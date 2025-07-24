Судья ВАКС обвинил правоохранителей в несанкционированном сборе информации о нем
Судья Высшего антикоррупционного суда обратился в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору Украины с сообщением о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
В сообщении указано, что вмешательство осуществляется вероятно со стороны органов правопорядка и заключается в негласном несанкционированном сборе информации в отношении судьи и его близких лиц, как средство давления. Такие попытки давления судья ВАКС связывает с принятием им как следственным судьей ряда судебных решений по уголовным производствам, которые вызвали значительный общественный интерес.
Судья ВАКС акцентирует, что попытки давления происходят на фоне активной информационной кампании с использованием различных информационных ресурсов, направленных на дискредитацию его и принятых им решений в определенных уголовных производствах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це не той дядька з пикою садиста, що розповідав, як він класно шпигунів у НАБУ ловить?
Кейсы
По которым судья работает
Навел туману
Ни фига не понятно