Зеленский собирается уничтожить Высший антикоррупционный суд, - журналист Бабинец

После фактической ликвидации независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП руководство Украины планирует уничтожить еще одну институцию - Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщила руководитель агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо" журналист Анна Бабинец, передает Цензор.НЕТ.

"Следующим будет ВАКС. Уже сейчас, как говорят источники, СБУ оперативно собирает материалы по еще одной антикоррупционной институции. И, вероятно, вскоре "хлопнет" и ее", - отметила она.

Журналистка подчеркнула, что турборежим, в котором сейчас уничтожают антикоррупционную инфраструктуру, "может свидетельствовать лишь о животном страхе Зеленского и его близкого окружения быть уличенными в чем-то супернеприятном".

"Просто не представляю, как Зеленский, Ермак, Умеров и другие будут объяснять иностранным партнерам необходимость этой спецоперации по уничтожению антикоррупционных органов. Это настоящий позор, который ценностно приближает нас к России. Против чего мы тогда воюем, если сами строим у себя авторитаризм?" - добавила Бабинец.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

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