Шестеро детей остаются в зоне принудительной эвакуации на Донетчине

В четырех населенных пунктах Донецкой области, где объявлена принудительная эвакуация детей, сейчас остаются шестеро детей в пяти семьях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на онлайн-брифинге сообщила начальник службы по делам детей Донецкой ОГА Юлия Рыжакова.

"В четырех населенных пунктах, где объявлена обязательная эвакуация детей принудительно с родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями, на сегодня остаются шесть детей из пяти семей", - рассказала она.

Так, в Лиманской городской территориальной громаде остается один ребенок, в Добропольской - тоже один ребенок, в Дружковской - четыре ребенка в трех семьях.

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Рыжакова добавила, что за прошедшую неделю из области эвакуированы принудительно 12 детей из восьми семей: из Добропольской городской территориальной громады было эвакуировано пятеро детей и из Дружковской - семь.