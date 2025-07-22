Папа Римский Лев XIV хочет возобновить диалог с РПЦ, - ANSA

Папа Лев XIV примет в субботу, 26 июля, митрополита Волоколамского Антония, главу Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что это будет первая аудиенция Льва с Антонием, который представлял патриарха Кирилла на похоронах Папы Франциска.

Собеседники ANSA уточняют, что Папа Римский намерен возобновить диалог с РПЦ после начала напряженности, связанной с вторжением России в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Москалькова попросила Папу Римского Льва XIV помочь в возвращении 30 гражданских российских граждан из Украины