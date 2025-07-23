Рашисти вдарили по енергетичній інфраструктурі "Укрзалізниці": є пошкодження у двох областях

Цієї ночі енергетична інфраструктура "Укрзалізниці" зазнала цілеспрямованої атаки ворожих ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

Як зазначається, пошкоджень зазнали об'єкти у Сумській та Полтавській областях. Наразі енергопостачання вже відновлено на більшості дільниць, на окремих - тривають ремонтні роботи.

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"На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Рух поїздів здійснюється за графіком", - додали в "Укрзалізниці".