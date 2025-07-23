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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Ребятам в высоких кабинетах не помогли потом ни "беркут", ни титушки, ни Россия, - Притула

акция у театра Франко

Волонтер Сергей Притула прокомментировал принятие Верховной Радой и подписание президентом закона №12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Поражает скорость подписания скандального закона. К примеру, законопроект 12148 по применению моратория к кредитам, предоставленным предприятиям с оккупированных территорий, лежит на подписи президента еще с 1 апреля. И ничего... не срочно. Это же всего лишь наши предприниматели, имущество которых осталось на оккупированных территориях, а кредитные истории - на подконтрольных правительству. А здесь от голосования до подписания - какие-то часы времени.

Игнорируя неприятие этих законодательных инициатив обществом. Несмотря на обеспокоенность партнеров от которых мы зависим и финансово, и милитаристски, и евроинтеграционно", - написал Притула в фейсбуке.

По мнению волонтера, власть не хочет слышать людей, от которых получила кредит доверия на время войны.

"Власть, которая во время войны имела безоговорочную поддержку украинского общества (добровольцы в армию, массовое волонтерское движение, кредит доверия государственным институтам, цементирование легитимности президента даже после завершения срока каденции), сейчас не хочет слышать людей и ведет себя по принципу: делаю что хочу, потому что могу это сделать!

Читайте: Акция протеста против закона о НАБУ и САП состоится 23 июля в Киеве и еще 14 городах Украины

Нет. Свой народ надо слышать. Даже если народ скандирует неприятные нежному уху лозунги. Потому что другого надежного союзника чтобы сохранить страну у власти нет. И речь же не только о тех, кто имеет возможность выйти на акцию протеста в тылу. Вчера я общался с несколькими знакомыми военнослужащими. Уровень демотивации - зашкальный. Вроде бы шли воевать, чтобы мы не стали Россией, но проблема вылезла из-за спины", - отметил Притула.

"Всем ребятам в высоких кабинетах, которые решили, что схватили Бога за бороду, хочу напомнить, что в истории нашей страны уже такие были. И когда они плевали на общество, то потом не помогали ни беркуты, ни титушки, ни россия. Задумайтесь, кем вы хотите остаться в истории. Время исправить ошибки еще есть", - обратился волонтер к власти.

Автор: 

НАБУ (4344) САП (2124) Притула Сергей (84)


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Топ комментарии
+8
С чего началось в 14 -м году? бандюган отказался от курса на ЕС
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23.07.2025 18:35 Ответить
+6
"...Приміром, законопроект 12148 щодо застосування мораторію до кредитів, наданих підприємствам з окупованих територій, лежить на підпис президента ще з 1 квітня..."
===============================================
пане "притуло", Конституція дає президентові один місяць на підпис.

Якщо Закон не підписується, то він має автоматично публікуватися й набирати чинності.

Але блаЗЄнська хуцпа разом з Верховною Радою блаЗЄнською-більшістю заплющує на це очі. Починаючи з 2019 року, коли блаЗЄ не підписав низки законів, ухвалених попередньою ВР.

Дивно, що "притули" не помічали цього кричущого порушення Конституції, але стали помічати, що щось не так саме зараз.

Бо тема НАБУ-САП дуже модня. А ще може стати останньою краплею.

І от "притули" "забили_на_сполох". Щоб нагадати про себе.

Ні, добродію, я памятаю як Ви вилизували цю блаЗЄнську владу.
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23.07.2025 18:41 Ответить
+5
притула, світле майбутнє україни!
пінчук не дасть збрехати!
і свояк, цей, як його, хомутинник, вірний пес ригів.
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23.07.2025 18:38 Ответить
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С чего началось в 14 -м году? бандюган отказался от курса на ЕС
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23.07.2025 18:35 Ответить
И ни за что посадили Тимошенко.
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23.07.2025 18:42 Ответить
Зараз ти бачиш, за що її варто посадити?
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23.07.2025 18:44 Ответить
Так, дійсно, і чому вона сидить та засмагає в Дубаях?
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23.07.2025 19:05 Ответить
Почалось в 13му, а не 14му.
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23.07.2025 19:14 Ответить
😂😂😂
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23.07.2025 18:35 Ответить
зєлєнський вирішив, зєлєнський народив Закон, який ВР прийняла на уРРа, бо це ж дитя Лідора. Я б не звинувачував одних депутатів чи дЄрмака. Вони всі пов'язані у злочині. Сподіваються панувати вічно, щоб їх злочини ніхто не розслідував.
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23.07.2025 18:35 Ответить
ох доскачуться зеле3оплі
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23.07.2025 18:36 Ответить
Меня уже тошнит от этих клоунов, которые к Майдану не имеют никакого отношения, но думают что они говорят от его имени.
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23.07.2025 18:36 Ответить
Зато их наследникам помогли взять реванш продажные полезные идиоты.
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23.07.2025 18:36 Ответить
Хто конкретно? Прізвища.
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23.07.2025 18:39 Ответить
13,5 мільйонів громадян. Заїбешся записувати ті прізвища
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23.07.2025 18:45 Ответить
Татаров.
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23.07.2025 18:55 Ответить
Не зрозумів...Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров у розпал Революції гідності отримав звання «Заслужений юрист України» від Віктора Януковича за особистим поданням тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка
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23.07.2025 19:08 Ответить
притула, світле майбутнє україни!
пінчук не дасть збрехати!
і свояк, цей, як його, хомутинник, вірний пес ригів.
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23.07.2025 18:38 Ответить
Розпочалася диференціація щурів. На зеленому Титаніку залишаться лише лауреати премії Дарвіна.
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23.07.2025 18:38 Ответить
А шо за "хлопці в кабінетах", імена в них є? Якісь волоцюги вночі залізли та напідписували чорті шо? Мож порошенко?
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23.07.2025 18:39 Ответить
"...Приміром, законопроект 12148 щодо застосування мораторію до кредитів, наданих підприємствам з окупованих територій, лежить на підпис президента ще з 1 квітня..."
===============================================
пане "притуло", Конституція дає президентові один місяць на підпис.

Якщо Закон не підписується, то він має автоматично публікуватися й набирати чинності.

Але блаЗЄнська хуцпа разом з Верховною Радою блаЗЄнською-більшістю заплющує на це очі. Починаючи з 2019 року, коли блаЗЄ не підписав низки законів, ухвалених попередньою ВР.

Дивно, що "притули" не помічали цього кричущого порушення Конституції, але стали помічати, що щось не так саме зараз.

Бо тема НАБУ-САП дуже модня. А ще може стати останньою краплею.

І от "притули" "забили_на_сполох". Щоб нагадати про себе.

Ні, добродію, я памятаю як Ви вилизували цю блаЗЄнську владу.
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23.07.2025 18:41 Ответить
Ситуація не та. Тоді антимайданівці на російські гроші надіялися. Зараз з цим сутужно.
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23.07.2025 18:41 Ответить
Притула проти Зе...? Це щось нове,,,
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23.07.2025 18:48 Ответить
Бджоли проти меду .
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23.07.2025 18:53 Ответить
притула, не проти зе!поца.
притула, як пуштун найєм.
чемпіон по перевзуванню.
навіть стерненко, щось там булькав, але не дуже голосно.
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23.07.2025 19:01 Ответить
зЕпритулился,а вы думайте и голосуйте за оппозиционера.Думайте Украинцы.
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23.07.2025 18:59 Ответить
Притул янець не переобувайся
И не надо писать типа правильные слова
Твой номер- 16. Если считать от начала ануса вглубь
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23.07.2025 19:09 Ответить
 
 