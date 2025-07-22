Папа Римський Лев XIV хоче відновити діалог з РПЦ, - ANSA

Папа Лев XIV прийме в суботу, 26 липня, митрополита Волоколамського Антонія, главу Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ANSA.

Зазначається, що це буде перша аудієнція Лева з Антонієм, який представляв патріарха Кирила на похоронах Папи Франциска.

Співрозмовники ANSA уточнюють, що Папа Римський має намір відновити діалог з РПЦ після напруженості, пов'язаної з вторгненням Росії в Україну.

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