Британія разом з ЄС знижує стелю цін на російську нафту до 47,6 долара за барель

Велика Британія приєдналася до рішення Європейського Союзу знизити верхню межу ціни на російську нафту.

Про це йдеться на сайті британського уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Слідом за ЄС Британія знижує стелю цін на російську нафту із 60 до 47,6 долара за барель.

В уряді Британії заявили, що таке рішення "безпосередньо вдарить по нафтових доходах Росії, які вже впали на 35% у порівнянні з минулим роком".

"Велика Британія та її союзники з ЄС "закручують гайки" щодо прибутків Кремля, ще більше зупиняючи найцінніший потік фінансування його незаконної війни в Україні. Цей рішучий крок до зниження "граничної ціни" на сиру нафту буде спрямований на доходи Росії від нафти та посилить тиск на Путіна, використовуючи його найбільшу вразливість, і водночас зберігаючи стабільність енергетичних ринків", - заявила канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз.

Своєю чергою міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив:

"Поки Путін ігнорує реальні мирні переговори, ми не будемо стояти осторонь. Разом з ЄС ми тиснемо на російську енергетику, щоб перекрити фінансування його війни".

Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.

До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

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