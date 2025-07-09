24 тисячі цивільних залишається в зоні бойових дій на Донеччині

В зоні активних бойових дій в Донецькій області залишається 24 тисячі осіб.

Про це повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тривають евакуаційні заходи, і станом на вчорашній вечір загальна кількість осіб, евакуйованих на підконтрольній українській владі території області, становить більш як 1 млн 235,5 тис. цивільних, з яких 192 600 – це діти і понад 46 700 – це особи з інвалідністю... Станом на вчора на території, підконтрольній українській владі, залишаються 268 тис. осіб цивільного населення", - розповів Петлін.

Він зазначив, що через безпекову ситуацію до переліку громад, віднесених до зони активних бойових дій, за тиждень додалася ще одна - Шахівська.

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"Тепер у нас таких 18 громад, і загальна кількість осіб, які в них залишаються, - 24 тисячі. З них 113 дітей, бо в Шахівській вже дітей нема", - уточнив представник ОВА.

Він поінформував, що за минулий тиждень з регіону евакуйовано близько 1300 осіб, евакуаційні заходи тривають.

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