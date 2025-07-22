ЄС розглядає переговори з лівійським лідером Хафтаром, щоб не допустити Росією використання міграції як зброї, - єврокомісар
Єврокомісар з внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер заявив, що Європейський Союз має бути готовим до переговорів з лівійським воєначальником Халіфою Хафтаром, аби запобігти маніпуляціям із міграцією з боку Росії.
Про це він розповів в інтерв’ю Politico, передає Цензор.НЕТ.
"Безумовно, існує небезпека, що Росія буде використовувати мігрантів і міграційне питання в цілому як зброю проти Європи. Це використання відбувається, і, звичайно, ми також побоюємося, що Росія має намір зробити те саме з Лівією", - сказав комісар.
Комісар вважає, що ЄС має вести дипломатію навіть після інциденту в Бенгазі, коли його делегацію оголосили персоною нон грата.
За словами посадовця, РФ уже використовувала мігрантів як тиск у Східній Європі - зокрема через маршрути з Білорусі. Євросоюз побоюється повторення цієї тактики на півдні.
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