РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12859 посетителей онлайн
Новости Эвакуация из Донетчины
113 1

Шестеро детей остаются в зоне принудительной эвакуации на Донетчине

Эвакуация детей в Донецкой области

В четырех населенных пунктах Донецкой области, где объявлена принудительная эвакуация детей, сейчас остаются шестеро детей в пяти семьях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на онлайн-брифинге сообщила начальник службы по делам детей Донецкой ОГА Юлия Рыжакова.

"В четырех населенных пунктах, где объявлена обязательная эвакуация детей принудительно с родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями, на сегодня остаются шесть детей из пяти семей", - рассказала она.

Так, в Лиманской городской территориальной громаде остается один ребенок, в Добропольской - тоже один ребенок, в Дружковской - четыре ребенка в трех семьях.

Читайте: 24 тысячи гражданских остается в зоне боевых действий на Донетчине

Рыжакова добавила, что за прошедшую неделю из области эвакуированы принудительно 12 детей из восьми семей: из Добропольской городской территориальной громады было эвакуировано пятеро детей и из Дружковской - семь.

Автор: 

дети (6640) эвакуация (2132) Донецкая область (10302)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це означає, що вона просто не справилась зі своїми обовʼязками!
показать весь комментарий
24.07.2025 14:01 Ответить
 
 