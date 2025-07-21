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Новости Санкции против России
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Бессент: ЕС призывает США "последовать" примеру введения тарифов против РФ

Бессент о пошлинах в отношении России

США ожидает, что европейские союзники присоединятся к потенциальному введению вторичных тарифов против России.

Об этом в интервью CNBC заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об ограничении до 100% на импорт для стран, которые покупают подсанкционную российскую нефть.

По его словам, 80-90 сенаторов уже поддерживают усиление санкций, а президент Дональд Трамп "изменил парадигму", сделав тарифы инструментом политического давления.

Пока неизвестно, когда именно вторичные тарифы могут вступить в силу - речь идет о временных рамках от 10 до 50 дней после принятия решения.

Бессент также призвал ЕС присоединиться к экономическому давлению на Россию: "Президент Трамп изменил ход дискуссии. И я призываю наших европейских союзников, которые много говорили, последовать нашему примеру, если мы введем эти вторичные тарифы", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британия вместе с ЕС снижает потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель

Автор: 

россия (96642) США (27544) тарифы (1899) Скотт Бессент (49)


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Великий друг Трампа Орбан вже готовий це виконати
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21.07.2025 17:22 Ответить
Тут Бессент прав,бо забагато слів і мало справ у кровно зацікавленній Европі в санкційному плані.

Глибоко стурбованна коаліційно рішуча Европа може завіляти хвостом коли постане питання аналогічних санкцій якщо США їх реаліуватиме.
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21.07.2025 17:28 Ответить
А може бути й так - поки Європа буде петляти, то й США відмовляться від запровадження санкцій, звинувативши Європу. Може на це і розраховує рудий прихильник *****
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21.07.2025 17:33 Ответить
Може і так. Рука руку миє.
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21.07.2025 17:36 Ответить
>> Бессент: ЄС закликає США "наслідувати" приклад введення тарифів проти рф (заголовок)

>> Бессент також закликав ЄС долучитися до економічного тиску на россосію (текст)

То хто кого закликає?
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21.07.2025 17:42 Ответить
ЄС має ввести тарифи проти самих себе ?
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21.07.2025 19:05 Ответить
 
 