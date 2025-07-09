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Новости Сотрудничество Китая и РФ НАТО о военной угрозе из Китая
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Китай наращивает военную мощь не для парадов в Пекине, главная цель – контроль над Тайванем, – Рютте

рютте

Китай стремительно наращивает свою военную мощь. К 2030 году Пекин получит еще 100 боевых кораблей и уже имеет 1000 ядерных боезарядов.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, передает LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

Рютте напомнил, что Китай наращивает военную мощь "вовсе не для парадов в Пекине". По его словам, главная цель КНР - установление контроля над Тайванем.

Также Рютте повторил свое недавнее заявление о том, что в случае, если Си Цзиньпин захочет напасть на Тайвань, перед этим он попросит Путина атаковать страны-члены НАТО в Европе.

"Это показывает, что трансатлантический регион и Индо-Тихоокеанский регион становятся все более взаимосвязанными",- подчеркнул генсек Альянса.

Кроме этого, он отметил, что угрозу усиливают союзники РФ - Северная Корея, которая поставляет РФ оружие, и Иран, который обеспечивает ее дронами.

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Учитывая это, Рютте призвал союзников по НАТО увеличить оборонные расходы, подчеркнув, что сейчас критический момент.

"Речь уже не о 357 годах. Три года - это сегодня. Пять лет - это уже на следующей неделе. Мы не имеем права упустить этот шанс", - подчеркнул генсек Альянса.

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Автор: 

НАТО (10191) Тайвань (119) Рютте Марк (428)


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Топ комментарии
+4
Тайван це справжній Китай. А то шо зараз очолює Пекін якезь непорозуміння створенне СРСР та мудаком Мао разом наібавшим ООН.
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09.07.2025 20:11 Ответить
+1
Не забывает и о других(целях). Вот почему все соседи от Индии и до Вьетнама с Японией энергично вооружаются.
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09.07.2025 20:09 Ответить
+1
Один із головних уроків, які Сі виніс з розпаду Радянського Союзу, є економічний. Радянський Союз зробив усі свої економічні ставки на важку промисловість, зосереджену на енергетиці та озброєнні.

Пекін, навпаки, намагається виробляти все самостійно, захищаючи китайську економіку від торговельних і технологічних обмежень з боку США, водночас використовуючи апетити світових ринків до своїх товарів.

Kлючовим елементом стратегії є подальше нарощування військової сили Китаю, але без дорогої гонки озброєнь зі США.

Офіційний оборонний бюджет країни стабільно зростав приблизно на 7,2% протягом останніх трьох років. Хоча це перевищує загальне економічне зростання Китаю.
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09.07.2025 20:14 Ответить
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Нігуя собі - кілька років назад в Китаї було 500 бімб
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09.07.2025 20:06 Ответить
Не забывает и о других(целях). Вот почему все соседи от Индии и до Вьетнама с Японией энергично вооружаются.
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09.07.2025 20:09 Ответить
А грізне НАТО нарощує кількість закликів нарощувати кількість зброї.
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09.07.2025 20:11 Ответить
Тайван це справжній Китай. А то шо зараз очолює Пекін якезь непорозуміння створенне СРСР та мудаком Мао разом наібавшим ООН.
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09.07.2025 20:11 Ответить
Один із головних уроків, які Сі виніс з розпаду Радянського Союзу, є економічний. Радянський Союз зробив усі свої економічні ставки на важку промисловість, зосереджену на енергетиці та озброєнні.

Пекін, навпаки, намагається виробляти все самостійно, захищаючи китайську економіку від торговельних і технологічних обмежень з боку США, водночас використовуючи апетити світових ринків до своїх товарів.

Kлючовим елементом стратегії є подальше нарощування військової сили Китаю, але без дорогої гонки озброєнь зі США.

Офіційний оборонний бюджет країни стабільно зростав приблизно на 7,2% протягом останніх трьох років. Хоча це перевищує загальне економічне зростання Китаю.
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09.07.2025 20:14 Ответить
Сі Цзіньпін радить партії зберігати спокій і терпіння, переконаний, що світовий баланс сил зрештою схилиться на користь Китаю.

На тлі хаотичних і суперечливих дій адміністрації Трампа Пекін намагається виглядати стабільним і передбачуваним, використовуючи американські помилки в своїх інтересах, щоб виграти час і встановити вигідні умови для майбутнього суперництва.
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09.07.2025 20:16 Ответить
США офіційно визнають «політику одного Китаю» і в 1979 році розірвали офіційні відносини з Тайванем і закрили своє посольство в Тайбеї.

Але в тому ж 1979 році США прийняли закон про відносини з Тайванем, який гарантовано підтримує острів.
Ключовий момент цього закону полягав у тому, що Вашингтон зобов'язався допомагати Тайваню захищати себе - саме тому США продовжують постачати зброю на острів.
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09.07.2025 20:40 Ответить
Окрім масштабних навчань, в останні роки Тайвань також продовжив термін обов'язкової військової служби, почав розробляти та виробляти власні підводні човни та ракети, а також зміцнив свої міські та цивільні оборонні можливості.
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09.07.2025 20:43 Ответить
Заяви в голос, з трибуни, керівника НАТО, і ЩОДЕННЕ, нарощування Китаєм, на підприємствах ВПК, свого мускулу в штанях, це різні речі!!
Так робить, пересідєнт зеленський, на САММІТАХ міру-мір, блокуваннях конкурсів БЕБ, а прутін, той убиває щоденно Українців!
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09.07.2025 20:21 Ответить
все шо Тайваню треба зробити це отримати ядерню зброю і все
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09.07.2025 20:22 Ответить
Добре, що Китай штампує кораблі і ядерні боєголовки. Бо в ******** війні вони ні до чого.
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09.07.2025 20:23 Ответить
Значить війська НАТО для парадів готують
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09.07.2025 20:23 Ответить
Тайвань чий?
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09.07.2025 20:25 Ответить
Материковий Китай у 300 разів більший за Тайвань за площею, а за чисельністю у 60 разів. На Тайвані 98% населення, Китайці.
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09.07.2025 20:31 Ответить
Ви спочатку з Україною розберіться. Ну *обана в рот, що за дегенерати.
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09.07.2025 20:36 Ответить
 
 