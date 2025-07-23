Клименко доложил Зеленскому об обстоятельствах гибели командира бригады "Лють" Максима Казбана
Глава МВД Игорь Клименко доложил президенту Зеленскому об обстоятельствах гибели командира Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" полковника Максима Казбана.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Тяжелая потеря. Сильный был воин, преданный Украине и защите нашего государства.
Воевал ради Украины еще с 2014-го в составе ДШВ, подразделения спецназначения Службы безопасности Украины. В 24-м году возглавил "Лють". Неоднократно было за что благодарить бригаду под руководством полковника Казбана. Вечная память!" - отметил Зеленский.
Ранее сообщалось, что командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области 22 июля 2025 года.
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