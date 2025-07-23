Ребятам в высоких кабинетах не помогли потом ни "беркут", ни титушки, ни Россия, - Притула

Волонтер Сергей Притула прокомментировал принятие Верховной Радой и подписание президентом закона №12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Поражает скорость подписания скандального закона. К примеру, законопроект 12148 по применению моратория к кредитам, предоставленным предприятиям с оккупированных территорий, лежит на подписи президента еще с 1 апреля. И ничего... не срочно. Это же всего лишь наши предприниматели, имущество которых осталось на оккупированных территориях, а кредитные истории - на подконтрольных правительству. А здесь от голосования до подписания - какие-то часы времени.

Игнорируя неприятие этих законодательных инициатив обществом. Несмотря на обеспокоенность партнеров от которых мы зависим и финансово, и милитаристски, и евроинтеграционно", - написал Притула в фейсбуке.

По мнению волонтера, власть не хочет слышать людей, от которых получила кредит доверия на время войны.

"Власть, которая во время войны имела безоговорочную поддержку украинского общества (добровольцы в армию, массовое волонтерское движение, кредит доверия государственным институтам, цементирование легитимности президента даже после завершения срока каденции), сейчас не хочет слышать людей и ведет себя по принципу: делаю что хочу, потому что могу это сделать!

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Нет. Свой народ надо слышать. Даже если народ скандирует неприятные нежному уху лозунги. Потому что другого надежного союзника чтобы сохранить страну у власти нет. И речь же не только о тех, кто имеет возможность выйти на акцию протеста в тылу. Вчера я общался с несколькими знакомыми военнослужащими. Уровень демотивации - зашкальный. Вроде бы шли воевать, чтобы мы не стали Россией, но проблема вылезла из-за спины", - отметил Притула.

"Всем ребятам в высоких кабинетах, которые решили, что схватили Бога за бороду, хочу напомнить, что в истории нашей страны уже такие были. И когда они плевали на общество, то потом не помогали ни беркуты, ни титушки, ни россия. Задумайтесь, кем вы хотите остаться в истории. Время исправить ошибки еще есть", - обратился волонтер к власти.