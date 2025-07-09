Китай нарощує військову потужність не для парадів у Пекіні, головна мета – контроль над Тайванем, - Рютте
Китай стрімко нарощує свою військову потужність. До 2030 року Пекін отримає ще 100 бойових кораблів і вже має 1000 ядерних боєзарядів.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.
Рютте наголосив, що Китай нарощує військову потужність "зовсім не для парадів у Пекіні". За його словами, головна мета КНР - встановлення контролю над Тайванем.
Також Рютте повторив свою нещодавню заяву про те, що у разі, якщо Сі Цзіньпін захоче напасти на Тайвань, перед цим він попросить Путіна атакувати країни-члени НАТО у Європі.
"Це показує, що трансатлантичний регіон і Індо-Тихоокеанський регіон стають дедалі більш взаємопов’язаними",- наголосив генсек Альянсу.
Окрім цього, він зазначив, що загрозу посилюють союзники РФ - Північна Корея, яка постачає РФ зброю, та Іран, який забезпечує її дронами.
З огляду на це, Рютте закликав союзників по НАТО збільшити оборонні витрати, підкресливши, що зараз критичний момент.
"Мова вже не про 357 років. Три роки – це сьогодні. П’ять років – це вже наступний тиждень. Ми не маємо права згаяти цей шанс", - наголосив генсек Альянсу.
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Пекін, навпаки, намагається виробляти все самостійно, захищаючи китайську економіку від торговельних і технологічних обмежень з боку США, водночас використовуючи апетити світових ринків до своїх товарів.
Kлючовим елементом стратегії є подальше нарощування військової сили Китаю, але без дорогої гонки озброєнь зі США.
Офіційний оборонний бюджет країни стабільно зростав приблизно на 7,2% протягом останніх трьох років. Хоча це перевищує загальне економічне зростання Китаю.
На тлі хаотичних і суперечливих дій адміністрації Трампа Пекін намагається виглядати стабільним і передбачуваним, використовуючи американські помилки в своїх інтересах, щоб виграти час і встановити вигідні умови для майбутнього суперництва.
Але в тому ж 1979 році США прийняли закон про відносини з Тайванем, який гарантовано підтримує острів.
Ключовий момент цього закону полягав у тому, що Вашингтон зобов'язався допомагати Тайваню захищати себе - саме тому США продовжують постачати зброю на острів.
Так робить, пересідєнт зеленський, на САММІТАХ міру-мір, блокуваннях конкурсів БЕБ, а прутін, той убиває щоденно Українців!