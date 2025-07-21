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Новини Санкції проти Росії
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Бессент: ЄС закликає США "наслідувати" приклад введення тарифів проти РФ

Бессент про мита щодо Росії

США очікує, що європейські союзники приєднаються до потенційного запровадження вторинних тарифів проти Росії.

Про це в інтерв’ю CNBC заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про обмеження до 100% на імпорт для країн, які купують підсанкційну російську нафту.

За його словами, 80-90 сенаторів уже підтримують посилення санкцій, а президент Дональд Трамп "змінив парадигму", зробивши тарифи інструментом політичного тиску.

Наразі невідомо, коли саме вторинні тарифи можуть набути чинності - йдеться про часові рамки від 10 до 50 днів після ухвалення рішення.

Бессент також закликав ЄС долучитися до економічного тиску на Росію: "Президент Трамп змінив хід дискусії. І я закликаю наших європейських союзників, які багато говорили, наслідувати наш приклад, якщо ми введемо ці вторинні тарифи", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія разом з ЄС знижує стелю цін на російську нафту до 47,6 долара за барель

Автор: 

росія (66787) США (23852) тарифи (2086) Бессент Скот (53)


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Великий друг Трампа Орбан вже готовий це виконати
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21.07.2025 17:22 Відповісти
Тут Бессент прав,бо забагато слів і мало справ у кровно зацікавленній Европі в санкційному плані.

Глибоко стурбованна коаліційно рішуча Европа може завіляти хвостом коли постане питання аналогічних санкцій якщо США їх реаліуватиме.
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21.07.2025 17:28 Відповісти
А може бути й так - поки Європа буде петляти, то й США відмовляться від запровадження санкцій, звинувативши Європу. Може на це і розраховує рудий прихильник *****
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21.07.2025 17:33 Відповісти
Може і так. Рука руку миє.
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21.07.2025 17:36 Відповісти
>> Бессент: ЄС закликає США "наслідувати" приклад введення тарифів проти рф (заголовок)

>> Бессент також закликав ЄС долучитися до економічного тиску на россосію (текст)

То хто кого закликає?
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21.07.2025 17:42 Відповісти
ЄС має ввести тарифи проти самих себе ?
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21.07.2025 19:05 Відповісти
 
 