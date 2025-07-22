Папа Римський Лев XIV хоче відновити діалог з РПЦ, - ANSA
Папа Лев XIV прийме в суботу, 26 липня, митрополита Волоколамського Антонія, главу Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ANSA.
Зазначається, що це буде перша аудієнція Лева з Антонієм, який представляв патріарха Кирила на похоронах Папи Франциска.
Співрозмовники ANSA уточнюють, що Папа Римський має намір відновити діалог з РПЦ після напруженості, пов'язаної з вторгненням Росії в Україну.
Топ коментарі
+2 Urs
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+2 Victor Litarchuk
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+2 Evgen Karpenko
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Нинішній патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило, а в миру - Володимир Михайлович Гундяєв, був у 1970-ті роки представником московського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві - і працював на колишню радянську службу зовнішньої розвідки КДБ під псевдонімом "Михайлов". Про це написали журналісти швейцарських газет Tages-Anzeiger (Sonntags Zeitung) та Le Matin Dimanche Бернгард Оденаль та Сільван Бессон, вивчивши документи поліції з федерального архіву Швейцарії.
Як і будь яка інша релігія вона вирішує прості задачі :
- відділити своїх від чужих (перша заповідь)
- привчити своїх до покори богу -> церкві -> владі
- в необхідний момент нацькувати своїх на чужих
причому так щоб паства гарантовано не могла домовитись
Очільники "між собою" (наприклад - з православною мафією)
якось домовляться.
Так було і є.
Освіта та інформованість, як виявилось, на людську отару вплинули мало.
Сам факт того що масових (100+млн вірян) релігій існує і процвітає
більше одної зовсім ні на що не натякає ...