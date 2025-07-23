Клименко доповів Зеленському про обставини загибелі командира бригади "Лють" Максима Казбана
Глава МВС Ігор Клименко доповів президенту Зеленському про обставини загибелі командира Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" полковника Максима Казбана.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Важка втрата. Сильний був воїн, відданий Україні та захисту нашої держави.
Воював заради України ще з 2014-го у складі ДШВ, підрозділу спецпризначення Служби безпеки України. У 24-му році очолив "Лють". Неодноразово було за що дякувати бригаді під керівництвом полковника Казбана. Вічна памʼять!" - зазначив Зеленський.
Раніше повідомлялось, що командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП в Донецькій області 22 липня 2025 року.
Топ коментарі
+10 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар23.07.2025 09:08 Відповісти Посилання
+6 AbOriginal_UA
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+2 Igor #591922
показати весь коментар23.07.2025 09:31 Відповісти Посилання
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