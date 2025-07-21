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Новини Конфлікт у 60 ОМБр
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Про ситуацію у 60-ї ОМБр я доповідала командуванню всіх рівнів, в тому числі Головкому. Не допомогло, - Решетилова

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова прокоментувала звинувачення медика 60-ї мехбригади на адресу командування підрозділу.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Я вже з великою долею точності можу передбачити, в якому з підрозділів буде наступний публічний скандал. Бо, як правило, конфліктні ситуації не виникають на рівному місці. Здебільшого ми маємо свідомий рядовий і офіцерський склад, який тривалий час намагається достукатися і донести проблеми підрозділів до командування.

По 60 ОМБр деякий час тому я доповідала командуванню всіх рівнів, в тому числі Головкому. Мала перед тим годинну розмову з комбригом. Не допомогло", - написала Решетилова у фейсбуці.

Також Уповноважени президента заявила, що у Генштабі без жодної реакції перебувають два її листи "з вимогою перевірки іншого, суміжного, підрозділу, де вибухне з дня на день". 

Читайте також: Медик 60-ї ОМБр Зотя заявив про факти приховування санітарних втрат та накази не надавати медзабезпечення. У бригаді розпочали службову перевірку

Решетилова закликала Верховну Раду нарештц прийняти закон про Військового омбудсмана.

решетилова

Нагадуємо, начальник медпункту 3-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади Андрій Зотя заявив про вимоги командирів підрозділу скасувати звільнення військовослужбовців по стану здоров’я, факти приховування санітарних втрат та накази не надавати медичне забезпечення. У бригаді розпочали службову перевірку.

Автор: 

Решетилова Кобилинська Ольга (54) 60 ОМБр (36) Зотя Андрій (1)


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Топ коментарі
+6
Я уже с большой долей точности могу предсказать, в каком из подразделений будет следующий публичный скандал.

С большой, очень большой даже не долей, а семипудовой гирей могу сказать что лично предатель Украины все это сделал. К чему эти намеки, ведь и так видно главного агента кремля в Украине на должности ее же Президента....
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21.07.2025 19:30 Відповісти
+2
Йой шо ж то українці не хочуть йти в теперішні ЗСУ , в які в 2022 черги були? А шо то стало ?
Може то навпаки свідомі та притомні укрїнці не хочуть ставати рабами та шістками совкового командування та зелених брехунів?
Час ідеалістів закінчився - в живих залишаться лише реалісти .
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21.07.2025 20:07 Відповісти
+1
да это не шидов и 95 квартал умножать на ноль, это просто украинцев, гоев для них
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21.07.2025 19:24 Відповісти
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Решетілова - решето .....
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21.07.2025 19:15 Відповісти
А можна попросити вас поясніть без переходу на особистості,по суті,бо я не в курсі а цікаво🤔
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21.07.2025 20:21 Відповісти
Медик написав про наболіло,і про проблему ,пані підтримала,а по суті?
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21.07.2025 20:22 Відповісти
воно професійно непридатна істота. сосна одним словом
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21.07.2025 19:22 Відповісти
да это не шидов и 95 квартал умножать на ноль, это просто украинцев, гоев для них
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21.07.2025 19:24 Відповісти
Я уже с большой долей точности могу предсказать, в каком из подразделений будет следующий публичный скандал.

С большой, очень большой даже не долей, а семипудовой гирей могу сказать что лично предатель Украины все это сделал. К чему эти намеки, ведь и так видно главного агента кремля в Украине на должности ее же Президента....
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21.07.2025 19:30 Відповісти
Коли вже це кінчиться. Хаос і анархія в військах до добра не приведе.
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21.07.2025 19:39 Відповісти
а скільки ж солдат загинуло бо не надавалась медична д
опомога?
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21.07.2025 19:43 Відповісти
"...і форми 100 нє видавать..." от таке відношення до солдата, простого,мобілізованого солдата.
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21.07.2025 19:52 Відповісти
Йой шо ж то українці не хочуть йти в теперішні ЗСУ , в які в 2022 черги були? А шо то стало ?
Може то навпаки свідомі та притомні укрїнці не хочуть ставати рабами та шістками совкового командування та зелених брехунів?
Час ідеалістів закінчився - в живих залишаться лише реалісти .
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21.07.2025 20:07 Відповісти
В багатьох бригадах за три роки сформувалася міні держава де вся влада у командира він цар і бог в прості солдати це на рівні кріпака або навіть гірше.
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21.07.2025 20:19 Відповісти
А чи доповіла Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова про ганебну ситуацію в 60-ій бригаді тому, представником кого вона є, а саме ВЕРХОВНОМУ головнокомандувачу, президенту Зеленському?

З її слів виходить, що всім доповіла, і Сирському, і Генштабу, окрім свого безпосереднього боса Зе.
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21.07.2025 20:33 Відповісти
Красівая
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21.07.2025 20:36 Відповісти
 
 