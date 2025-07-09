24 тысячи гражданских остаются в зоне боевых действий на Донетчине

В зоне активных боевых действий на Донетчине остается 24 тысячи человек.

Об этом сообщил начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Продолжаются эвакуационные мероприятия, и по состоянию на вчерашний вечер общее количество лиц, эвакуированных на подконтрольной украинской власти территории области, составляет более 1 млн 235,5 тыс. гражданских, из которых 192 600 - это дети и более 46 700 - это лица с инвалидностью... По состоянию на вчера на территории, подконтрольной украинской власти, остаются 268 тыс. человек гражданского населения", - рассказал Петлин.

Он отметил, что из-за ситуации с безопасностью в перечень громад, отнесенных к зоне активных боевых действий, за неделю добавилась еще одна - Шаховская.

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"Теперь у нас таких 18 громад, и общее количество лиц, которые в них остаются, - 24 тысячи. Из них 113 детей, потому что в Шаховской уже детей нет", - уточнил представитель ОВА.

Он проинформировал, что за прошедшую неделю из региона эвакуировано около 1300 человек, эвакуационные мероприятия продолжаются.

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