжди пам’ятали, під яким шевроном йшли у бій і з яким шевроном гинули наші побратими.

І от тепер командування 102-ї бригади, до якої тимчасово підпорядкований наш бат, вирішує просто перевести 215-й до себе. Поглинути. Назавжди. Без урахування нашого шляху, жертовності, історії, символів і втрат. Просто стерти. Стерти бойову ідентичність львівського батальйону. То як ви думаєте, наскільки подібна "реорганізація" впливає на бойовий дух і без того виснаженого підрозділу?", - порушують питання у батальйоні.

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