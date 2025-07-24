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Судья ВАКС обвинил правоохранителей в несанкционированном сборе информации о нем

вакс

Судья Высшего антикоррупционного суда обратился в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору Украины с сообщением о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

В сообщении указано, что вмешательство осуществляется вероятно со стороны органов правопорядка и заключается в негласном несанкционированном сборе информации в отношении судьи и его близких лиц, как средство давления. Такие попытки давления судья ВАКС связывает с принятием им как следственным судьей ряда судебных решений по уголовным производствам, которые вызвали значительный общественный интерес.

Судья ВАКС акцентирует, что попытки давления происходят на фоне активной информационной кампании с использованием различных информационных ресурсов, направленных на дискредитацию его и принятых им решений в определенных уголовных производствах.

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судья (2657) Антикоррупционный суд (1246)


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Топ комментарии
+7
Якщо людина порядна і чесна, їй нічого приховувати, вона може відповісти за кожну копійку. А в цих суддів рило вже тріщить від хабарів тому й піднімає кіпіш.
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24.07.2025 22:09 Ответить
+5
о, тільки ось чув що після НАБУ та САП буде ВАКС
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24.07.2025 21:55 Ответить
+4
Хто у нас таеою ****** традиціцно бавиться? Хмммм...

Це не той дядька з пикою садиста, що розповідав, як він класно шпигунів у НАБУ ловить?
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24.07.2025 22:01 Ответить
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24.07.2025 21:54 Ответить
Питання у тому чого його це так турбує якщо він святий та праведний (( Який може бути тиск якщо суддя та його родина живуть на чесно зароблені ?
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24.07.2025 22:33 Ответить
о, тільки ось чув що після НАБУ та САП буде ВАКС
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24.07.2025 21:55 Ответить
Верховенство лева.
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24.07.2025 21:56 Ответить
Почалося!
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24.07.2025 22:01 Ответить
Хто у нас таеою ****** традиціцно бавиться? Хмммм...

Це не той дядька з пикою садиста, що розповідав, як він класно шпигунів у НАБУ ловить?
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24.07.2025 22:01 Ответить
Єрмак з Татаровим хочуть приручити. Тут все зрозуміло...
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24.07.2025 22:08 Ответить
Якщо людина порядна і чесна, їй нічого приховувати, вона може відповісти за кожну копійку. А в цих суддів рило вже тріщить від хабарів тому й піднімає кіпіш.
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24.07.2025 22:09 Ответить
Що до судей, то потрібно повернути статтю про відповідальність суддів за завідомо неправосудні рішення, спостерігаю, що судді можуь безкарно ухвалювати навіть маячню на користь шахраїв
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24.07.2025 22:12 Ответить
Чому воно волає? Якщо ти ''чистий'' то живи спокійно роби свою роботу і живи з посмішкою.
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24.07.2025 22:36 Ответить
Вы, чесслов, как дети малые. Сейчас работники НАБУ и САП, с помощью народа, продлили свою неприкосновенность. А судьи ВАКС шо рыжие?
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24.07.2025 23:09 Ответить
Вместо того,чтобы назвать фамилии
Кейсы
По которым судья работает
Навел туману
Ни фига не понятно
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24.07.2025 23:08 Ответить
 
 