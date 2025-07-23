Рашисты ударили по энергетической инфраструктуре "Укрзалізниці": есть повреждения в двух областях
Этой ночью энергетическая инфраструктура "Укрзалізниці"" подверглась целенаправленной атаке вражеских ударных дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".
Как отмечается, повреждения получили объекты в Сумской и Полтавской областях. В данное время энергоснабжение уже восстановлено на большинстве участков, на отдельных - продолжаются ремонтные работы.
"К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Движение поездов осуществляется по графику", - добавили в "Укрзалізниці".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль