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Новости Погиб командир бригады Лють Казбан
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Клименко доложил Зеленскому об обстоятельствах гибели командира бригады "Лють" Максима Казбана

Погиб Максим Казбан Командир бригады Лют

Глава МВД Игорь Клименко доложил президенту Зеленскому об обстоятельствах гибели командира Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" полковника Максима Казбана.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Тяжелая потеря. Сильный был воин, преданный Украине и защите нашего государства.

Воевал ради Украины еще с 2014-го в составе ДШВ, подразделения спецназначения Службы безопасности Украины. В 24-м году возглавил "Лють". Неоднократно было за что благодарить бригаду под руководством полковника Казбана. Вечная память!" - отметил Зеленский.

Погиб Максим Казбан Командир бригады Лют

Ранее сообщалось, что командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области 22 июля 2025 года.

Читайте: Командир бригады "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП на Донетчине

Автор: 

Зеленский Владимир (21299) потери (4488) Клименко Игорь (424) Объединенная штурмовая бригада "Лють" (3)


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Топ комментарии
+6
ВІчна і світла пам"ять воїну.
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23.07.2025 09:08 Ответить
+4
Ти мурло ! Він загинув у Кпаматорську, а воював у Торецьку !!!
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23.07.2025 09:08 Ответить
+2
Мабуть ти дебіл, як би він не загинув, він захищав Україну. Тому Слава Герою !
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23.07.2025 09:31 Ответить
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Ти мурло ! Він загинув у Кпаматорську, а воював у Торецьку !!!
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23.07.2025 09:08 Ответить
Судячи з прапора то ти не менш ніж 3000 км від передовий.
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23.07.2025 09:15 Ответить
ВІчна і світла пам"ять воїну.
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23.07.2025 09:08 Ответить
Мабуть ти дебіл, як би він не загинув, він захищав Україну. Тому Слава Герою !
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23.07.2025 09:31 Ответить
Лаптеногий?
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23.07.2025 09:32 Ответить
Як наш комбриг приїде, так вночі, ****, прильоти. Вони що радіомаячки з собою тягають?
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23.07.2025 09:19 Ответить
Кроти у жОПі.
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23.07.2025 09:31 Ответить
Може це ти їх наводив
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23.07.2025 09:32 Ответить
Раніше повідомлялось, що командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП в Донецькій області 22 липня 2025 року.

Якесь безглуздя...
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23.07.2025 09:37 Ответить
Нажаль, таких безглуздь - ДТП - трапляється кілька тисяч щороку в Україні...
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23.07.2025 09:40 Ответить
Монастырский, СБУшник, командир Люти. Совпадение? Много совпадений клименко
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23.07.2025 09:41 Ответить
Він просто добалакався. Тому все й відбулось!
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23.07.2025 09:43 Ответить
 
 