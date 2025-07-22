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Новини
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Папа Римський Лев XIV хоче відновити діалог з РПЦ, - ANSA

Новий Папа Римський — Роберт Френсіс Прево

Папа Лев XIV прийме в суботу, 26 липня, митрополита Волоколамського Антонія, главу Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  ANSA.

Зазначається,  що це буде перша аудієнція Лева з Антонієм, який представляв патріарха Кирила на похоронах Папи Франциска.

Співрозмовники ANSA уточнюють, що Папа Римський має намір відновити діалог з РПЦ після напруженості, пов'язаної з вторгненням Росії в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Москалькова попросила Папу Римського Лева XIV допомогти у поверненні 30 цивільних російських громадян з України

Автор: 

РПЦ (519) Папа Римський Лев 14 (28)


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Топ коментарі
+2
знов будуть організовувати сумісну ходу українки та росіянки.
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22.07.2025 06:23 Відповісти
+2
Гундяєв знає як відновити діалог з Папою Римським.

Нинішній патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило, а в миру - Володимир Михайлович Гундяєв, був у 1970-ті роки представником московського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві - і працював на колишню радянську службу зовнішньої розвідки КДБ під псевдонімом "Михайлов". Про це написали журналісти швейцарських газет Tages-Anzeiger (Sonntags Zeitung) та Le Matin Dimanche Бернгард Оденаль та Сільван Бессон, вивчивши документи поліції з федерального архіву Швейцарії.
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22.07.2025 06:27 Відповісти
+2
-"чуму, на оба ваших дома..."
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22.07.2025 06:39 Відповісти
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знов будуть організовувати сумісну ходу українки та росіянки.
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22.07.2025 06:23 Відповісти
Гундяєв знає як відновити діалог з Папою Римським.

Нинішній патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило, а в миру - Володимир Михайлович Гундяєв, був у 1970-ті роки представником московського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві - і працював на колишню радянську службу зовнішньої розвідки КДБ під псевдонімом "Михайлов". Про це написали журналісти швейцарських газет Tages-Anzeiger (Sonntags Zeitung) та Le Matin Dimanche Бернгард Оденаль та Сільван Бессон, вивчивши документи поліції з федерального архіву Швейцарії.
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22.07.2025 06:27 Відповісти
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22.07.2025 06:28 Відповісти
Католицька церква - одна з найбільших і найстаріших мафій людства.
Як і будь яка інша релігія вона вирішує прості задачі :
- відділити своїх від чужих (перша заповідь)
- привчити своїх до покори богу -> церкві -> владі
- в необхідний момент нацькувати своїх на чужих
причому так щоб паства гарантовано не могла домовитись
Очільники "між собою" (наприклад - з православною мафією)
якось домовляться.
Так було і є.
Освіта та інформованість, як виявилось, на людську отару вплинули мало.
Сам факт того що масових (100+млн вірян) релігій існує і процвітає
більше одної зовсім ні на що не натякає ...
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22.07.2025 06:39 Відповісти
-"чуму, на оба ваших дома..."
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22.07.2025 06:39 Відповісти
Це не Лев, це криса...
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22.07.2025 06:39 Відповісти
Він робить те заради чого туди поставлений
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22.07.2025 07:01 Відповісти
И зачем им эта секта имени товарища Сталина и его пророка Берии?
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22.07.2025 06:43 Відповісти
діалог чи банківські перекази?...
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22.07.2025 06:48 Відповісти
Без сумніву по вказівці рижого налагоджують новий канал
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22.07.2025 06:58 Відповісти
 
 