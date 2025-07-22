Зеленський збирається знищити Вищий антикорупційний суд, - журналістка Бабінець
Після фактичної ліквідації незалежності антикорупційних органів НАБУ та САП керівництво України планує знищити ще одну інституцію –– Вищий антикорупційний суд.
Про це повідомила керівниця агенції журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" журналістка Анна Бабінець, передає Цензор.НЕТ.
"Наступним буде ВАКС. Вже зараз, як кажуть джерела, СБУ оперативно збирає матеріали по ще одній антикорупційній інституції. І, певне, невдовзі "хлопне" і її", - зазначила вона.
Журналістка наголосила, що турборежим, у якому зараз знищують антикорупційну інфраструктуру, "може свідчити лише про тваринний страх Зеленського і його близького оточення бути викритими на чомусь супер неприємному".
"Просто не уявляю, як Зеленський, Єрмак, Умеров та інші будуть пояснювати іноземним партнерам необхідність цієї спецоперації зі знищення антикорупційних органів. Це справжня ганьба, яка ціннісно наближає нас до Росії. Проти чого ми тоді воюємо, якщо самі будуємо у себе авторитаризм?" - додала Бабінець.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
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какая мєрзость єта ваша залівная ЗЄлєнь !
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Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України. Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23, яка є в розпорядженні видання.
так розумію це не було виконано й Єрмак заховав Умєрова у звільнене крісло Резнікова
ЦЕ ТЕЖ НА УМЄРОВА
ТО МОЖЕ ТОМУ ЙОГО ПОКИ ЩО США НЕ БЕРЕ ДО СЕБЕ ПОСЛОМ - проста перевірочка у США й доручення вовці на знищення усіх справ, а тепер коли він підпише закон приймуть УмЄрова послом? бо оті усі НАБУ ШНАБУ-бу-бу-бу то все ненависне для Трампа СОРОСЯТСТВО ДЕМІВ ?
ЦЕ Я ТАК ЖАРТУЮ- не смішно? АЛЕ Ж!!! немає органів немає й справ проти менеджерів МАРОДЕРАТУ
правда учиться он будет на таких как вы, на вас он экспериментировать, на ваших детях и на их будущем которые вы своими руками похоронили в 2019 году
"Не буде антикорупційних органів -- значить і корупції не буде" -- логіка бидла.
А то понастворювали всіляких нікому не потрібних "органів" -- з бюджета грошей до карманів вигрести
неможливоважко.
зеля молодець! Все вірно розрахував. Він незмінний! )))
Звичайно знищить все, що може завадити йому оголосити себе переможцем на виборах. Теж мені новина. Дивно те, що він це зробить, і завадити йому вже нема кому.
Щось я відповіді так і не отримав (поки що ?)
Бо ВАКС це не суд в прямому його сенсі, а місце де рішенням цього суду не просто махрові корупціонери, а ворюги, стають.святими і незаплямованими, а спізженне бабл чесне заробленим «на малині».
Я хочу аби захисники цієї нички дали список винесених вироків, аби свій скульож підтвердити фактами.
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Зєлю геть. Вибори
смертельна помилка малороса владіміра зе!поца, недооцінка українців.
українці волелюбні та непокірні.
так шо...
бєгі зе!гніда, бєгі вже зараз!!!!
Рада підтримала в цілому законопроєкт 12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ та САП та підпорядковують їхню діяльність Генпрокурору.
Прокоментую коротко. Це не тільки чергові кроки Банкової по встановленню свого контролю над незалежними органами антикорупційної вертикалі. Це смачний ляпас Демократичній партії США, яка була ініціатором створення цих органів з метою зовнішнього контролю за українськими можновладцями. Контролю у найбільш корисному для українців сенсі цього слова.
Розрахунок Банкової на те, що Трамп не заступатиметься за структури, які створені за участю Демпартії. Що стосується європейців, Єрмак енд компані переконали Зеленського, що ті не наважаться висунути ультиматум, пригрозивши зупинити фінансову допомогу під час війни.
Короткозора і шкідлива позиція. Таке враження, що Зеленський вирішив правити вічно. При цьому думає, що застрахований від нових сварок з Трампом, що демократи у США більше не повернуться до влади, що Європа на все закриє очі і допомогатиме Україні попри повзуче встановлення у Києві диктатури. Мовляв, війна все спише.
Не спише. Якщо, звісно, ініціатори цього трешу заздалегідь не підготували собі запасний аеродром десь на просторі від Ростову до Пхеньяна.
а виявляється трамп не такий притрушений яким хоче здаватись.
Ця стаття не могла не з'явитися в британських ЗМІ. А "The Spectator" - це як раз британський щотижневий консервативний журнал. Він більш консервативний ніж "The Economist" і системно просуває антиросійськи тези та підтримує Україну. І те, що вони пишуть давно вже непублічно обговорюють західні політики. Це ще не вирок Зеленькому, але вже - набат.
Стаття ця - про загрози, перед якими стоїть сьогодні Україна через авторитарні та некомпетентність дії Зеленського, який живе сьогодні ідеєю фікс - утримання влади у своїх руках. І результат всього, що сьогодні відбувається - це наслідки царювання Зеленського.
Я не зі всіма погоджуюся у статті, але на 90% сказане в ній співпадає з тим, що я бачу та чую. Але головне, що всі ці проблеми, від мобілізації та СЗЧ до боротьби з корупцією та некомпетентності у владі, можна вирішити. На жаль, це взагалі не потрібно Зеленському.
Розумію, що у нас будуть намагатися казати, що це російське ІПСО або ще якусь маячню. Але хіба ми не знаємо більшість того, про що йдеться в цій статті з заголовком "Українці втратили віру в Зеленського"? Почитайте, стаття цього варта. Може і Володимир Зеленський прочитає та зрозуміє, що веде країну до катастрофи. Тому що у президента немає плану перемоги у війни або розуміння, як не програти, а є лише бажання виграти вибори і орієнтування на рейтинги.
https://t.me/BerezaJuice/56868 Стаття у трьох частинах. Частина друга.
https://t.me/BerezaJuice/56869 Стаття у трьох частинах. Частина третя. Перша і друга частина у попередніх дописах.