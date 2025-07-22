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Новости Сотрудничество Китая и РФ
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Уитакер: Китай поддерживает войну РФ против Украины через "субсидирование убийств"

Мэтью Витакер о ударах по Ирану

Китай поддерживает Россию в войне против Украины, в частности - через экономическое сотрудничество, и должен нести ответственность за это.

Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Уитакер подчеркнул, что Китай ведет "опосредованную войну с помощью России" и заинтересован в том, чтобы США и союзники были втянуты в конфликт, не имея возможности сосредоточиться на других стратегических вызовах.

Он считает, что Пекин "просчитался", а его действия следует осудить как "субсидирование убийств" в Украине.

Также он упомянул о предупреждении от президента США Дональда Трампа: в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании могут быть введены вторичные тарифы на страны, которые покупают российскую нефть - в частности, Китай, Индию и Бразилию.

Китай, в свою очередь, продолжает отрицать поставки оружия России и заявляет о "беспристрастной позиции" относительно войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай наращивает военную мощь не для парадов в Пекине, главная цель – контроль над Тайванем, – Рютте

Автор: 

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китай використовує право сильного, запхнувши міжнарожне право в дупу, як це зробив путін, і коли трамп каже що він друг путіна, а той вассал китаю, то такі вислови з сша вишлядають незрозуміло. пора визначатися сша це гарант міжнародного законодавства, або спостерігач за тим, як росія і китай гвалтують це законодавство в міжнародні губи, і тоді мовчки
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22.07.2025 17:11 Ответить
Ого.
А при Бідоні Старичку мовчали.... хоча теж знали
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22.07.2025 18:54 Ответить
 
 