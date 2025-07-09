Китай наращивает военную мощь не для парадов в Пекине, главная цель – контроль над Тайванем, – Рютте

Китай стремительно наращивает свою военную мощь. К 2030 году Пекин получит еще 100 боевых кораблей и уже имеет 1000 ядерных боезарядов.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, передает LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

Рютте напомнил, что Китай наращивает военную мощь "вовсе не для парадов в Пекине". По его словам, главная цель КНР - установление контроля над Тайванем.

Также Рютте повторил свое недавнее заявление о том, что в случае, если Си Цзиньпин захочет напасть на Тайвань, перед этим он попросит Путина атаковать страны-члены НАТО в Европе.

"Это показывает, что трансатлантический регион и Индо-Тихоокеанский регион становятся все более взаимосвязанными",- подчеркнул генсек Альянса.

Кроме этого, он отметил, что угрозу усиливают союзники РФ - Северная Корея, которая поставляет РФ оружие, и Иран, который обеспечивает ее дронами.

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Учитывая это, Рютте призвал союзников по НАТО увеличить оборонные расходы, подчеркнув, что сейчас критический момент.

"Речь уже не о 357 годах. Три года - это сегодня. Пять лет - это уже на следующей неделе. Мы не имеем права упустить этот шанс", - подчеркнул генсек Альянса.

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