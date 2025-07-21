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Новини Поглинання 215 батальйону ТРО
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Командування 102 бригади вирішило поглинути підпорядкований їм львівський 215 батальйон ТРО

215 батальйон

Командування 102 бригади, до якої підпорядкований 215 батальйон 125 бригади, вирішило поглинути його без врахування думки військовослужбовців батальйону. 

Про це повідомив у фейсбуку Андрій Левицький, який має відношення до батальйону, інформує Цензор.НЕТ.

"Схема наступна: наш 215-й батальйон 125-ї бригади вже кілька років у "пизд@чках" - у підпорядкуванні різних бригад. Але попри це, ми завжди знали, хто ми. Завжди пам’ятали, під яким шевроном йшли у бій і з яким шевроном гинули наші побратими.

І от тепер командування 102-ї бригади, до якої тимчасово підпорядкований наш бат, вирішує просто перевести 215-й до себе. Поглинути. Назавжди. Без урахування нашого шляху, жертовності, історії, символів і втрат. Просто стерти. Стерти бойову ідентичність львівського батальйону. То як ви думаєте, наскільки подібна "реорганізація" впливає на бойовий дух і без того виснаженого підрозділу?", - порушують питання у батальйоні.

Також читайте: 128 окрема бригада тероборони отримала почесне найменування "Дике Поле", - указ Президента

Автор: 

ЗСУ (7761) тероборона (393) 102 окрема бригада територіальної оборони (1) 215 Окремий Батальйон Територіальної Оборони (1)


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Топ коментарі
+4
А с другой стороны - как может в армии вообще существовать относительно мелкое подразделение, которое не входит в состав более крупного? Может быть в отношении каких то уникальных спецов типа разведки или ССО это работает - но тогда им задачу ставит непосредственно очень высоко стоящее командование. Но батальон ТРО сам по себе это маразм. Да и вообще - приданные подразделения это кошмар нашей армии. Когда ты не свой - тебя не жалко, больше не жалко чем своих. По моему с этой анархией давно уже пора заканчивать.
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21.07.2025 14:29 Відповісти
+2
Вже комент видалили, але усе одно відповім-майже усі бригади ТРО побували на сході та півдні, приймаючи реальну участь у боях, а не сиділи тільки на своїй теритирії, там де їх було створено.
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21.07.2025 14:25 Відповісти
+1
Ну тогда это бред какой то совсем, как можно подразделение одной бригады сделать подразделением другой? Если в бригаде уже есть 3 батальона - как в нее можно просто формально запихнуть четвертый?
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21.07.2025 14:34 Відповісти
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Вже комент видалили, але усе одно відповім-майже усі бригади ТРО побували на сході та півдні, приймаючи реальну участь у боях, а не сиділи тільки на своїй теритирії, там де їх було створено.
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21.07.2025 14:25 Відповісти
А с другой стороны - как может в армии вообще существовать относительно мелкое подразделение, которое не входит в состав более крупного? Может быть в отношении каких то уникальных спецов типа разведки или ССО это работает - но тогда им задачу ставит непосредственно очень высоко стоящее командование. Но батальон ТРО сам по себе это маразм. Да и вообще - приданные подразделения это кошмар нашей армии. Когда ты не свой - тебя не жалко, больше не жалко чем своих. По моему с этой анархией давно уже пора заканчивать.
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21.07.2025 14:29 Відповісти
Так пишуть же, що батальйон входить у 125 бригаду, а хочуть забрати в 102...
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21.07.2025 14:32 Відповісти
Ну тогда это бред какой то совсем, как можно подразделение одной бригады сделать подразделением другой? Если в бригаде уже есть 3 батальона - как в нее можно просто формально запихнуть четвертый?
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21.07.2025 14:34 Відповісти
Этот коктейль делался спецом по указанию жОПы, шоб внести в управление войсками хаос и сумятицу.
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21.07.2025 14:34 Відповісти
Просто, зеленський не знає, що таке жертовність, бойовий шлях, військова честь...
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21.07.2025 14:42 Відповісти
Мабуть тому що Львівський. Східних українців кацапи використовували для того щоб вбивати зхідних і східні завжди боялись західних, бандерівців. Тепер східні хочуть знищити західних українців руками кацапів за то що колись їх кацапи використовували для знищення західних українців.
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21.07.2025 14:55 Відповісти
Мабуть ви праві. В цьому батальйоні ще й українська мова, мабуть, домінує, а домбасюрам це не подобається.
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21.07.2025 15:20 Відповісти
окремі батальйони це нісенітниця
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21.07.2025 15:01 Відповісти
Для всіляких придурків звичайно. Окреми батальйони були навіть при Совку. З своїм прапором і номером військової частини.
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21.07.2025 15:22 Відповісти
На фронте все годы неразбериха из-за мелких подразделений котррые друг друга не знают что приводит к неоправданным потерям а за формирование корпусов только взялись хотя эта проблема тянется с 2014-го.
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21.07.2025 15:16 Відповісти
А ти хто таке, щоб давати оцінки галактичного масштабу?
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21.07.2025 15:23 Відповісти
 
 