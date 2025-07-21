О ситуации в 60-й ОМБр я докладывала командованию всех уровней, в том числе Главкому. Не помогло, - Решетилова.

Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова прокомментировала обвинения медика 60-й мехбригады в адрес командования подразделения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Я уже с большой долей точности могу предсказать, в каком из подразделений будет следующий публичный скандал. Потому что, как правило, конфликтные ситуации не возникают на ровном месте. В основном мы имеем сознательный рядовой и офицерский состав, который длительное время пытается достучаться и донести проблемы подразделений до командования.

По 60 ОМБр некоторое время назад я докладывала командованию всех уровней, в том числе Главкому. Имела перед тем часовой разговор с комбригом. Не помогло", - написала Решетилова в фейсбуке.

Также Уполномоченный президента заявила, что в Генштабе без всякой реакции находятся два ее письма "с требованием проверки другого, смежного, подразделения, где разгорится скандал со дня на день".

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Решетилова призвала Верховную Раду наконец принять закон о Военном омбудсмане.

Напоминаем, начальник медпункта 3-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады Андрей Зотя заявил о требованиях командиров подразделения отменить увольнение военнослужащих по состоянию здоровья, факты сокрытия санитарных потерь и приказы не предоставлять медицинское обеспечение. В бригаде начали служебную проверку.