Ребятам в высоких кабинетах не помогли потом ни "беркут", ни титушки, ни Россия, - Притула
Волонтер Сергей Притула прокомментировал принятие Верховной Радой и подписание президентом закона №12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Поражает скорость подписания скандального закона. К примеру, законопроект 12148 по применению моратория к кредитам, предоставленным предприятиям с оккупированных территорий, лежит на подписи президента еще с 1 апреля. И ничего... не срочно. Это же всего лишь наши предприниматели, имущество которых осталось на оккупированных территориях, а кредитные истории - на подконтрольных правительству. А здесь от голосования до подписания - какие-то часы времени.
Игнорируя неприятие этих законодательных инициатив обществом. Несмотря на обеспокоенность партнеров от которых мы зависим и финансово, и милитаристски, и евроинтеграционно", - написал Притула в фейсбуке.
По мнению волонтера, власть не хочет слышать людей, от которых получила кредит доверия на время войны.
"Власть, которая во время войны имела безоговорочную поддержку украинского общества (добровольцы в армию, массовое волонтерское движение, кредит доверия государственным институтам, цементирование легитимности президента даже после завершения срока каденции), сейчас не хочет слышать людей и ведет себя по принципу: делаю что хочу, потому что могу это сделать!
Нет. Свой народ надо слышать. Даже если народ скандирует неприятные нежному уху лозунги. Потому что другого надежного союзника чтобы сохранить страну у власти нет. И речь же не только о тех, кто имеет возможность выйти на акцию протеста в тылу. Вчера я общался с несколькими знакомыми военнослужащими. Уровень демотивации - зашкальный. Вроде бы шли воевать, чтобы мы не стали Россией, но проблема вылезла из-за спины", - отметил Притула.
"Всем ребятам в высоких кабинетах, которые решили, что схватили Бога за бороду, хочу напомнить, что в истории нашей страны уже такие были. И когда они плевали на общество, то потом не помогали ни беркуты, ни титушки, ни россия. Задумайтесь, кем вы хотите остаться в истории. Время исправить ошибки еще есть", - обратился волонтер к власти.
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пінчук не дасть збрехати!
і свояк, цей, як його, хомутинник, вірний пес ригів.
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пане "притуло", Конституція дає президентові один місяць на підпис.
Якщо Закон не підписується, то він має автоматично публікуватися й набирати чинності.
Але блаЗЄнська хуцпа разом з Верховною Радою блаЗЄнською-більшістю заплющує на це очі. Починаючи з 2019 року, коли блаЗЄ не підписав низки законів, ухвалених попередньою ВР.
Дивно, що "притули" не помічали цього кричущого порушення Конституції, але стали помічати, що щось не так саме зараз.
Бо тема НАБУ-САП дуже модня. А ще може стати останньою краплею.
І от "притули" "забили_на_сполох". Щоб нагадати про себе.
Ні, добродію, я памятаю як Ви вилизували цю блаЗЄнську владу.
притула, як пуштун найєм.
чемпіон по перевзуванню.
навіть стерненко, щось там булькав, але не дуже голосно.
И не надо писать типа правильные слова
Твой номер- 16. Если считать от начала ануса вглубь