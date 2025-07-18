УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11126 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Зниження ціни на нафту РФ
580 9

Британія разом з ЄС знижує стелю цін на російську нафту до 47,6 долара за барель

Британія знижує ціну на нафту РФ

Велика Британія приєдналася до рішення Європейського Союзу знизити верхню межу ціни на російську нафту.

Про це йдеться на сайті британського уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Слідом за ЄС Британія знижує стелю цін на російську нафту із 60 до 47,6 долара за барель.

В уряді Британії заявили, що таке рішення "безпосередньо вдарить по нафтових доходах Росії, які вже впали на 35% у порівнянні з минулим роком".

"Велика Британія та її союзники з ЄС "закручують гайки" щодо прибутків Кремля, ще більше зупиняючи найцінніший потік фінансування його незаконної війни в Україні. Цей рішучий крок до зниження "граничної ціни" на сиру нафту буде спрямований на доходи Росії від нафти та посилить тиск на Путіна, використовуючи його найбільшу вразливість, і водночас зберігаючи стабільність енергетичних ринків", - заявила канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз.

Своєю чергою міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив:

"Поки Путін ігнорує реальні мирні переговори, ми не будемо стояти осторонь. Разом з ЄС ми тиснемо на російську енергетику, щоб перекрити фінансування його війни".

Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.

До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

Читайте також: Британія ввела санкції проти трьох підрозділів ГРУ та 18 офіцерів російської військової розвідки

Автор: 

Велика Британія (5704) нафта (5668) санкції (12404)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Взули Рим, взують і монголів...
показати весь коментар
18.07.2025 19:07 Відповісти
Треба щоб Індія та Китай почали купувати по цій ціні. А взагалі краще б зовсім перекрити їм можливість купувати цю криваву нафту
показати весь коментар
18.07.2025 19:08 Відповісти
Нафта в обмін на чорні пакети.
показати весь коментар
18.07.2025 19:13 Відповісти
"Треба щоб Індія та Китай почали купувати по цій ціні"

они будут покупать по цене еще ниже
показати весь коментар
18.07.2025 19:32 Відповісти
Они и так с большим дисконтом покупают
показати весь коментар
18.07.2025 19:34 Відповісти
А це взагалі працює ?
показати весь коментар
18.07.2025 19:09 Відповісти
Фуйло кацапориле. В українській НЕМАЄ ніяких "СТЕЛЬ цін". Киздуй
в школу в 4 клас.
показати весь коментар
18.07.2025 19:33 Відповісти
А почему сейчас полностью не отказацца от закупки кацапской нефти?? Нефть можно у США покупать!
показати весь коментар
18.07.2025 19:46 Відповісти
Це клас, але ринок не відреагував взагалі: ціни на нафту юралс сьогодні така ж як тиждень тому
показати весь коментар
18.07.2025 19:47 Відповісти
 
 