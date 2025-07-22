Зеленський збирається знищити Вищий антикорупційний суд, - журналістка Бабінець

Після фактичної ліквідації незалежності антикорупційних органів НАБУ та САП керівництво України планує знищити ще одну інституцію –– Вищий антикорупційний суд.

Про це повідомила керівниця агенції журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" журналістка Анна Бабінець, передає Цензор.НЕТ.

"Наступним буде ВАКС. Вже зараз, як кажуть джерела, СБУ оперативно збирає матеріали по ще одній антикорупційній інституції. І, певне, невдовзі "хлопне" і її", - зазначила вона.

Журналістка наголосила, що турборежим, у якому зараз знищують антикорупційну інфраструктуру, "може свідчити лише про тваринний страх Зеленського і його близького оточення бути викритими на чомусь супер неприємному".

"Просто не уявляю, як Зеленський, Єрмак, Умеров та інші будуть пояснювати іноземним партнерам необхідність цієї спецоперації зі знищення антикорупційних органів. Це справжня ганьба, яка ціннісно наближає нас до Росії. Проти чого ми тоді воюємо, якщо самі будуємо у себе авторитаризм?" - додала Бабінець.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

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