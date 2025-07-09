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Новини Співпраця Китаю та РФ НАТО про військову загрозу з Китаю
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Китай нарощує військову потужність не для парадів у Пекіні, головна мета – контроль над Тайванем, - Рютте

рютте

Китай стрімко нарощує свою військову потужність. До 2030 року Пекін отримає ще 100 бойових кораблів і вже має 1000 ядерних боєзарядів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

Рютте наголосив, що Китай нарощує військову потужність "зовсім не для парадів у Пекіні". За його словами, головна мета КНР - встановлення контролю над Тайванем.

Також Рютте повторив свою нещодавню заяву про те, що у разі, якщо Сі Цзіньпін захоче напасти на Тайвань, перед цим він попросить Путіна атакувати країни-члени НАТО у Європі.

"Це показує, що трансатлантичний регіон і Індо-Тихоокеанський регіон стають дедалі більш взаємопов’язаними",- наголосив генсек Альянсу.

Окрім цього, він зазначив, що загрозу посилюють союзники РФ - Північна Корея, яка постачає РФ зброю, та Іран, який забезпечує її дронами.

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З огляду на це, Рютте закликав союзників по НАТО збільшити оборонні витрати, підкресливши, що зараз критичний момент.

"Мова вже не про 357 років. Три роки – це сьогодні. П’ять років – це вже наступний тиждень. Ми не маємо права згаяти цей шанс", - наголосив генсек Альянсу.

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Автор: 

НАТО (6653) Тайвань (187) Рютте Марк (472)


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Топ коментарі
+4
Тайван це справжній Китай. А то шо зараз очолює Пекін якезь непорозуміння створенне СРСР та мудаком Мао разом наібавшим ООН.
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09.07.2025 20:11 Відповісти
+1
Не забывает и о других(целях). Вот почему все соседи от Индии и до Вьетнама с Японией энергично вооружаются.
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09.07.2025 20:09 Відповісти
+1
Один із головних уроків, які Сі виніс з розпаду Радянського Союзу, є економічний. Радянський Союз зробив усі свої економічні ставки на важку промисловість, зосереджену на енергетиці та озброєнні.

Пекін, навпаки, намагається виробляти все самостійно, захищаючи китайську економіку від торговельних і технологічних обмежень з боку США, водночас використовуючи апетити світових ринків до своїх товарів.

Kлючовим елементом стратегії є подальше нарощування військової сили Китаю, але без дорогої гонки озброєнь зі США.

Офіційний оборонний бюджет країни стабільно зростав приблизно на 7,2% протягом останніх трьох років. Хоча це перевищує загальне економічне зростання Китаю.
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09.07.2025 20:14 Відповісти
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Нігуя собі - кілька років назад в Китаї було 500 бімб
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09.07.2025 20:06 Відповісти
Не забывает и о других(целях). Вот почему все соседи от Индии и до Вьетнама с Японией энергично вооружаются.
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09.07.2025 20:09 Відповісти
А грізне НАТО нарощує кількість закликів нарощувати кількість зброї.
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09.07.2025 20:11 Відповісти
Тайван це справжній Китай. А то шо зараз очолює Пекін якезь непорозуміння створенне СРСР та мудаком Мао разом наібавшим ООН.
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09.07.2025 20:11 Відповісти
Один із головних уроків, які Сі виніс з розпаду Радянського Союзу, є економічний. Радянський Союз зробив усі свої економічні ставки на важку промисловість, зосереджену на енергетиці та озброєнні.

Пекін, навпаки, намагається виробляти все самостійно, захищаючи китайську економіку від торговельних і технологічних обмежень з боку США, водночас використовуючи апетити світових ринків до своїх товарів.

Kлючовим елементом стратегії є подальше нарощування військової сили Китаю, але без дорогої гонки озброєнь зі США.

Офіційний оборонний бюджет країни стабільно зростав приблизно на 7,2% протягом останніх трьох років. Хоча це перевищує загальне економічне зростання Китаю.
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09.07.2025 20:14 Відповісти
Сі Цзіньпін радить партії зберігати спокій і терпіння, переконаний, що світовий баланс сил зрештою схилиться на користь Китаю.

На тлі хаотичних і суперечливих дій адміністрації Трампа Пекін намагається виглядати стабільним і передбачуваним, використовуючи американські помилки в своїх інтересах, щоб виграти час і встановити вигідні умови для майбутнього суперництва.
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09.07.2025 20:16 Відповісти
США офіційно визнають «політику одного Китаю» і в 1979 році розірвали офіційні відносини з Тайванем і закрили своє посольство в Тайбеї.

Але в тому ж 1979 році США прийняли закон про відносини з Тайванем, який гарантовано підтримує острів.
Ключовий момент цього закону полягав у тому, що Вашингтон зобов'язався допомагати Тайваню захищати себе - саме тому США продовжують постачати зброю на острів.
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09.07.2025 20:40 Відповісти
Окрім масштабних навчань, в останні роки Тайвань також продовжив термін обов'язкової військової служби, почав розробляти та виробляти власні підводні човни та ракети, а також зміцнив свої міські та цивільні оборонні можливості.
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09.07.2025 20:43 Відповісти
Заяви в голос, з трибуни, керівника НАТО, і ЩОДЕННЕ, нарощування Китаєм, на підприємствах ВПК, свого мускулу в штанях, це різні речі!!
Так робить, пересідєнт зеленський, на САММІТАХ міру-мір, блокуваннях конкурсів БЕБ, а прутін, той убиває щоденно Українців!
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09.07.2025 20:21 Відповісти
все шо Тайваню треба зробити це отримати ядерню зброю і все
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09.07.2025 20:22 Відповісти
Добре, що Китай штампує кораблі і ядерні боєголовки. Бо в ******** війні вони ні до чого.
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09.07.2025 20:23 Відповісти
Значить війська НАТО для парадів готують
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09.07.2025 20:23 Відповісти
Тайвань чий?
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09.07.2025 20:25 Відповісти
Материковий Китай у 300 разів більший за Тайвань за площею, а за чисельністю у 60 разів. На Тайвані 98% населення, Китайці.
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09.07.2025 20:31 Відповісти
Ви спочатку з Україною розберіться. Ну *обана в рот, що за дегенерати.
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09.07.2025 20:36 Відповісти
 
 