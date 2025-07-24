Судья ВАКС обвинил правоохранителей в несанкционированном сборе информации о нем

Судья Высшего антикоррупционного суда обратился в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору Украины с сообщением о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

В сообщении указано, что вмешательство осуществляется вероятно со стороны органов правопорядка и заключается в негласном несанкционированном сборе информации в отношении судьи и его близких лиц, как средство давления. Такие попытки давления судья ВАКС связывает с принятием им как следственным судьей ряда судебных решений по уголовным производствам, которые вызвали значительный общественный интерес.

Судья ВАКС акцентирует, что попытки давления происходят на фоне активной информационной кампании с использованием различных информационных ресурсов, направленных на дискредитацию его и принятых им решений в определенных уголовных производствах.

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