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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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ЄС розглядає переговори з лівійським лідером Хафтаром, щоб не допустити Росією використання міграції як зброї, - єврокомісар

єврокомісія

Єврокомісар з внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер заявив, що Європейський Союз має бути готовим до переговорів з лівійським воєначальником Халіфою Хафтаром, аби запобігти маніпуляціям із міграцією з боку Росії.

Про це він розповів в інтерв’ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно, існує небезпека, що Росія буде використовувати мігрантів і міграційне питання в цілому як зброю проти Європи. Це використання відбувається, і, звичайно, ми також побоюємося, що Росія має намір зробити те саме з Лівією", - сказав комісар.

Комісар вважає, що ЄС має вести дипломатію навіть після інциденту в Бенгазі, коли його делегацію оголосили персоною нон грата.

За словами посадовця, РФ уже використовувала мігрантів як тиск у Східній Європі - зокрема через маршрути з Білорусі. Євросоюз побоюється повторення цієї тактики на півдні.

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Автор: 

Єврокомісія (2213) міграція (376)


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ЄС якщо ви хочете недопустити використання московією мігрантів проти вас, потрібно бити московію , а не домовлятися з Лівією ...
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22.07.2025 10:45 Відповісти
А можно просто всех мигрантов которые уже в Европе поставить под ружьё и выгнать их руками россиян из Украины! У нас вон смотри мигрант из Дагестана 10 лет в НАБУ шпионил на Россию!
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22.07.2025 10:54 Відповісти
 
 