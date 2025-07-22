Папа Римский Лев XIV хочет возобновить диалог с РПЦ, - ANSA
Папа Лев XIV примет в субботу, 26 июля, митрополита Волоколамского Антония, главу Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ANSA.
Отмечается, что это будет первая аудиенция Льва с Антонием, который представлял патриарха Кирилла на похоронах Папы Франциска.
Собеседники ANSA уточняют, что Папа Римский намерен возобновить диалог с РПЦ после начала напряженности, связанной с вторжением России в Украину.
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+8 Victor Litarchuk
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+6 Oleksii Pervieiev
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+5 Igor #591922
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"Институт Алленсбах долго выяснял, какая страна в мире является наиболее опасной. Разумеется северная корея оказалась на третьем месте. На первом оказалась россия, и она с колоссальным отрывом лидирует в списке опасности для человечества.
Публикаторы этого труда - наивные европейцы полагали, что россия, ознакомившись с этим авторитетным исследованием впадет в ступор стыда, раскаяние и отчаяние, начнёт исправляться. Они абсолютно не знают россию.
То, чего во всём мире стыдятся в россии принято гордиться: тупостью, вороватостью, лакейством, богатством, нищетой, язвами, грязью.
И конечно, когда эти исследования докатились до россиян в стране сладко запылали сердца! Потому, что признание россии самой опасной страной мира страшно польстила бомжам, алкоголичкам, забулдыгам, генералам. У них, как раз укрепилась уверенность в том, что путин ведёт их правильным путём.
И они чувствуют, что живут не зря, что они могут из грязного выгребного сортира показывать свой грязный кулак миру.
А это и есть то самое русское счастье."
Нинішній патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило, а в миру - Володимир Михайлович Гундяєв, був у 1970-ті роки представником московського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві - і працював на колишню радянську службу зовнішньої розвідки КДБ під псевдонімом "Михайлов". Про це написали журналісти швейцарських газет Tages-Anzeiger (Sonntags Zeitung) та Le Matin Dimanche Бернгард Оденаль та Сільван Бессон, вивчивши документи поліції з федерального архіву Швейцарії.
Як і будь яка інша релігія вона вирішує прості задачі :
- відділити своїх від чужих (перша заповідь)
- привчити своїх до покори богу -> церкві -> владі
- в необхідний момент нацькувати своїх на чужих
причому так щоб паства гарантовано не могла домовитись
Очільники "між собою" (наприклад - з православною мафією)
якось домовляться.
Так було і є.
Освіта та інформованість, як виявилось, на людську отару вплинули мало.
Сам факт того що масових (100+млн вірян) релігій існує і процвітає
більше одної зовсім ні на що не натякає ...
За такий твій текст ти будеш допущений не тільки до цілування руки Гундяя, а і його сраки.
веруны в религиозные бизнес центры такие наивные
иногда жалею что в семинарию не пошел,сейчас бы стриг бабло с упоротых бабок и лошья помоложе,ездил бы на Mercedes S-class
ну принаймні деякі наївні дурники повинні мати когнітивний дисонанс від новини
Це те саме.
І відмазка така: нуашо, він же ж теж колись був ангелом.
Весь такой в белом, приличный и чистый.
Однажды он решил пойти и изваляться в куче говна.
А ******* ????
За рупь ????
За два ????