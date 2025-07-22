ЕС рассматривает переговоры с ливийским лидером Хафтаром, чтобы не допустить использования Россией миграции как оружия, - еврокомиссар

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил, что Европейский Союз должен быть готов к переговорам с ливийским военачальником Халифой Хафтаром, чтобы предотвратить манипуляции с миграцией со стороны России.

Об этом он рассказал в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, существует опасность, что Россия будет использовать мигрантов и миграционный вопрос в целом как оружие против Европы. Это использование происходит, и, конечно, мы также опасаемся, что Россия намерена сделать то же самое с Ливией", - сказал комиссар.

Комиссар считает, что ЕС должен вести дипломатию даже после инцидента в Бенгази, когда его делегацию объявили персоной нон грата.

По словам чиновника, РФ уже использовала мигрантов как давление в Восточной Европе - в частности через маршруты из Беларуси. Евросоюз опасается повторения этой тактики на юге.

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