Бессент: ЄС закликає США "наслідувати" приклад введення тарифів проти РФ

США очікує, що європейські союзники приєднаються до потенційного запровадження вторинних тарифів проти Росії.

Про це в інтерв’ю CNBC заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про обмеження до 100% на імпорт для країн, які купують підсанкційну російську нафту.

За його словами, 80-90 сенаторів уже підтримують посилення санкцій, а президент Дональд Трамп "змінив парадигму", зробивши тарифи інструментом політичного тиску.

Наразі невідомо, коли саме вторинні тарифи можуть набути чинності - йдеться про часові рамки від 10 до 50 днів після ухвалення рішення.

Бессент також закликав ЄС долучитися до економічного тиску на Росію: "Президент Трамп змінив хід дискусії. І я закликаю наших європейських союзників, які багато говорили, наслідувати наш приклад, якщо ми введемо ці вторинні тарифи", - наголосив він.

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