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Рашисты ударили по энергетической инфраструктуре "Укрзалізниці": есть повреждения в двух областях

уз

Этой ночью энергетическая инфраструктура "Укрзалізниці"" подверглась целенаправленной атаке вражеских ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

Как отмечается, повреждения получили объекты в Сумской и Полтавской областях. В данное время энергоснабжение уже восстановлено на большинстве участков, на отдельных - продолжаются ремонтные работы.

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"К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Движение поездов осуществляется по графику", - добавили в "Укрзалізниці".

Автор: 

обстрел (28667) Сумская область (3490) Укрзализныця (2774) энергетика (2588) Полтавская область (1232)


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