Зеленский собирается уничтожить Высший антикоррупционный суд, - журналист Бабинец
После фактической ликвидации независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП руководство Украины планирует уничтожить еще одну институцию - Высший антикоррупционный суд.
Об этом сообщила руководитель агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо" журналист Анна Бабинец, передает Цензор.НЕТ.
"Следующим будет ВАКС. Уже сейчас, как говорят источники, СБУ оперативно собирает материалы по еще одной антикоррупционной институции. И, вероятно, вскоре "хлопнет" и ее", - отметила она.
Журналистка подчеркнула, что турборежим, в котором сейчас уничтожают антикоррупционную инфраструктуру, "может свидетельствовать лишь о животном страхе Зеленского и его близкого окружения быть уличенными в чем-то супернеприятном".
"Просто не представляю, как Зеленский, Ермак, Умеров и другие будут объяснять иностранным партнерам необходимость этой спецоперации по уничтожению антикоррупционных органов. Это настоящий позор, который ценностно приближает нас к России. Против чего мы тогда воюем, если сами строим у себя авторитаризм?" - добавила Бабинец.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
какая мєрзость єта ваша залівная ЗЄлєнь !
.
.
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України. Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23, яка є в розпорядженні видання.
так розумію це не було виконано й Єрмак заховав Умєрова у звільнене крісло Резнікова
ЦЕ ТЕЖ НА УМЄРОВА
ТО МОЖЕ ТОМУ ЙОГО ПОКИ ЩО США НЕ БЕРЕ ДО СЕБЕ ПОСЛОМ - проста перевірочка у США й доручення вовці на знищення усіх справ, а тепер коли він підпише закон приймуть УмЄрова послом? бо оті усі НАБУ ШНАБУ-бу-бу-бу то все ненависне для Трампа СОРОСЯТСТВО ДЕМІВ ?
ЦЕ Я ТАК ЖАРТУЮ- не смішно? АЛЕ Ж!!! немає органів немає й справ проти менеджерів МАРОДЕРАТУ
правда учиться он будет на таких как вы, на вас он экспериментировать, на ваших детях и на их будущем которые вы своими руками похоронили в 2019 году
"Не буде антикорупційних органів -- значить і корупції не буде" -- логіка бидла.
А то понастворювали всіляких нікому не потрібних "органів" -- з бюджета грошей до карманів вигрести
неможливоважко.
зеля молодець! Все вірно розрахував. Він незмінний! )))
дадуть їм скажімо на голосування не 1 день а 2 тижні, і все. чи вже відкріпні бюлетені відмінили ?
***** якось провело вибори на окупованих територіях, і не раз, а у нас завжди відмазки.
Звичайно знищить все, що може завадити йому оголосити себе переможцем на виборах. Теж мені новина. Дивно те, що він це зробить, і завадити йому вже нема кому.
Щось я відповіді так і не отримав (поки що ?)
Бо ВАКС це не суд в прямому його сенсі, а місце де рішенням цього суду не просто махрові корупціонери, а ворюги, стають.святими і незаплямованими, а спізженне бабл чесне заробленим «на малині».
Я хочу аби захисники цієї нички дали список винесених вироків, аби свій скульож підтвердити фактами.
~
Зєлю геть. Вибори
смертельна помилка малороса владіміра зе!поца, недооцінка українців.
українці волелюбні та непокірні.
так шо...
бєгі зе!гніда, бєгі вже зараз!!!!
Рада підтримала в цілому законопроєкт 12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ та САП та підпорядковують їхню діяльність Генпрокурору.
Прокоментую коротко. Це не тільки чергові кроки Банкової по встановленню свого контролю над незалежними органами антикорупційної вертикалі. Це смачний ляпас Демократичній партії США, яка була ініціатором створення цих органів з метою зовнішнього контролю за українськими можновладцями. Контролю у найбільш корисному для українців сенсі цього слова.
Розрахунок Банкової на те, що Трамп не заступатиметься за структури, які створені за участю Демпартії. Що стосується європейців, Єрмак енд компані переконали Зеленського, що ті не наважаться висунути ультиматум, пригрозивши зупинити фінансову допомогу під час війни.
Короткозора і шкідлива позиція. Таке враження, що Зеленський вирішив правити вічно. При цьому думає, що застрахований від нових сварок з Трампом, що демократи у США більше не повернуться до влади, що Європа на все закриє очі і допомогатиме Україні попри повзуче встановлення у Києві диктатури. Мовляв, війна все спише.
Не спише. Якщо, звісно, ініціатори цього трешу заздалегідь не підготували собі запасний аеродром десь на просторі від Ростову до Пхеньяна.
а виявляється трамп не такий притрушений яким хоче здаватись.
Ця стаття не могла не з'явитися в британських ЗМІ. А "The Spectator" - це як раз британський щотижневий консервативний журнал. Він більш консервативний ніж "The Economist" і системно просуває антиросійськи тези та підтримує Україну. І те, що вони пишуть давно вже непублічно обговорюють західні політики. Це ще не вирок Зеленькому, але вже - набат.
Стаття ця - про загрози, перед якими стоїть сьогодні Україна через авторитарні та некомпетентність дії Зеленського, який живе сьогодні ідеєю фікс - утримання влади у своїх руках. І результат всього, що сьогодні відбувається - це наслідки царювання Зеленського.
Я не зі всіма погоджуюся у статті, але на 90% сказане в ній співпадає з тим, що я бачу та чую. Але головне, що всі ці проблеми, від мобілізації та СЗЧ до боротьби з корупцією та некомпетентності у владі, можна вирішити. На жаль, це взагалі не потрібно Зеленському.
Розумію, що у нас будуть намагатися казати, що це російське ІПСО або ще якусь маячню. Але хіба ми не знаємо більшість того, про що йдеться в цій статті з заголовком "Українці втратили віру в Зеленського"? Почитайте, стаття цього варта. Може і Володимир Зеленський прочитає та зрозуміє, що веде країну до катастрофи. Тому що у президента немає плану перемоги у війни або розуміння, як не програти, а є лише бажання виграти вибори і орієнтування на рейтинги.
https://t.me/BerezaJuice/56868 Стаття у трьох частинах. Частина друга.
https://t.me/BerezaJuice/56869 Стаття у трьох частинах. Частина третя. Перша і друга частина у попередніх дописах.