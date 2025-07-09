Китай наращивает военную мощь не для парадов в Пекине, главная цель – контроль над Тайванем, – Рютте
Китай стремительно наращивает свою военную мощь. К 2030 году Пекин получит еще 100 боевых кораблей и уже имеет 1000 ядерных боезарядов.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, передает LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.
Рютте напомнил, что Китай наращивает военную мощь "вовсе не для парадов в Пекине". По его словам, главная цель КНР - установление контроля над Тайванем.
Также Рютте повторил свое недавнее заявление о том, что в случае, если Си Цзиньпин захочет напасть на Тайвань, перед этим он попросит Путина атаковать страны-члены НАТО в Европе.
"Это показывает, что трансатлантический регион и Индо-Тихоокеанский регион становятся все более взаимосвязанными",- подчеркнул генсек Альянса.
Кроме этого, он отметил, что угрозу усиливают союзники РФ - Северная Корея, которая поставляет РФ оружие, и Иран, который обеспечивает ее дронами.
Учитывая это, Рютте призвал союзников по НАТО увеличить оборонные расходы, подчеркнув, что сейчас критический момент.
"Речь уже не о 357 годах. Три года - это сегодня. Пять лет - это уже на следующей неделе. Мы не имеем права упустить этот шанс", - подчеркнул генсек Альянса.
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Пекін, навпаки, намагається виробляти все самостійно, захищаючи китайську економіку від торговельних і технологічних обмежень з боку США, водночас використовуючи апетити світових ринків до своїх товарів.
Kлючовим елементом стратегії є подальше нарощування військової сили Китаю, але без дорогої гонки озброєнь зі США.
Офіційний оборонний бюджет країни стабільно зростав приблизно на 7,2% протягом останніх трьох років. Хоча це перевищує загальне економічне зростання Китаю.
На тлі хаотичних і суперечливих дій адміністрації Трампа Пекін намагається виглядати стабільним і передбачуваним, використовуючи американські помилки в своїх інтересах, щоб виграти час і встановити вигідні умови для майбутнього суперництва.
Але в тому ж 1979 році США прийняли закон про відносини з Тайванем, який гарантовано підтримує острів.
Ключовий момент цього закону полягав у тому, що Вашингтон зобов'язався допомагати Тайваню захищати себе - саме тому США продовжують постачати зброю на острів.
Так робить, пересідєнт зеленський, на САММІТАХ міру-мір, блокуваннях конкурсів БЕБ, а прутін, той убиває щоденно Українців!