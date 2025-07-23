Хлопцям у високих кабінетах не допомагали потім ні "беркут", ні тітушки, ні Росія, - Притула

Волонтер Сергій Притула прокоментував прийняття Верховною Радою та підписання президентом закону №12414, що фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Вражає швидкість підписання скандального закону. Приміром, законопроект 12148 щодо застосування мораторію до кредитів, наданих підприємствам з окупованих територій, лежить на підпис президента ще з 1 квітня. І нічого… не терміново. Це ж всього лиш наші підприємці, майно яких залишилось на окупованих територіях, а кредитні історії – на підконтрольних уряду. А тут від голосування до підписання – якісь години часу.

Ігноруючи несприйняття цих законодавчих ініціатив суспільством. Не зважаючи на стурбованість партнерів від яких ми залежимо і фінансово, і мілітарно, і євроінтеграційно", - написав Притула у фейсбуці.

На думку волонтера, влада не хоче чути людей, від яких отримала кредит довіри на час війни.

"Влада, яка під час війни мала беззаперечну підтримку українського суспільства (добровольці у військо, масовий волонтерський рух, кредит довіри державним інститутам, цементування легітимності президента навіть після завершення строку каденції), зараз не хоче чути людей і поводить себе за принципом: роблю що хочу, бо можу це зробити!

Читайте: Акція протесту проти закону щодо НАБУ і САП відбудеться 23 липня у Києві та ще 14 містах України

Ні. Свій народ треба чути. Навіть якщо народ скандує неприємні ніжному вуху гасла. Бо іншого надійного союзника щоб зберегти країну у влади немає. І мова ж не тільки про тих, хто має можливість вийти на акцію протесту в тилу. Вчора я спілкувався із кількома знайомими військовослужбовцями. Рівень демотивації – зашкальний. Наче ж йшли воювати, щоб ми не стали Росією, але проблема вилізла з-за спини", - зазначив Притула.

"Усім хлопцям у високих кабінетах, які вирішили, що схопили Бога за бороду, хочу нагадати, що в історії нашої країни вже такі були. І коли вони плювали на суспільство, то потім не допомагали ні беркути, ні тітушки, ні росія. Задумайтесь, ким ви хочете залишитесь у історії. Час виправити помилки ще є", - звернувся волонтер до влади.



