Старший сапер-оператор Олег Петренко погиб во время гуманитарного разминирования освобожденных территорий в Сумской области, - ГСЧС. ФОТО
В среду, 23 июля, в Шосткинском районе Сумской области во время гуманитарного разминирования освобожденных территорий погиб старший сапер-оператор Олег Петренко. Еще один сапер получил ранения.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.
Во время работы пиротехнического расчета сдетонировал вражеский FPV-дрон. Двое саперов были тяжело ранены, их доставили в больницу.
"К сожалению, травмы Олега оказались несовместимыми с жизнью", - сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что в рядах ГСЧС Олег служил с 2022 года. Коллеги вспоминают его как человека с искренним сердцем - доброго, смелого, преданного службе.
У погибшего остались жена и 2-летний сын.
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Ярослава Паньків
показать весь комментарий23.07.2025 19:52 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Andrii Kainaran
показать весь комментарий23.07.2025 20:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Луиза Пивдень
показать весь комментарий23.07.2025 21:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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