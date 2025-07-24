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Новини Евакуація з Донеччини
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Шестеро дітей залишаються в зоні примусової евакуації на Донеччині

Евакуація дітей на Донеччині

У чотирьох населених пунктах Донецької області, де оголошена примусова евакуація дітей, наразі залишаються шестеро дітей у п’яти родинах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на онлайн-брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова.

"У чотирьох населених пунктах, де оголошена обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб з батьками чи особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками, на сьогодні залишаються перебувати шість дітей з п’яти сімей", – розповіла вона.

Так, у Лиманській міській територіальній громаді залишається одна дитина, у Добропільській – теж одна дитина, у Дружківській – чотири дитини у трьох родинах.

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Рижакова додала, що за минулий тиждень з області евакуйовано у примусовий спосіб 12 дітей з восьми сімей: з Добропільської міської територіальної громади було евакуйовано п’ятьох дітей та з Дружківській – сімох.

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24.07.2025 14:01 Відповісти
 
 