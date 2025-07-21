РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10824 посетителя онлайн
Новости
2 443 7

О ситуации в 60-й ОМБр я докладывала командованию всех уровней, в том числе Главкому. Не помогло, - Решетилова.

Уполномоченный президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова

Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова прокомментировала обвинения медика 60-й мехбригады в адрес командования подразделения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Я уже с большой долей точности могу предсказать, в каком из подразделений будет следующий публичный скандал. Потому что, как правило, конфликтные ситуации не возникают на ровном месте. В основном мы имеем сознательный рядовой и офицерский состав, который длительное время пытается достучаться и донести проблемы подразделений до командования.

По 60 ОМБр некоторое время назад я докладывала командованию всех уровней, в том числе Главкому. Имела перед тем часовой разговор с комбригом. Не помогло", - написала Решетилова в фейсбуке.

Также Уполномоченный президента заявила, что в Генштабе без всякой реакции находятся два ее письма "с требованием проверки другого, смежного, подразделения, где разгорится скандал со дня на день".

Читайте также: Медик 60-й ОМБр Зотя заявил о фактах сокрытия санитарных потерь и приказы не предоставлять медобеспечение. В бригаде начали служебную проверку

Решетилова призвала Верховную Раду наконец принять закон о Военном омбудсмане.

Решетилова

Напоминаем, начальник медпункта 3-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады Андрей Зотя заявил о требованиях командиров подразделения отменить увольнение военнослужащих по состоянию здоровья, факты сокрытия санитарных потерь и приказы не предоставлять медицинское обеспечение. В бригаде начали служебную проверку.

Решетилова Ольга (51) 60 ОМБр (36)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Решетілова - решето .....
показать весь комментарий
21.07.2025 19:15 Ответить
воно професійно непридатна істота. сосна одним словом
показать весь комментарий
21.07.2025 19:22 Ответить
да это не шидов и 95 квартал умножать на ноль, это просто украинцев, гоев для них
показать весь комментарий
21.07.2025 19:24 Ответить
Я уже с большой долей точности могу предсказать, в каком из подразделений будет следующий публичный скандал.

С большой, очень большой даже не долей, а семипудовой гирей могу сказать что лично предатель Украины все это сделал. К чему эти намеки, ведь и так видно главного агента кремля в Украине на должности ее же Президента....
показать весь комментарий
21.07.2025 19:30 Ответить
Коли вже це кінчиться. Хаос і анархія в військах до добра не приведе.
показать весь комментарий
21.07.2025 19:39 Ответить
а скільки ж солдат загинуло бо не надавалась медична д
опомога?
показать весь комментарий
21.07.2025 19:43 Ответить
 
 