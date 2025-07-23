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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Хлопцям у високих кабінетах не допомагали потім ні "беркут", ні тітушки, ні Росія, - Притула

акція біля театру Франка

Волонтер Сергій Притула прокоментував прийняття Верховною Радою та підписання президентом закону №12414, що фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Вражає швидкість підписання скандального закону. Приміром, законопроект 12148 щодо застосування мораторію до кредитів, наданих підприємствам з окупованих територій, лежить на підпис президента ще з 1 квітня. І нічого… не терміново. Це ж всього лиш наші підприємці, майно яких залишилось на окупованих територіях, а кредитні історії – на підконтрольних уряду. А тут від голосування до підписання – якісь години часу.

Ігноруючи несприйняття цих законодавчих ініціатив суспільством. Не зважаючи на стурбованість партнерів від яких ми залежимо і фінансово, і мілітарно, і євроінтеграційно", - написав Притула у фейсбуці.

На думку волонтера, влада не хоче чути людей, від яких отримала кредит довіри на час війни.

"Влада, яка під час війни мала беззаперечну підтримку українського суспільства (добровольці у військо, масовий волонтерський рух, кредит довіри державним інститутам, цементування легітимності президента навіть після завершення строку каденції), зараз не хоче чути людей і поводить себе за принципом: роблю що хочу, бо можу це зробити!

Читайте: Акція протесту проти закону щодо НАБУ і САП відбудеться 23 липня у Києві та ще 14 містах України

Ні. Свій народ треба чути. Навіть якщо народ скандує неприємні ніжному вуху гасла. Бо іншого надійного союзника щоб зберегти країну у влади немає. І мова ж не тільки про тих, хто має можливість вийти на акцію протесту в тилу. Вчора я спілкувався із кількома знайомими військовослужбовцями. Рівень демотивації – зашкальний. Наче ж йшли воювати, щоб ми не стали Росією, але проблема вилізла з-за спини", - зазначив Притула.

"Усім хлопцям у високих кабінетах, які вирішили, що схопили Бога за бороду, хочу нагадати, що в історії нашої країни вже такі були. І коли вони плювали на суспільство, то потім не допомагали ні беркути, ні тітушки, ні росія. Задумайтесь, ким ви хочете залишитесь у історії. Час виправити помилки ще є", - звернувся волонтер до влади.

Притула про ситуацію з НАБУ і САП
Притула про ситуацію з НАБУ і САП

Автор: 

НАБУ (5217) САП (2339) Притула Сергій (88)


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Топ коментарі
+13
С чего началось в 14 -м году? бандюган отказался от курса на ЕС
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23.07.2025 18:35 Відповісти
+13
"...Приміром, законопроект 12148 щодо застосування мораторію до кредитів, наданих підприємствам з окупованих територій, лежить на підпис президента ще з 1 квітня..."
===============================================
пане "притуло", Конституція дає президентові один місяць на підпис.

Якщо Закон не підписується, то він має автоматично публікуватися й набирати чинності.

Але блаЗЄнська хуцпа разом з Верховною Радою блаЗЄнською-більшістю заплющує на це очі. Починаючи з 2019 року, коли блаЗЄ не підписав низки законів, ухвалених попередньою ВР.

Дивно, що "притули" не помічали цього кричущого порушення Конституції, але стали помічати, що щось не так саме зараз.

Бо тема НАБУ-САП дуже модня. А ще може стати останньою краплею.

І от "притули" "забили_на_сполох". Щоб нагадати про себе.

Ні, добродію, я памятаю як Ви вилизували цю блаЗЄнську владу.
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23.07.2025 18:41 Відповісти
+11
зєлєнський вирішив, зєлєнський народив Закон, який ВР прийняла на уРРа, бо це ж дитя Лідора. Я б не звинувачував одних депутатів чи дЄрмака. Вони всі пов'язані у злочині. Сподіваються панувати вічно, щоб їх злочини ніхто не розслідував.
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23.07.2025 18:35 Відповісти
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С чего началось в 14 -м году? бандюган отказался от курса на ЕС
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23.07.2025 18:35 Відповісти
И ни за что посадили Тимошенко.
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23.07.2025 18:42 Відповісти
Зараз ти бачиш, за що її варто посадити?
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23.07.2025 18:44 Відповісти
Ее стоит посадить только хотя бы за проданные ей ракеты с полтавских аэродромов которые прилетели назад и такжев Кременчугский ТРЦ.
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23.07.2025 19:24 Відповісти
Ракеты проданы кучмой в 99-м, погугли.
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23.07.2025 20:41 Відповісти
Так, дійсно, і чому вона сидить та засмагає в Дубаях?
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23.07.2025 19:05 Відповісти
Почалось в 13му, а не 14му.
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23.07.2025 19:14 Відповісти
правда ваша. Увидел, шо клацнул не ту кнопулю, но исправить на цензоре...потом забыл.
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23.07.2025 19:24 Відповісти
Нет, с ночного разгона студентов.
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23.07.2025 19:22 Відповісти
А почему протестовали студенты.
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23.07.2025 19:26 Відповісти
😂😂😂
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23.07.2025 18:35 Відповісти
зєлєнський вирішив, зєлєнський народив Закон, який ВР прийняла на уРРа, бо це ж дитя Лідора. Я б не звинувачував одних депутатів чи дЄрмака. Вони всі пов'язані у злочині. Сподіваються панувати вічно, щоб їх злочини ніхто не розслідував.
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23.07.2025 18:35 Відповісти
ох доскачуться зеле3оплі
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23.07.2025 18:36 Відповісти
Меня уже тошнит от этих клоунов, которые к Майдану не имеют никакого отношения, но думают что они говорят от его имени.
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23.07.2025 18:36 Відповісти
Зато их наследникам помогли взять реванш продажные полезные идиоты.
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23.07.2025 18:36 Відповісти
Хто конкретно? Прізвища.
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23.07.2025 18:39 Відповісти
13,5 мільйонів громадян. Заїбешся записувати ті прізвища
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23.07.2025 18:45 Відповісти
Татаров.
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23.07.2025 18:55 Відповісти
Не зрозумів...Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров у розпал Революції гідності отримав звання «Заслужений юрист України» від Віктора Януковича за особистим поданням тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка
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23.07.2025 19:08 Відповісти
Розпочалася диференціація щурів. На зеленому Титаніку залишаться лише лауреати премії Дарвіна.
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23.07.2025 18:38 Відповісти
А шо за "хлопці в кабінетах", імена в них є? Якісь волоцюги вночі залізли та напідписували чорті шо? Мож порошенко?
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23.07.2025 18:39 Відповісти
"...Приміром, законопроект 12148 щодо застосування мораторію до кредитів, наданих підприємствам з окупованих територій, лежить на підпис президента ще з 1 квітня..."
===============================================
пане "притуло", Конституція дає президентові один місяць на підпис.

Якщо Закон не підписується, то він має автоматично публікуватися й набирати чинності.

Але блаЗЄнська хуцпа разом з Верховною Радою блаЗЄнською-більшістю заплющує на це очі. Починаючи з 2019 року, коли блаЗЄ не підписав низки законів, ухвалених попередньою ВР.

Дивно, що "притули" не помічали цього кричущого порушення Конституції, але стали помічати, що щось не так саме зараз.

Бо тема НАБУ-САП дуже модня. А ще може стати останньою краплею.

І от "притули" "забили_на_сполох". Щоб нагадати про себе.

Ні, добродію, я памятаю як Ви вилизували цю блаЗЄнську владу.
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23.07.2025 18:41 Відповісти
Ситуація не та. Тоді антимайданівці на російські гроші надіялися. Зараз з цим сутужно.
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23.07.2025 18:41 Відповісти
Притула проти Зе...? Це щось нове,,,
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23.07.2025 18:48 Відповісти
Бджоли проти меду .
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23.07.2025 18:53 Відповісти
зЕпритулился,а вы думайте и голосуйте за оппозиционера.Думайте Украинцы.
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23.07.2025 18:59 Відповісти
Притул янець не переобувайся
И не надо писать типа правильные слова
Твой номер- 16. Если считать от начала ануса вглубь
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23.07.2025 19:09 Відповісти
Не треба захищати ЗЕленського,про довіру в війську,у людей до нього.Довіра щезла коли ЗЕлені ублюдки здали південь в результаті чого були окуповані Херсон,Запорізька АЕС,за неділю оточений Маріуполь.Будучи попередженим більше ніж за півроку ігнорував його.За півроку Україну можна було залити бетоном з півночі до півдня,зі сходу до заходу.Ігнорував створення Тріо,відносно бойових генералів порушили кримінальні справи які потім провалилися і потім ці генерали стали на захист країни.Тепер дійшло до того що Бонапартік створює умови для узурпації влади,а в цьому йому допомагають Єрмак і Татаров.
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23.07.2025 19:18 Відповісти
Да, да !!!
Не забудьте про шашлыки, поссаны !!!
И об асфальт, не забудьте тоже !!!
И ищо хеум об рояль напомните !!
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23.07.2025 19:28 Відповісти
Притула, як там дружбан та синок його молочний поживають?
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23.07.2025 19:36 Відповісти
Ще цікаво , що кажуть стосовно цієї події - такі лідОри громадської думки ,як Винники, Потапи,Олі Полякови та інші артисти естрадного жанру . Бо це саме та "еліта " до думки якої варто прислухатися елєхторату .
А думки серйозних бізнесменів ,вчених , священників та бойових офіцерів - ми в сраці мали, бо в них немає мільйонів підписників.
ЗМі самі надають вагу думкаї посередніх людей- весь талант ,яких лише в тому ,щоб лише забавляти юрбу ....
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23.07.2025 19:38 Відповісти

Прекрасно!!! Чудесно!!! Верной моей, предначертанной великим )(уйлом
и кремлём дорогой идёте, мои вы дорогие товарищи - сподвижники
ЗЕбилы - коррупционеры! Уже давно пора и мене шепнуть, и я тотчас
же примчусь помогать Вам моим верным соратникам, ретиво
уничтожать суверенитет и целостность Украины, и по полной:
воровать, грабить и руководить "малроссией -новроссией"!
Ваш легитимный президент ЗЕК - янук!
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23.07.2025 19:42 Відповісти
Зеля = Януковощ - 2.0 )))
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23.07.2025 20:19 Відповісти
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23.07.2025 20:36 Відповісти
Ну, вот директор виницкого базара в этой компании - "не пришей физде рукав".
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23.07.2025 20:57 Відповісти
 
 