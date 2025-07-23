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Новости Разминирование украинских территорий
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Старший сапер-оператор Олег Петренко погиб во время гуманитарного разминирования освобожденных территорий в Сумской области, - ГСЧС. ФОТО

В среду, 23 июля, в Шосткинском районе Сумской области во время гуманитарного разминирования освобожденных территорий погиб старший сапер-оператор Олег Петренко. Еще один сапер получил ранения.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Во время работы пиротехнического расчета сдетонировал вражеский FPV-дрон. Двое саперов были тяжело ранены, их доставили в больницу.

"К сожалению, травмы Олега оказались несовместимыми с жизнью", - сообщили в ГСЧС.

сапер

Отмечается, что в рядах ГСЧС Олег служил с 2022 года. Коллеги вспоминают его как человека с искренним сердцем - доброго, смелого, преданного службе.

У погибшего остались жена и 2-летний сын.

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Сумская область (3490) ГСЧС (5077) разминирование (729) сапер (149)


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Вічна слава, Герою! Жаль безмежний!!!
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23.07.2025 19:52 Ответить
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23.07.2025 20:42 Ответить
Герою Слава !!! 🙏🇺🇦
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23.07.2025 21:04 Ответить
 
 