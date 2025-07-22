Вітакер: Китай підтримує війну РФ проти України через "субсидування вбивств"

Китай підтримує Росію у війні проти України, зокрема через економічну співпрацю, і має нести відповідальність за це.

Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Вітакер наголосив, що Китай веде "опосередковану війну за допомогою Росії" та зацікавлений у тому, щоб США та союзники були втягнуті у конфлікт, не маючи змоги зосередитися на інших стратегічних викликах.

Він вважає, що Пекін "прорахувався", а його дії слід засудити як "субсидування вбивств" в Україні.

Також він згадав про попередження від президента США Дональда Трампа: у разі відсутності прогресу в мирному врегулюванні можуть бути запроваджені вторинні тарифи на країни, які купують російську нафту - зокрема Китай, Індію та Бразилію.

Китай, своєю чергою, продовжує заперечувати постачання зброї Росії й заявляє про "неупереджену позицію" щодо війни.

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