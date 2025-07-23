Хлопцям у високих кабінетах не допомагали потім ні "беркут", ні тітушки, ні Росія, - Притула
Волонтер Сергій Притула прокоментував прийняття Верховною Радою та підписання президентом закону №12414, що фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Вражає швидкість підписання скандального закону. Приміром, законопроект 12148 щодо застосування мораторію до кредитів, наданих підприємствам з окупованих територій, лежить на підпис президента ще з 1 квітня. І нічого… не терміново. Це ж всього лиш наші підприємці, майно яких залишилось на окупованих територіях, а кредитні історії – на підконтрольних уряду. А тут від голосування до підписання – якісь години часу.
Ігноруючи несприйняття цих законодавчих ініціатив суспільством. Не зважаючи на стурбованість партнерів від яких ми залежимо і фінансово, і мілітарно, і євроінтеграційно", - написав Притула у фейсбуці.
На думку волонтера, влада не хоче чути людей, від яких отримала кредит довіри на час війни.
"Влада, яка під час війни мала беззаперечну підтримку українського суспільства (добровольці у військо, масовий волонтерський рух, кредит довіри державним інститутам, цементування легітимності президента навіть після завершення строку каденції), зараз не хоче чути людей і поводить себе за принципом: роблю що хочу, бо можу це зробити!
Ні. Свій народ треба чути. Навіть якщо народ скандує неприємні ніжному вуху гасла. Бо іншого надійного союзника щоб зберегти країну у влади немає. І мова ж не тільки про тих, хто має можливість вийти на акцію протесту в тилу. Вчора я спілкувався із кількома знайомими військовослужбовцями. Рівень демотивації – зашкальний. Наче ж йшли воювати, щоб ми не стали Росією, але проблема вилізла з-за спини", - зазначив Притула.
"Усім хлопцям у високих кабінетах, які вирішили, що схопили Бога за бороду, хочу нагадати, що в історії нашої країни вже такі були. І коли вони плювали на суспільство, то потім не допомагали ні беркути, ні тітушки, ні росія. Задумайтесь, ким ви хочете залишитесь у історії. Час виправити помилки ще є", - звернувся волонтер до влади.
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пане "притуло", Конституція дає президентові один місяць на підпис.
Якщо Закон не підписується, то він має автоматично публікуватися й набирати чинності.
Але блаЗЄнська хуцпа разом з Верховною Радою блаЗЄнською-більшістю заплющує на це очі. Починаючи з 2019 року, коли блаЗЄ не підписав низки законів, ухвалених попередньою ВР.
Дивно, що "притули" не помічали цього кричущого порушення Конституції, але стали помічати, що щось не так саме зараз.
Бо тема НАБУ-САП дуже модня. А ще може стати останньою краплею.
І от "притули" "забили_на_сполох". Щоб нагадати про себе.
Ні, добродію, я памятаю як Ви вилизували цю блаЗЄнську владу.
И не надо писать типа правильные слова
Твой номер- 16. Если считать от начала ануса вглубь
Не забудьте про шашлыки, поссаны !!!
И об асфальт, не забудьте тоже !!!
И ищо хеум об рояль напомните !!
А думки серйозних бізнесменів ,вчених , священників та бойових офіцерів - ми в сраці мали, бо в них немає мільйонів підписників.
ЗМі самі надають вагу думкаї посередніх людей- весь талант ,яких лише в тому ,щоб лише забавляти юрбу ....
Прекрасно!!! Чудесно!!! Верной моей, предначертанной великим )(уйлом
и кремлём дорогой идёте, мои вы дорогие товарищи - сподвижники
ЗЕбилы - коррупционеры! Уже давно пора и мене шепнуть, и я тотчас
же примчусь помогать Вам моим верным соратникам, ретиво
уничтожать суверенитет и целостность Украины, и по полной:
воровать, грабить и руководить "малроссией -новроссией"!
Ваш легитимный президент ЗЕК - янук!