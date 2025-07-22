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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП Ликвидация ВАКС
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Зеленский собирается уничтожить Высший антикоррупционный суд, - журналист Бабинец

После фактической ликвидации независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП руководство Украины планирует уничтожить еще одну институцию - Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщила руководитель агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо" журналист Анна Бабинец, передает Цензор.НЕТ.

"Следующим будет ВАКС. Уже сейчас, как говорят источники, СБУ оперативно собирает материалы по еще одной антикоррупционной институции. И, вероятно, вскоре "хлопнет" и ее", - отметила она.

Журналистка подчеркнула, что турборежим, в котором сейчас уничтожают антикоррупционную инфраструктуру, "может свидетельствовать лишь о животном страхе Зеленского и его близкого окружения быть уличенными в чем-то супернеприятном".

"Просто не представляю, как Зеленский, Ермак, Умеров и другие будут объяснять иностранным партнерам необходимость этой спецоперации по уничтожению антикоррупционных органов. Это настоящий позор, который ценностно приближает нас к России. Против чего мы тогда воюем, если сами строим у себя авторитаризм?" - добавила Бабинец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ликвидация независимости НАБУ и САП: больше всего голосов отдали "слуги народа". СПИСОК

Журналиста Анну Бабинец: Власть хочет уничтожить ВАКС

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Зеленский все же подпишет закон №12414, НАБУ и САП будут работать над возвращением независимости, - Кривонос

Автор: 

Зеленский Владимир (21291) Антикоррупционный суд (1244) Бабинец Анна (10) Слідство.Інфо (45)


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Топ комментарии
+19
Я був проти виборів півд час війни але це вже остання капля,Мені ***** як ,але я хочу виборів. Вже неможливо терпіти це знущання з країни і людей які за це віддають життя.
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22.07.2025 17:18 Ответить
+15
Ну що, єднаймося і далі, бо не втік і не на часі..? Яку помилку зробили в лютому 22, треба було цих тарганів заварити в їх бункері і витруїти газом..
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22.07.2025 17:21 Ответить
+15
Оце я розумію -- "боротьба з корупцією"! Молодець, бубочка! Дави їх!
"Не буде антикорупційних органів -- значить і корупції не буде" -- логіка бидла.
А то понастворювали всіляких нікому не потрібних "органів" -- з бюджета грошей до карманів вигрести неможливо важко.
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22.07.2025 17:23 Ответить
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...гори і хата...
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22.07.2025 17:14 Ответить
Ага, завтрушились... гади🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🤕
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22.07.2025 17:32 Ответить
Нова прем'єр-міністерка вважає, що це питання корупції надмірно роздувається всередині українського суспільства та окремих соціальних груп.

какая мєрзость єта ваша залівная ЗЄлєнь !

.

.
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22.07.2025 17:16 Ответить
Вона,новий прим,єр міністр,у корупції розбирається,як вівця в апельсинах. Свиреденко як і безугла висловлює думку опи, які бояться відповідати за корупцію в країні.
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22.07.2025 17:40 Ответить
так а як же була таке рішення по Умєрову а він зараз головний менеджер не тільки Ахмєтова ай Кремля в в Ураїні?

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України. Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23, яка є в розпорядженні видання.

так розумію це не було виконано й Єрмак заховав Умєрова у звільнене крісло Резнікова
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22.07.2025 17:17 Ответить
27.01.2025 до НАБУ надійшла заява ГО "Центр протидії корупції" щодо можливих протиправних дій Міністра оборони України, зокрема можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. За результатами розгляду заяви ухвалено рішення у порядку статті 214 КПК України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.01.2025 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України", - йдеться у відповіді НАБУ на запит агентства "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

ЦЕ ТЕЖ НА УМЄРОВА

ТО МОЖЕ ТОМУ ЙОГО ПОКИ ЩО США НЕ БЕРЕ ДО СЕБЕ ПОСЛОМ - проста перевірочка у США й доручення вовці на знищення усіх справ, а тепер коли він підпише закон приймуть УмЄрова послом? бо оті усі НАБУ ШНАБУ-бу-бу-бу то все ненависне для Трампа СОРОСЯТСТВО ДЕМІВ ?

ЦЕ Я ТАК ЖАРТУЮ- не смішно? АЛЕ Ж!!! немає органів немає й справ проти менеджерів МАРОДЕРАТУ
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22.07.2025 17:25 Ответить
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22.07.2025 17:26 Ответить
когось дивує, що не запропонували нового посла у США - чекають відміни усіх справ на Умерова, коли вовка підпише знищення усіх цих демівських утворень- НАБУ САП та усяких ВАКС ...усю цю хзйню сьогоднішніх рішень ...
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22.07.2025 17:28 Ответить
Зобов'язав в 2023 році, а сьогодні вже липень 2025
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22.07.2025 17:48 Ответить
й він вже у кріслі мінстіра заробив від НАБУ відкриття справи номер 2 - маюс=чи ще з 2023 го -вам мало? А у США показали що досить
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22.07.2025 19:02 Ответить
Або як варіант, знищують все, щоб потім зі спокійною душею звалити з України і не підлягати ексрадиції при наступній владі. Просто як версія, хоча схоже, що просто цементують зе як і *****, щоб сидів років 20 на кріслі
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22.07.2025 17:17 Ответить
Україна не ху....лостан, ще нікому крім Кучми не вдалося просидить два строки
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22.07.2025 17:19 Ответить
Так у гундосого не буде два терміни... Буде один, великий. Ось вже сьомий рік пішов, а там недалеко і до десятого і так далі...
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22.07.2025 17:23 Ответить
Своїх міндічів рятує. Ну ближні...
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22.07.2025 17:30 Ответить
ЗЕскоти прикриваючись війною грабують Україну поки раби в окопах стікають кров'ю
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22.07.2025 17:46 Ответить
Раб це ти, а там воїни захищають свою країну, своїх близьких та рідних. А з цими повинний розібратись ми.
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22.07.2025 17:59 Ответить
Агент пуйла Зеля знищує Україну чітко та у визначені терміни, згідно оманського договорняка з ******.
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22.07.2025 17:17 Ответить
у тварини тваринний страх...нічого дивного...шкода зробити нічого не можемо..."завдяки" путлєру
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22.07.2025 17:17 Ответить
А навіщо він потрібен раз корупції немає, і це сама міністерка заявила
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22.07.2025 17:17 Ответить
Я був проти виборів півд час війни але це вже остання капля,Мені ***** як ,але я хочу виборів. Вже неможливо терпіти це знущання з країни і людей які за це віддають життя.
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22.07.2025 17:18 Ответить
Теж саме, згоден на 💯 %
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22.07.2025 17:21 Ответить
Запізно Зелена гідра додавлює Україну...Нажаль всі приречені....
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22.07.2025 17:40 Ответить
Я сподіваюсь, це значить, що ви вийдете на протест?
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22.07.2025 18:04 Ответить
Ги...Ги....нету у вас методов протів кости саприкіна
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22.07.2025 17:19 Ответить
Адназначна!
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22.07.2025 17:30 Ответить
Дайте ему ще один срок (не тюремный) он научится да ЗЕ...де...бил.чики ?

правда учиться он будет на таких как вы, на вас он экспериментировать, на ваших детях и на их будущем которые вы своими руками похоронили в 2019 году
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22.07.2025 17:19 Ответить
А йому вже нема чому навчатись -- він же найдосвідченіший з усіх українських президентів!
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22.07.2025 17:31 Ответить
Нет никакого страха. Просто раньше они были выгодны как ширма, а теперь нужда в ширме отпала.
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22.07.2025 17:20 Ответить
Ну що, єднаймося і далі, бо не втік і не на часі..? Яку помилку зробили в лютому 22, треба було цих тарганів заварити в їх бункері і витруїти газом..
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22.07.2025 17:21 Ответить
Оце я розумію -- "боротьба з корупцією"! Молодець, бубочка! Дави їх!
"Не буде антикорупційних органів -- значить і корупції не буде" -- логіка бидла.
А то понастворювали всіляких нікому не потрібних "органів" -- з бюджета грошей до карманів вигрести неможливо важко.
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22.07.2025 17:23 Ответить
я був проти виборів під час війни-але терпіти це вже неможна-потрібні вибори
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22.07.2025 17:24 Ответить
зеля і виборчу комісію розпустить
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22.07.2025 17:27 Ответить
І як Ви пропонуєте ті вибори провести? В смартфоні?
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22.07.2025 17:28 Ответить
на виборчих дільницях, як і в 19-у.
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22.07.2025 17:32 Ответить
Під час війни? Під обстрілами? А голоси героїв в окопах як ви рахувати збираєтесь?
зеля молодець! Все вірно розрахував. Він незмінний! )))
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22.07.2025 17:41 Ответить
так само як військові голосували в окопах при АТО-ОСС.
дадуть їм скажімо на голосування не 1 день а 2 тижні, і все. чи вже відкріпні бюлетені відмінили ?
***** якось провело вибори на окупованих територіях, і не раз, а у нас завжди відмазки.
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22.07.2025 19:14 Ответить
в Е-смартофоне.....проведут выборы Е-Бабуси
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22.07.2025 17:38 Ответить
А новини які?
Звичайно знищить все, що може завадити йому оголосити себе переможцем на виборах. Теж мені новина. Дивно те, що він це зробить, і завадити йому вже нема кому.
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22.07.2025 17:24 Ответить
Залужний переможе
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22.07.2025 17:41 Ответить
Зеля, дави їх!
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22.07.2025 17:26 Ответить
В той час як ворог нищить Україну, убиває мирних жителів і все руйнує ,недолуга влада почала боротьбу зі всіма хто заважає її красти ,як би вже хотілось миру і нормальної влади.
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22.07.2025 17:26 Ответить
А чому Ви вважаєте цю владу "недолугою"? Хіба вона щось не так робить (задля себе)? Все вона дуже правильно і кваліфіковано робить. Знов таки -- задля себе.
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22.07.2025 17:34 Ответить
Бач, нормальної влади йому захотілось🤔 А що ти зробив для того, щоб вона була, хто заважав тобі і таким як ти обрати нормальну владу у 2019... Ну що, хотьпаааржааалі, дбл.блд. 😝😝😝😝😜🤪🤕🤡
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22.07.2025 17:38 Ответить
Це довершення диктаторського перевороту !
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22.07.2025 17:26 Ответить
Я вже питав сьогодні -- Тож куди веде Україну зеленський? (питаннячко)
Щось я відповіді так і не отримав (поки що ?)
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22.07.2025 17:26 Ответить
Дочекайся найближчого масованого нальоту, можливо, дрон жівотворящий з боку братьйов-асвабадітєлєй дасть тобі всі відповіді на всі твої питаннячка і в доступній для тебе формі рааасталкуєт, что такоє хорошо і что такоє плохо 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪🤕🤡
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22.07.2025 17:44 Ответить
Це вже путлєр 2.0 чи ще треба трошки почекати?
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22.07.2025 17:27 Ответить
ну чому тільки суд-знленський буде знищувати журналістів і неугодних-він попробував кров влади-і йому сподобалось
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22.07.2025 17:28 Ответить
Прошу всіх,хто проти цього закону,телефонувати на урядову лінію 1545 і реєструвати звернення до Президента,щоб він не підписував цей закон.Я тільки що це зробила.Також сьогодні громадянське безпартійне зібрання
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22.07.2025 17:29 Ответить
Дякую за пораду. Треба позвонити і вимагати НЕГАЙНО цей закон ПІДПИСАТИ і так само НЕГАЙНО його опублікувати!
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22.07.2025 17:34 Ответить
Будь ласка! Тільки раджу Вам не робити помилки в прямому і переносному значенні цього слова.
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22.07.2025 17:39 Ответить
Ооо,ще одна тупа зелена вівця
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22.07.2025 17:44 Ответить
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22.07.2025 17:31 Ответить
Наше Дуче. Увєровал в себе. Живим не піде, налаштувався на пожиттєве правління.
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22.07.2025 17:31 Ответить
Розумно.
Бо ВАКС це не суд в прямому його сенсі, а місце де рішенням цього суду не просто махрові корупціонери, а ворюги, стають.святими і незаплямованими, а спізженне бабл чесне заробленим «на малині».
Я хочу аби захисники цієї нички дали список винесених вироків, аби свій скульож підтвердити фактами.
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22.07.2025 17:32 Ответить
Вітаю усіх з поверненням у диктатуру часів Яника. Хоча, про що я, Яник просто лох, порівняно з Гундосом. Цей вже Майданів не допустить, не дарма ж тисячі кабанів-силовиків в тилу тримає, коли фронти тріщать.
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22.07.2025 17:33 Ответить
+100500.
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22.07.2025 17:36 Ответить
Главное не Порошенко! хоть паржем!
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22.07.2025 17:35 Ответить
Люто аплодую!
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22.07.2025 17:38 Ответить
Боїться, гадьониш
~
Зєлю геть. Вибори
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22.07.2025 17:38 Ответить
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22.07.2025 17:40 Ответить
Якщо народ обирає блазня головнокомандувачем, він хоче, щоб його перемогли - Лесь Подерв'янський
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22.07.2025 17:40 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 повстання в україні



смертельна помилка малороса владіміра зе!поца, недооцінка українців.
українці волелюбні та непокірні.
так шо...
бєгі зе!гніда, бєгі вже зараз!!!!
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22.07.2025 17:41 Ответить
Ця нова примьєрша пиз...а сказала корупції в Україні нема , то нащо тоді ці антикорупційні органи?
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22.07.2025 17:42 Ответить
Ох, чую, війна скоро закінчиться.
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22.07.2025 17:45 Ответить
Давай, Зеля, їбош їх!
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22.07.2025 17:48 Ответить
Цей агент куйла нищить країну з 2019 року.
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22.07.2025 17:49 Ответить
Зробив усіх разом
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22.07.2025 17:51 Ответить
Якщо Українці мовчазне,бездійне стадо " не на часіків", то чому ригозеленим не робити все що заманеться?
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22.07.2025 17:51 Ответить
це глас добробату "Монако"
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22.07.2025 17:56 Ответить
https://uk.tgstat.com/fa/channel/WS-sxYQhm_JdVgFq/21949 Олег Шарп:
Рада підтримала в цілому законопроєкт 12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ та САП та підпорядковують їхню діяльність Генпрокурору.
Прокоментую коротко. Це не тільки чергові кроки Банкової по встановленню свого контролю над незалежними органами антикорупційної вертикалі. Це смачний ляпас Демократичній партії США, яка була ініціатором створення цих органів з метою зовнішнього контролю за українськими можновладцями. Контролю у найбільш корисному для українців сенсі цього слова.
Розрахунок Банкової на те, що Трамп не заступатиметься за структури, які створені за участю Демпартії. Що стосується європейців, Єрмак енд компані переконали Зеленського, що ті не наважаться висунути ультиматум, пригрозивши зупинити фінансову допомогу під час війни.
Короткозора і шкідлива позиція. Таке враження, що Зеленський вирішив правити вічно. При цьому думає, що застрахований від нових сварок з Трампом, що демократи у США більше не повернуться до влади, що Європа на все закриє очі і допомогатиме Україні попри повзуче встановлення у Києві диктатури. Мовляв, війна все спише.
Не спише. Якщо, звісно, ініціатори цього трешу заздалегідь не підготували собі запасний аеродром десь на просторі від Ростову до Пхеньяна.
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22.07.2025 17:54 Ответить
це не ляпас ДЕМАМ, це влучний хід піарників Партії Реіонів( тобто Єрмакобанату) - сьогоднішній Білий Дім на це плюне й розітре, бо то ж деми там самі типу корупцію розводили ...
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22.07.2025 19:06 Ответить
а пам'ятаєте ми дивувались що трамло назвав зе диктатором..
а виявляється трамп не такий притрушений яким хоче здаватись.
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22.07.2025 17:57 Ответить
Хроніки країни без майбутнього , 34й сезон
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22.07.2025 18:07 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/56867 Борислав Береза:
Ця стаття не могла не з'явитися в британських ЗМІ. А "The Spectator" - це як раз британський щотижневий консервативний журнал. Він більш консервативний ніж "The Economist" і системно просуває антиросійськи тези та підтримує Україну. І те, що вони пишуть давно вже непублічно обговорюють західні політики. Це ще не вирок Зеленькому, але вже - набат.
Стаття ця - про загрози, перед якими стоїть сьогодні Україна через авторитарні та некомпетентність дії Зеленського, який живе сьогодні ідеєю фікс - утримання влади у своїх руках. І результат всього, що сьогодні відбувається - це наслідки царювання Зеленського.
Я не зі всіма погоджуюся у статті, але на 90% сказане в ній співпадає з тим, що я бачу та чую. Але головне, що всі ці проблеми, від мобілізації та СЗЧ до боротьби з корупцією та некомпетентності у владі, можна вирішити. На жаль, це взагалі не потрібно Зеленському.
Розумію, що у нас будуть намагатися казати, що це російське ІПСО або ще якусь маячню. Але хіба ми не знаємо більшість того, про що йдеться в цій статті з заголовком "Українці втратили віру в Зеленського"? Почитайте, стаття цього варта. Може і Володимир Зеленський прочитає та зрозуміє, що веде країну до катастрофи. Тому що у президента немає плану перемоги у війни або розуміння, як не програти, а є лише бажання виграти вибори і орієнтування на рейтинги.
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22.07.2025 18:09 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/56867 Стаття у трьох частинах. Частина перша.

https://t.me/BerezaJuice/56868 Стаття у трьох частинах. Частина друга.

https://t.me/BerezaJuice/56869 Стаття у трьох частинах. Частина третя. Перша і друга частина у попередніх дописах.
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22.07.2025 18:10 Ответить
Чесно кажучи - нехай нищить! Все одно ця муйня не працює, а відмазує корупціонерів. До жодної структури вже немає довіри... Трохиздавалось, що НАБУ працює, та і там по виходу пшик! САП і АС більше з'їли ніж напрацювали...
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22.07.2025 18:21 Ответить
 
 