Про ситуацію у 60-ї ОМБр я доповідала командуванню всіх рівнів, в тому числі Головкому. Не допомогло, - Решетилова
Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова прокоментувала звинувачення медика 60-ї мехбригади на адресу командування підрозділу.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Я вже з великою долею точності можу передбачити, в якому з підрозділів буде наступний публічний скандал. Бо, як правило, конфліктні ситуації не виникають на рівному місці. Здебільшого ми маємо свідомий рядовий і офіцерський склад, який тривалий час намагається достукатися і донести проблеми підрозділів до командування.
По 60 ОМБр деякий час тому я доповідала командуванню всіх рівнів, в тому числі Головкому. Мала перед тим годинну розмову з комбригом. Не допомогло", - написала Решетилова у фейсбуці.
Також Уповноважени президента заявила, що у Генштабі без жодної реакції перебувають два її листи "з вимогою перевірки іншого, суміжного, підрозділу, де вибухне з дня на день".
Решетилова закликала Верховну Раду нарештц прийняти закон про Військового омбудсмана.
Нагадуємо, начальник медпункту 3-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади Андрій Зотя заявив про вимоги командирів підрозділу скасувати звільнення військовослужбовців по стану здоров’я, факти приховування санітарних втрат та накази не надавати медичне забезпечення. У бригаді розпочали службову перевірку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
С большой, очень большой даже не долей, а семипудовой гирей могу сказать что лично предатель Украины все это сделал. К чему эти намеки, ведь и так видно главного агента кремля в Украине на должности ее же Президента....
опомога?
Може то навпаки свідомі та притомні укрїнці не хочуть ставати рабами та шістками совкового командування та зелених брехунів?
Час ідеалістів закінчився - в живих залишаться лише реалісти .
З її слів виходить, що всім доповіла, і Сирському, і Генштабу, окрім свого безпосереднього боса Зе.