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Новини Загинув командир бригади Лють Казбан
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Клименко доповів Зеленському про обставини загибелі командира бригади "Лють" Максима Казбана

Загинув Максим Казбан Командир бригади Лють

Глава МВС Ігор Клименко доповів президенту Зеленському про обставини загибелі командира Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" полковника Максима Казбана.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Важка втрата. Сильний був воїн, відданий Україні та захисту нашої держави.

Воював заради України ще з 2014-го у складі ДШВ, підрозділу спецпризначення Служби безпеки України. У 24-му році очолив "Лють". Неодноразово було за що дякувати бригаді під керівництвом полковника Казбана. Вічна памʼять!" - зазначив Зеленський.

Загинув Максим Казбан Командир бригади Лють

Раніше повідомлялось, що командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП в Донецькій області 22 липня 2025 року.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24812) втрати (4503) Клименко Ігор (512) Об’єднана штурмова бригада "Лють" (3)


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Топ коментарі
+10
ВІчна і світла пам"ять воїну.
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23.07.2025 09:08 Відповісти
+6
Ти мурло ! Він загинув у Кпаматорську, а воював у Торецьку !!!
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23.07.2025 09:08 Відповісти
+2
Мабуть ти дебіл, як би він не загинув, він захищав Україну. Тому Слава Герою !
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23.07.2025 09:31 Відповісти
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Ти мурло ! Він загинув у Кпаматорську, а воював у Торецьку !!!
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23.07.2025 09:08 Відповісти
Судячи з прапора то ти не менш ніж 3000 км від передовий.
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23.07.2025 09:15 Відповісти
ВІчна і світла пам"ять воїну.
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23.07.2025 09:08 Відповісти
Мабуть ти дебіл, як би він не загинув, він захищав Україну. Тому Слава Герою !
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23.07.2025 09:31 Відповісти
Лаптеногий?
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23.07.2025 09:32 Відповісти
Як наш комбриг приїде, так вночі, ****, прильоти. Вони що радіомаячки з собою тягають?
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23.07.2025 09:19 Відповісти
Кроти у жОПі.
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23.07.2025 09:31 Відповісти
Може це ти їх наводив
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23.07.2025 09:32 Відповісти
Раніше повідомлялось, що командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП в Донецькій області 22 липня 2025 року.

Якесь безглуздя...
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23.07.2025 09:37 Відповісти
Нажаль, таких безглуздь - ДТП - трапляється кілька тисяч щороку в Україні...
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23.07.2025 09:40 Відповісти
Черновол тоже погиб в ДТП,а здесь еще и фамилия зеленский сразу выплыла.Це також безглуздя?
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23.07.2025 10:02 Відповісти
Монастырский, СБУшник, командир Люти. Совпадение? Много совпадений клименко
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23.07.2025 09:41 Відповісти
Він просто добалакався. Тому все й відбулось!
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23.07.2025 09:43 Відповісти
Щось тут нечисто!!! Забагато ДТП...
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23.07.2025 10:06 Відповісти
Дуже шкода((. Славний командир був. Реально велика втрата. Вічна слава Воїну! Честь!
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23.07.2025 10:10 Відповісти
 
 