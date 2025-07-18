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Новини Санкції проти Росії
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Британія ввела санкції проти трьох підрозділів ГРУ та 18 офіцерів російської військової розвідки

Перший транш британської позики надійде в Україну наступного тижня

Велика Британія 18 липня запровадила санкції проти трьох підрозділів ГРУ та 18 офіцерів російської військової розвідки, які, за даними уряду, причетні до тривалої кампанії зловмисної кіберактивності.

Про це йдеться в офіційній заяві британського уряду, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед покараних - офіцери, яких підозрюють у причетності до зараження телефона Юлії Скрипаль шкідливим ПЗ напередодні отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Солсбері у 2018 році.

Лондон пояснив, що ці заходи стали відповіддю на гібридну війну Росії проти західних держав. Санкції включають замороження активів та заборону на в’їзд.

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"Кремль не повинен сумніватися: ми бачимо, що вони намагаються зробити в тіні, і ми цього не потерпимо. Саме тому ми вживаємо рішучих заходів із санкціями проти російських шпигунів. Гібридні загрози та агресія Путіна ніколи не зламають нашої рішучості. Підтримка України та безпеки Європи з боку Великої Британії та наших союзників є непохитною", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.

До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

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Автор: 

Велика Британія (5704) санкції (12404)


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18.07.2025 16:05 Відповісти
В чому суть санкцій? ГРУ-шників не пустять на екскурсію в Біг-Бен?
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18.07.2025 16:11 Відповісти
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18.07.2025 16:20 Відповісти
Нє, ну це вже занадто суворо по відношенню до офіцерів ГРУ
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18.07.2025 16:23 Відповісти
Мабуть ні, Але у свинособак принаймні, є виводки по усій Європі, Британія не виняток, ось і полетять у свої *****, рузьгє берьозкі любіть.
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18.07.2025 16:38 Відповісти
Вони не побачать шпілі-віллі салсбєрєцкаво сабора!
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18.07.2025 17:04 Відповісти
А раніше як було? Червоний килимок стелили?
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18.07.2025 17:04 Відповісти
 
 