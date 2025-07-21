Бессент: ЕС призывает США "последовать" примеру введения тарифов против РФ

США ожидает, что европейские союзники присоединятся к потенциальному введению вторичных тарифов против России.

Об этом в интервью CNBC заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об ограничении до 100% на импорт для стран, которые покупают подсанкционную российскую нефть.

По его словам, 80-90 сенаторов уже поддерживают усиление санкций, а президент Дональд Трамп "изменил парадигму", сделав тарифы инструментом политического давления.

Пока неизвестно, когда именно вторичные тарифы могут вступить в силу - речь идет о временных рамках от 10 до 50 дней после принятия решения.

Бессент также призвал ЕС присоединиться к экономическому давлению на Россию: "Президент Трамп изменил ход дискуссии. И я призываю наших европейских союзников, которые много говорили, последовать нашему примеру, если мы введем эти вторичные тарифы", - подчеркнул он.

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