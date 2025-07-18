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Новости Санкции против России Снижение цены на нефть РФ
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Великобритания вместе с ЕС снижает потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель

Британия снижает цену на нефть РФ

Великобритания присоединилась к решению Европейского Союза снизить верхний предел цены на российскую нефть.

Об этом говорится на сайте британского правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

Вслед за ЕС Великобритания снижает потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель.

В правительстве Британии заявили, что такое решение "непосредственно ударит по нефтяным доходам России, которые уже упали на 35% по сравнению с прошлым годом".

"Великобритания и ее союзники из ЕС "закручивают гайки" относительно доходов Кремля, еще больше останавливая ценный поток финансирования его незаконной войны в Украине. Этот решительный шаг к снижению "предельной цены" на сырую нефть будет направлен на доходы России от нефти и усилит давление на Путина, используя его наибольшую уязвимость, и одновременно сохраняя стабильность энергетических рынков", - заявила канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил:

"Пока Путин игнорирует реальные мирные переговоры, мы не будем стоять в стороне. Вместе с ЕС мы давим на российскую энергетику, чтобы перекрыть финансирование его войны".

Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.

В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

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Автор: 

Великобритания (5062) нефть (1944) санкции (11673)


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Взули Рим, взують і монголів...
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18.07.2025 19:07 Ответить
Треба щоб Індія та Китай почали купувати по цій ціні. А взагалі краще б зовсім перекрити їм можливість купувати цю криваву нафту
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18.07.2025 19:08 Ответить
Нафта в обмін на чорні пакети.
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18.07.2025 19:13 Ответить
"Треба щоб Індія та Китай почали купувати по цій ціні"

они будут покупать по цене еще ниже
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18.07.2025 19:32 Ответить
Они и так с большим дисконтом покупают
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18.07.2025 19:34 Ответить
А це взагалі працює ?
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18.07.2025 19:09 Ответить
Фуйло кацапориле. В українській НЕМАЄ ніяких "СТЕЛЬ цін". Киздуй
в школу в 4 клас.
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18.07.2025 19:33 Ответить
А почему сейчас полностью не отказацца от закупки кацапской нефти?? Нефть можно у США покупать!
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18.07.2025 19:46 Ответить
Це клас, але ринок не відреагував взагалі: ціни на нафту юралс сьогодні така ж як тиждень тому
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18.07.2025 19:47 Ответить
 
 