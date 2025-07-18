РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9681 посетитель онлайн
Новости Санкции против России
401 9

Великобритания ввела санкции против трех подразделений ГРУ и 18 офицеров российской военной разведки

Первый транш британского кредита поступит в Украину на следующей неделе

Великобритания 18 июля ввела санкции против трех подразделений ГРУ и 18 офицеров российской военной разведки, которые, по данным правительства, причастны к длительной кампании злонамеренной киберактивности.

Об этом говорится в официальном заявлении британского правительства, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди наказанных - офицеры, которых подозревают в причастности к заражению телефона Юлии Скрипаль вредоносным ПО накануне отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери в 2018 году.

Лондон объяснил, что эти меры стали ответом на гибридную войну России против западных государств. Санкции включают замораживание активов и запрет на въезд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведев о 18-м пакете санкций против РФ: Мы будем наращивать удары по Украине

"Кремль не должен сомневаться: мы видим, что они пытаются сделать в тени, и мы этого не потерпим. Именно поэтому мы принимаем решительные меры с санкциями против российских шпионов. Гибридные угрозы и агрессия Путина никогда не сломают нашей решимости. Поддержка Украины и безопасности Европы со стороны Великобритании и наших союзников является непоколебимой", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.

В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас о 18-м пакете санкций ЕС против РФ: Европа не отступит от поддержки Украины

Автор: 

Великобритания (5062) санкции (11673)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
потужно
показать весь комментарий
18.07.2025 16:05 Ответить
В чому суть санкцій? ГРУ-шників не пустять на екскурсію в Біг-Бен?
показать весь комментарий
18.07.2025 16:11 Ответить
показать весь комментарий
18.07.2025 16:20 Ответить
Нє, ну це вже занадто суворо по відношенню до офіцерів ГРУ
показать весь комментарий
18.07.2025 16:23 Ответить
Мабуть ні, Але у свинособак принаймні, є виводки по усій Європі, Британія не виняток, ось і полетять у свої *****, рузьгє берьозкі любіть.
показать весь комментарий
18.07.2025 16:38 Ответить
Вони не побачать шпілі-віллі салсбєрєцкаво сабора!
показать весь комментарий
18.07.2025 17:04 Ответить
Запретят провозить ПОЛОНИЙ и Новичок
На борту самолетов британских авиалиний
показать весь комментарий
18.07.2025 18:34 Ответить
А раніше як було? Червоний килимок стелили?
показать весь комментарий
18.07.2025 17:04 Ответить
уявляю, як джеймс бонд ганяється по нєдостройкам за терористом, перестрибуючи з крана на кран, і наздогнавши урочисто вигукує : "а тепер я накажу тебе санкцією !"
показать весь комментарий
18.07.2025 17:31 Ответить
 
 