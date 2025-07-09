Китай нарощує військову потужність не для парадів у Пекіні, головна мета – контроль над Тайванем, - Рютте

Китай стрімко нарощує свою військову потужність. До 2030 року Пекін отримає ще 100 бойових кораблів і вже має 1000 ядерних боєзарядів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

Рютте наголосив, що Китай нарощує військову потужність "зовсім не для парадів у Пекіні". За його словами, головна мета КНР - встановлення контролю над Тайванем.

Також Рютте повторив свою нещодавню заяву про те, що у разі, якщо Сі Цзіньпін захоче напасти на Тайвань, перед цим він попросить Путіна атакувати країни-члени НАТО у Європі.

"Це показує, що трансатлантичний регіон і Індо-Тихоокеанський регіон стають дедалі більш взаємопов’язаними",- наголосив генсек Альянсу.

Окрім цього, він зазначив, що загрозу посилюють союзники РФ - Північна Корея, яка постачає РФ зброю, та Іран, який забезпечує її дронами.

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З огляду на це, Рютте закликав союзників по НАТО збільшити оборонні витрати, підкресливши, що зараз критичний момент.

"Мова вже не про 357 років. Три роки – це сьогодні. П’ять років – це вже наступний тиждень. Ми не маємо права згаяти цей шанс", - наголосив генсек Альянсу.

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