Бессент: ЄС закликає США "наслідувати" приклад введення тарифів проти РФ
США очікує, що європейські союзники приєднаються до потенційного запровадження вторинних тарифів проти Росії.
Про це в інтерв’ю CNBC заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про обмеження до 100% на імпорт для країн, які купують підсанкційну російську нафту.
За його словами, 80-90 сенаторів уже підтримують посилення санкцій, а президент Дональд Трамп "змінив парадигму", зробивши тарифи інструментом політичного тиску.
Наразі невідомо, коли саме вторинні тарифи можуть набути чинності - йдеться про часові рамки від 10 до 50 днів після ухвалення рішення.
Бессент також закликав ЄС долучитися до економічного тиску на Росію: "Президент Трамп змінив хід дискусії. І я закликаю наших європейських союзників, які багато говорили, наслідувати наш приклад, якщо ми введемо ці вторинні тарифи", - наголосив він.
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Глибоко стурбованна коаліційно рішуча Европа може завіляти хвостом коли постане питання аналогічних санкцій якщо США їх реаліуватиме.
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То хто кого закликає?