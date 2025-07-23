Рашисты ударили по энергетической инфраструктуре "Укрзалізниці": есть повреждения в двух областях

Этой ночью энергетическая инфраструктура "Укрзалізниці"" подверглась целенаправленной атаке вражеских ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

Как отмечается, повреждения получили объекты в Сумской и Полтавской областях. В данное время энергоснабжение уже восстановлено на большинстве участков, на отдельных - продолжаются ремонтные работы.

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"К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Движение поездов осуществляется по графику", - добавили в "Укрзалізниці".