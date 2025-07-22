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Папа Римский Лев XIV хочет возобновить диалог с РПЦ, - ANSA

Новый Папа Римский — Роберт Фрэнсис Прево

Папа Лев XIV примет в субботу, 26 июля, митрополита Волоколамского Антония, главу Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что это будет первая аудиенция Льва с Антонием, который представлял патриарха Кирилла на похоронах Папы Франциска.

Собеседники ANSA уточняют, что Папа Римский намерен возобновить диалог с РПЦ после начала  напряженности, связанной с вторжением России в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Москалькова попросила Папу Римского Льва XIV помочь в возвращении 30 гражданских российских граждан из Украины

Автор: 

РПЦ (751) Лев 14 (28)


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Топ комментарии
+8
Гундяєв знає як відновити діалог з Папою Римським.

Нинішній патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило, а в миру - Володимир Михайлович Гундяєв, був у 1970-ті роки представником московського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві - і працював на колишню радянську службу зовнішньої розвідки КДБ під псевдонімом "Михайлов". Про це написали журналісти швейцарських газет Tages-Anzeiger (Sonntags Zeitung) та Le Matin Dimanche Бернгард Оденаль та Сільван Бессон, вивчивши документи поліції з федерального архіву Швейцарії.
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22.07.2025 06:27 Ответить
+6
Католицька церква - одна з найбільших і найстаріших мафій людства.
Як і будь яка інша релігія вона вирішує прості задачі :
- відділити своїх від чужих (перша заповідь)
- привчити своїх до покори богу -> церкві -> владі
- в необхідний момент нацькувати своїх на чужих
причому так щоб паства гарантовано не могла домовитись
Очільники "між собою" (наприклад - з православною мафією)
якось домовляться.
Так було і є.
Освіта та інформованість, як виявилось, на людську отару вплинули мало.
Сам факт того що масових (100+млн вірян) релігій існує і процвітає
більше одної зовсім ні на що не натякає ...
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22.07.2025 06:39 Ответить
+5
Як може Церква вести діалог з відділом фсб.
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22.07.2025 07:31 Ответить
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знов будуть організовувати сумісну ходу українки та росіянки.
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22.07.2025 06:23 Ответить
Дуже якісна репліка А. Нєвзорова, після якої повинно б було стати зрозумілим, що таке насправді Росіська Йухляндія, навіть самим кінченим лібералам-космополітам по обох сторонах Атлантики, що Тютчев, коли писав "... умом росію нє понять, аршином общім нє ізмєрять ...", таки був правим. Капітально правим!

"Институт Алленсбах долго выяснял, какая страна в мире является наиболее опасной. Разумеется северная корея оказалась на третьем месте. На первом оказалась россия, и она с колоссальным отрывом лидирует в списке опасности для человечества.

Публикаторы этого труда - наивные европейцы полагали, что россия, ознакомившись с этим авторитетным исследованием впадет в ступор стыда, раскаяние и отчаяние, начнёт исправляться. Они абсолютно не знают россию.

То, чего во всём мире стыдятся в россии принято гордиться: тупостью, вороватостью, лакейством, богатством, нищетой, язвами, грязью.

И конечно, когда эти исследования докатились до россиян в стране сладко запылали сердца! Потому, что признание россии самой опасной страной мира страшно польстила бомжам, алкоголичкам, забулдыгам, генералам. У них, как раз укрепилась уверенность в том, что путин ведёт их правильным путём.

И они чувствуют, что живут не зря, что они могут из грязного выгребного сортира показывать свой грязный кулак миру.

А это и есть то самое русское счастье."
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22.07.2025 09:08 Ответить
Гундяєв знає як відновити діалог з Папою Римським.

Нинішній патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило, а в миру - Володимир Михайлович Гундяєв, був у 1970-ті роки представником московського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві - і працював на колишню радянську службу зовнішньої розвідки КДБ під псевдонімом "Михайлов". Про це написали журналісти швейцарських газет Tages-Anzeiger (Sonntags Zeitung) та Le Matin Dimanche Бернгард Оденаль та Сільван Бессон, вивчивши документи поліції з федерального архіву Швейцарії.
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22.07.2025 06:27 Ответить
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22.07.2025 06:28 Ответить
Ну це було давно, зараз він вже не агент, а начальник управління рпц фсб ху...лостану
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22.07.2025 07:36 Ответить
Католицька церква - одна з найбільших і найстаріших мафій людства.
Як і будь яка інша релігія вона вирішує прості задачі :
- відділити своїх від чужих (перша заповідь)
- привчити своїх до покори богу -> церкві -> владі
- в необхідний момент нацькувати своїх на чужих
причому так щоб паства гарантовано не могла домовитись
Очільники "між собою" (наприклад - з православною мафією)
якось домовляться.
Так було і є.
Освіта та інформованість, як виявилось, на людську отару вплинули мало.
Сам факт того що масових (100+млн вірян) релігій існує і процвітає
більше одної зовсім ні на що не натякає ...
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22.07.2025 06:39 Ответить
Атеїсти - мафія відносно молода, ця секта взагалі не приймає жодного інакомислення. Свої, атеїісти, тіпа Мао, Гітлера, Сталіна, Путіна, знайдуть спосіб зомбувати та винищити отару, здебільше свою.
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22.07.2025 08:14 Ответить
Ще й постійно ходять по церквах, та роздають свої атеїстичні брошурки.
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22.07.2025 08:34 Ответить
Та ні, ця погань робить хитріше - з дитинства вчить в школах та інститутах атеїзму та теорії еволюції. Я мав найвищий бал по генетиці в інституті (да, вища біологічна), я знаю. Навіть не казали, що батя генетики,Грегор Мендель, аббат августинського монастиря. перевіряй. Коперник - канонік католицького собору та таке інше.
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22.07.2025 08:53 Ответить

За такий твій текст ти будеш допущений не тільки до цілування руки Гундяя, а і його сраки.
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22.07.2025 09:04 Ответить
Про сраку Гундяя - це ж твоя тема. Гундяй - такий же атеїст, як і ти.
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22.07.2025 09:29 Ответить
Да вчать теорії Дарвіна, при цьому забуваючи, що Дарвін був віруючую людиною і не заперечував існування Бога, а лише пояснив, як саме Бог все зробив.
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22.07.2025 09:07 Ответить
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22.07.2025 09:12 Ответить
О до нас завітав сам Шелдон Купер
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22.07.2025 09:21 Ответить
(Насправді ні. НІколи не був.)
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22.07.2025 09:30 Ответить
Насправді спочатку був віруючим, потім став агностиком.
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22.07.2025 09:39 Ответить
Ти несеш таку маячню, бо горілчані магазини ще зачинені. Католицька , протестантська і англіканська церкви збирають продукти і допомагають непрацездатним. А твій патріархат бухає, як Єльцин.
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22.07.2025 08:33 Ответить
Придурок! Ти не задумувався, чому католицькі країни більш розвинені? А так зване православіє, як московське так і українське тягне Україну в середні віки?
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22.07.2025 09:17 Ответить
Він робить те заради чого туди поставлений
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22.07.2025 07:01 Ответить
Гузицю цілуй своєму гундяєву!
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22.07.2025 09:20 Ответить
И зачем им эта секта имени товарища Сталина и его пророка Берии?
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22.07.2025 06:43 Ответить
Трішки ширше мисліть, всі розуміють, що росія непереможна, з нею потрібно веести діалог для зупинки війни. Путлер не хоче спілкування із світовими лідерами, які підтримали Україну, тому надія на нейтральні лідери! Тому ПАПА може розпочати діалог для миру.
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22.07.2025 09:24 Ответить
діалог чи банківські перекази?...
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22.07.2025 06:48 Ответить
Пока шо базариьи будуть шо по чом...
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22.07.2025 08:42 Ответить
Без сумніву по вказівці рижого налагоджують новий канал
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22.07.2025 06:58 Ответить
Як може Церква вести діалог з відділом фсб.
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22.07.2025 07:31 Ответить
🤣 эта церква выписывала индульгенции за убийства и прочие за бабло еще когда кацапы берестой жопу подтирали и квакали в унисон с лягушками за мкадом(будущим)))
веруны в религиозные бизнес центры такие наивные
иногда жалею что в семинарию не пошел,сейчас бы стриг бабло с упоротых бабок и лошья помоложе,ездил бы на Mercedes S-class
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22.07.2025 08:54 Ответить
Я не вірю що в Ватикані не знають про чекістів, скоріш за все гроші вище Бога ...
ну принаймні деякі наївні дурники повинні мати когнітивний дисонанс від новини
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22.07.2025 07:34 Ответить
Які нахер гроші, ви там показились!
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22.07.2025 09:26 Ответить
Нічого святого
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22.07.2025 07:58 Ответить
Продажні Папи завжди на перше місце ставили гроші. Мабуть вже приготував індульгенцію путлєра,але ще треба обговорити ціну...
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22.07.2025 08:10 Ответить
Що ж ви пишите херню, ви що католики? Скільки українці дають на московську секту в час війни, ти задумувався? Майже вся Україна молиться за гундяєва, путлера і гроші течуть в москву рікою!
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22.07.2025 09:28 Ответить
Все задлежить від того, що Папа скаже Гундяю. Діалог - це просто обмін думок. У нас в Україні філіал РПЦ просто процвітає, і всім пофіг. Почекайте, не треба поспішати кидати в Папу каміння.
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22.07.2025 08:18 Ответить
Про що розмовляти Папі римському з духовником патологічного вбивці??? Чим більше розмовляють з цією поганню, тим більше кріпне їх віра у правильності своїх дій.
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22.07.2025 08:22 Ответить
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22.07.2025 08:24 Ответить
І ти, Лев... "аказался тот атєц нє атцом, а ******" - Галич, здається! Чи просто наївним дурником?
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22.07.2025 08:24 Ответить
Краще відразу відновити конструктивний діалог з дияволом.
Це те саме.
І відмазка така: нуашо, він же ж теж колись був ангелом.
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22.07.2025 08:30 Ответить
До чого тут диявол? Зараз одна мета зупинити війну, смерті, фронт посипався після звільнення Залужного та генералів, можливо диявол сидить в Києві, який на словах патріот, а на ділі знищує українців?
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22.07.2025 09:31 Ответить
Той був ідіот і цей такий же...
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22.07.2025 08:34 Ответить
Той хоч був виліта копія Євґєнія Пригожина, а цей...
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22.07.2025 08:39 Ответить
Прочитав 20 коментарів. Ті, хто відчуває інтимну пристрасть до Трампа, Орбана і польських літаків поки що мовчать; в них інші пріоритети. 😃
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22.07.2025 08:39 Ответить
Педофіл до педофіла , почитати достоєвського !
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22.07.2025 08:42 Ответить
Знову чергова легалізація кримінальної кацапні. Він забув, шо на пуйла вже давненько виданий ордер на арешт від МКС?
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22.07.2025 08:50 Ответить
Це найперший його крок на посаді?Щось довго думав.
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22.07.2025 08:53 Ответить
Цей Папа ще не чув лекцію про пєчєнєгів з половцями, про словянських братів і про Лєніна, який створив Україну. Опісля "вийдєт савсем другім чєлавєкам"!
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22.07.2025 09:03 Ответить
Шел себе человек своей дорогой.
Весь такой в белом, приличный и чистый.
Однажды он решил пойти и изваляться в куче говна.
А ******* ????
За рупь ????
За два ????
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22.07.2025 09:48 Ответить
гроші ***** в банку Ватикана не пахнуть
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22.07.2025 10:00 Ответить
Може щоб не бути єретиками перейдуть до католицтва.
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22.07.2025 10:04 Ответить
 
 