Про ситуацію у 60-ї ОМБр я доповідала командуванню всіх рівнів, в тому числі Головкому. Не допомогло, - Решетилова

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова прокоментувала звинувачення медика 60-ї мехбригади на адресу командування підрозділу.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Я вже з великою долею точності можу передбачити, в якому з підрозділів буде наступний публічний скандал. Бо, як правило, конфліктні ситуації не виникають на рівному місці. Здебільшого ми маємо свідомий рядовий і офіцерський склад, який тривалий час намагається достукатися і донести проблеми підрозділів до командування.

По 60 ОМБр деякий час тому я доповідала командуванню всіх рівнів, в тому числі Головкому. Мала перед тим годинну розмову з комбригом. Не допомогло", - написала Решетилова у фейсбуці.

Також Уповноважени президента заявила, що у Генштабі без жодної реакції перебувають два її листи "з вимогою перевірки іншого, суміжного, підрозділу, де вибухне з дня на день".

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Решетилова закликала Верховну Раду нарештц прийняти закон про Військового омбудсмана.

Нагадуємо, начальник медпункту 3-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади Андрій Зотя заявив про вимоги командирів підрозділу скасувати звільнення військовослужбовців по стану здоров’я, факти приховування санітарних втрат та накази не надавати медичне забезпечення. У бригаді розпочали службову перевірку.