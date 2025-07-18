Великобритания ввела санкции против трех подразделений ГРУ и 18 офицеров российской военной разведки

Великобритания 18 июля ввела санкции против трех подразделений ГРУ и 18 офицеров российской военной разведки, которые, по данным правительства, причастны к длительной кампании злонамеренной киберактивности.

Об этом говорится в официальном заявлении британского правительства, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди наказанных - офицеры, которых подозревают в причастности к заражению телефона Юлии Скрипаль вредоносным ПО накануне отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери в 2018 году.

Лондон объяснил, что эти меры стали ответом на гибридную войну России против западных государств. Санкции включают замораживание активов и запрет на въезд.

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"Кремль не должен сомневаться: мы видим, что они пытаются сделать в тени, и мы этого не потерпим. Именно поэтому мы принимаем решительные меры с санкциями против российских шпионов. Гибридные угрозы и агрессия Путина никогда не сломают нашей решимости. Поддержка Украины и безопасности Европы со стороны Великобритании и наших союзников является непоколебимой", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.

В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

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