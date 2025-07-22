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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП Ліквідація ВАКС
2 992 84

Зеленський збирається знищити Вищий антикорупційний суд, - журналістка Бабінець

Після фактичної ліквідації незалежності антикорупційних органів НАБУ та САП керівництво України планує знищити ще одну інституцію –– Вищий антикорупційний суд.

Про це повідомила керівниця агенції журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" журналістка Анна Бабінець, передає Цензор.НЕТ.

"Наступним буде ВАКС. Вже зараз, як кажуть джерела, СБУ оперативно збирає матеріали по ще одній антикорупційній інституції. І, певне, невдовзі "хлопне" і її", - зазначила вона.

Журналістка наголосила, що турборежим, у якому зараз знищують антикорупційну інфраструктуру, "може свідчити лише про тваринний страх Зеленського і його близького оточення бути викритими на чомусь супер неприємному".

"Просто не уявляю, як Зеленський, Єрмак, Умеров та інші будуть пояснювати іноземним партнерам необхідність цієї спецоперації зі знищення антикорупційних органів. Це справжня ганьба, яка ціннісно наближає нас до Росії. Проти чого ми тоді воюємо, якщо самі будуємо у себе авторитаризм?" - додала Бабінець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліквідація незалежності НАБУ та САП: найбільше голосів віддали "слуги народу". СПИСОК

Журналіста Анна Бабінець: Влада хоче знищити ВАКС

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадяни мають право п#здити депутатів, які проголосували проти НАБУ, - Парасюк

Автор: 

Зеленський Володимир (24803) ВАКС Антикорупційний суд (2022) Бабінець Анна (11) Слідство.Інфо (45)


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Топ коментарі
+18
Я був проти виборів півд час війни але це вже остання капля,Мені ***** як ,але я хочу виборів. Вже неможливо терпіти це знущання з країни і людей які за це віддають життя.
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22.07.2025 17:18 Відповісти
+14
Ну що, єднаймося і далі, бо не втік і не на часі..? Яку помилку зробили в лютому 22, треба було цих тарганів заварити в їх бункері і витруїти газом..
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22.07.2025 17:21 Відповісти
+13
Оце я розумію -- "боротьба з корупцією"! Молодець, бубочка! Дави їх!
"Не буде антикорупційних органів -- значить і корупції не буде" -- логіка бидла.
А то понастворювали всіляких нікому не потрібних "органів" -- з бюджета грошей до карманів вигрести неможливо важко.
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22.07.2025 17:23 Відповісти
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...гори і хата...
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22.07.2025 17:14 Відповісти
Ага, завтрушились... гади🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🤕
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22.07.2025 17:32 Відповісти
Нова прем'єр-міністерка вважає, що це питання корупції надмірно роздувається всередині українського суспільства та окремих соціальних груп.

какая мєрзость єта ваша залівная ЗЄлєнь !

.

.
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22.07.2025 17:16 Відповісти
Вона,новий прим,єр міністр,у корупції розбирається,як вівця в апельсинах. Свиреденко як і безугла висловлює думку опи, які бояться відповідати за корупцію в країні.
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22.07.2025 17:40 Відповісти
так а як же була таке рішення по Умєрову а він зараз головний менеджер не тільки Ахмєтова ай Кремля в в Ураїні?

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України. Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23, яка є в розпорядженні видання.

так розумію це не було виконано й Єрмак заховав Умєрова у звільнене крісло Резнікова
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22.07.2025 17:17 Відповісти
27.01.2025 до НАБУ надійшла заява ГО "Центр протидії корупції" щодо можливих протиправних дій Міністра оборони України, зокрема можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. За результатами розгляду заяви ухвалено рішення у порядку статті 214 КПК України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.01.2025 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України", - йдеться у відповіді НАБУ на запит агентства "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

ЦЕ ТЕЖ НА УМЄРОВА

ТО МОЖЕ ТОМУ ЙОГО ПОКИ ЩО США НЕ БЕРЕ ДО СЕБЕ ПОСЛОМ - проста перевірочка у США й доручення вовці на знищення усіх справ, а тепер коли він підпише закон приймуть УмЄрова послом? бо оті усі НАБУ ШНАБУ-бу-бу-бу то все ненависне для Трампа СОРОСЯТСТВО ДЕМІВ ?

ЦЕ Я ТАК ЖАРТУЮ- не смішно? АЛЕ Ж!!! немає органів немає й справ проти менеджерів МАРОДЕРАТУ
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22.07.2025 17:25 Відповісти
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22.07.2025 17:26 Відповісти
когось дивує, що не запропонували нового посла у США - чекають відміни усіх справ на Умерова, коли вовка підпише знищення усіх цих демівських утворень- НАБУ САП та усяких ВАКС ...усю цю хзйню сьогоднішніх рішень ...
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22.07.2025 17:28 Відповісти
Зобов'язав в 2023 році, а сьогодні вже липень 2025
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22.07.2025 17:48 Відповісти
Або як варіант, знищують все, щоб потім зі спокійною душею звалити з України і не підлягати ексрадиції при наступній владі. Просто як версія, хоча схоже, що просто цементують зе як і *****, щоб сидів років 20 на кріслі
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22.07.2025 17:17 Відповісти
Україна не ху....лостан, ще нікому крім Кучми не вдалося просидить два строки
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22.07.2025 17:19 Відповісти
Так у гундосого не буде два терміни... Буде один, великий. Ось вже сьомий рік пішов, а там недалеко і до десятого і так далі...
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22.07.2025 17:23 Відповісти
Своїх міндічів рятує. Ну ближні...
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22.07.2025 17:30 Відповісти
ЗЕскоти прикриваючись війною грабують Україну поки раби в окопах стікають кров'ю
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22.07.2025 17:46 Відповісти
Раб це ти, а там воїни захищають свою країну, своїх близьких та рідних. А з цими повинний розібратись ми.
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22.07.2025 17:59 Відповісти
Агент пуйла Зеля знищує Україну чітко та у визначені терміни, згідно оманського договорняка з ******.
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22.07.2025 17:17 Відповісти
у тварини тваринний страх...нічого дивного...шкода зробити нічого не можемо..."завдяки" путлєру
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22.07.2025 17:17 Відповісти
А навіщо він потрібен раз корупції немає, і це сама міністерка заявила
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22.07.2025 17:17 Відповісти
Я був проти виборів півд час війни але це вже остання капля,Мені ***** як ,але я хочу виборів. Вже неможливо терпіти це знущання з країни і людей які за це віддають життя.
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22.07.2025 17:18 Відповісти
Теж саме, згоден на 💯 %
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22.07.2025 17:21 Відповісти
Запізно Зелена гідра додавлює Україну...Нажаль всі приречені....
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22.07.2025 17:40 Відповісти
Я сподіваюсь, це значить, що ви вийдете на протест?
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22.07.2025 18:04 Відповісти
Ги...Ги....нету у вас методов протів кости саприкіна
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22.07.2025 17:19 Відповісти
Адназначна!
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22.07.2025 17:30 Відповісти
Дайте ему ще один срок (не тюремный) он научится да ЗЕ...де...бил.чики ?

правда учиться он будет на таких как вы, на вас он экспериментировать, на ваших детях и на их будущем которые вы своими руками похоронили в 2019 году
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22.07.2025 17:19 Відповісти
А йому вже нема чому навчатись -- він же найдосвідченіший з усіх українських президентів!
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22.07.2025 17:31 Відповісти
Нет никакого страха. Просто раньше они были выгодны как ширма, а теперь нужда в ширме отпала.
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22.07.2025 17:20 Відповісти
Ну що, єднаймося і далі, бо не втік і не на часі..? Яку помилку зробили в лютому 22, треба було цих тарганів заварити в їх бункері і витруїти газом..
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22.07.2025 17:21 Відповісти
Оце я розумію -- "боротьба з корупцією"! Молодець, бубочка! Дави їх!
"Не буде антикорупційних органів -- значить і корупції не буде" -- логіка бидла.
А то понастворювали всіляких нікому не потрібних "органів" -- з бюджета грошей до карманів вигрести неможливо важко.
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22.07.2025 17:23 Відповісти
я був проти виборів під час війни-але терпіти це вже неможна-потрібні вибори
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22.07.2025 17:24 Відповісти
зеля і виборчу комісію розпустить
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22.07.2025 17:27 Відповісти
І як Ви пропонуєте ті вибори провести? В смартфоні?
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22.07.2025 17:28 Відповісти
на виборчих дільницях, як і в 19-у.
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22.07.2025 17:32 Відповісти
Під час війни? Під обстрілами? А голоси героїв в окопах як ви рахувати збираєтесь?
зеля молодець! Все вірно розрахував. Він незмінний! )))
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22.07.2025 17:41 Відповісти
в Е-смартофоне.....проведут выборы Е-Бабуси
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22.07.2025 17:38 Відповісти
А новини які?
Звичайно знищить все, що може завадити йому оголосити себе переможцем на виборах. Теж мені новина. Дивно те, що він це зробить, і завадити йому вже нема кому.
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22.07.2025 17:24 Відповісти
Залужний переможе
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22.07.2025 17:41 Відповісти
Зеля, дави їх!
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22.07.2025 17:26 Відповісти
В той час як ворог нищить Україну, убиває мирних жителів і все руйнує ,недолуга влада почала боротьбу зі всіма хто заважає її красти ,як би вже хотілось миру і нормальної влади.
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22.07.2025 17:26 Відповісти
А чому Ви вважаєте цю владу "недолугою"? Хіба вона щось не так робить (задля себе)? Все вона дуже правильно і кваліфіковано робить. Знов таки -- задля себе.
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22.07.2025 17:34 Відповісти
Бач, нормальної влади йому захотілось🤔 А що ти зробив для того, щоб вона була, хто заважав тобі і таким як ти обрати нормальну владу у 2019... Ну що, хотьпаааржааалі, дбл.блд. 😝😝😝😝😜🤪🤕🤡
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22.07.2025 17:38 Відповісти
Це довершення диктаторського перевороту !
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22.07.2025 17:26 Відповісти
Я вже питав сьогодні -- Тож куди веде Україну зеленський? (питаннячко)
Щось я відповіді так і не отримав (поки що ?)
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22.07.2025 17:26 Відповісти
Дочекайся найближчого масованого нальоту, можливо, дрон жівотворящий з боку братьйов-асвабадітєлєй дасть тобі всі відповіді на всі твої питаннячка і в доступній для тебе формі рааасталкуєт, что такоє хорошо і что такоє плохо 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪🤕🤡
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22.07.2025 17:44 Відповісти
Це вже путлєр 2.0 чи ще треба трошки почекати?
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22.07.2025 17:27 Відповісти
ну чому тільки суд-знленський буде знищувати журналістів і неугодних-він попробував кров влади-і йому сподобалось
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22.07.2025 17:28 Відповісти
Прошу всіх,хто проти цього закону,телефонувати на урядову лінію 1545 і реєструвати звернення до Президента,щоб він не підписував цей закон.Я тільки що це зробила.Також сьогодні громадянське безпартійне зібрання
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22.07.2025 17:29 Відповісти
Дякую за пораду. Треба позвонити і вимагати НЕГАЙНО цей закон ПІДПИСАТИ і так само НЕГАЙНО його опублікувати!
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22.07.2025 17:34 Відповісти
Будь ласка! Тільки раджу Вам не робити помилки в прямому і переносному значенні цього слова.
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22.07.2025 17:39 Відповісти
Ооо,ще одна тупа зелена вівця
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22.07.2025 17:44 Відповісти
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22.07.2025 17:31 Відповісти
Наше Дуче. Увєровал в себе. Живим не піде, налаштувався на пожиттєве правління.
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22.07.2025 17:31 Відповісти
Розумно.
Бо ВАКС це не суд в прямому його сенсі, а місце де рішенням цього суду не просто махрові корупціонери, а ворюги, стають.святими і незаплямованими, а спізженне бабл чесне заробленим «на малині».
Я хочу аби захисники цієї нички дали список винесених вироків, аби свій скульож підтвердити фактами.
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22.07.2025 17:32 Відповісти
Вітаю усіх з поверненням у диктатуру часів Яника. Хоча, про що я, Яник просто лох, порівняно з Гундосом. Цей вже Майданів не допустить, не дарма ж тисячі кабанів-силовиків в тилу тримає, коли фронти тріщать.
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22.07.2025 17:33 Відповісти
+100500.
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22.07.2025 17:36 Відповісти
Главное не Порошенко! хоть паржем!
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22.07.2025 17:35 Відповісти
Люто аплодую!
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22.07.2025 17:38 Відповісти
Боїться, гадьониш
~
Зєлю геть. Вибори
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22.07.2025 17:38 Відповісти
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22.07.2025 17:40 Відповісти
Якщо народ обирає блазня головнокомандувачем, він хоче, щоб його перемогли - Лесь Подерв'янський
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22.07.2025 17:40 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 повстання в україні



смертельна помилка малороса владіміра зе!поца, недооцінка українців.
українці волелюбні та непокірні.
так шо...
бєгі зе!гніда, бєгі вже зараз!!!!
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22.07.2025 17:41 Відповісти
Ця нова примьєрша пиз...а сказала корупції в Україні нема , то нащо тоді ці антикорупційні органи?
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22.07.2025 17:42 Відповісти
Ох, чую, війна скоро закінчиться.
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22.07.2025 17:45 Відповісти
Давай, Зеля, їбош їх!
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22.07.2025 17:48 Відповісти
Цей агент куйла нищить країну з 2019 року.
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22.07.2025 17:49 Відповісти
Зробив усіх разом
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22.07.2025 17:51 Відповісти
Якщо Українці мовчазне,бездійне стадо " не на часіків", то чому ригозеленим не робити все що заманеться?
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22.07.2025 17:51 Відповісти
це глас добробату "Монако"
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22.07.2025 17:56 Відповісти
https://uk.tgstat.com/fa/channel/WS-sxYQhm_JdVgFq/21949 Олег Шарп:
Рада підтримала в цілому законопроєкт 12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ та САП та підпорядковують їхню діяльність Генпрокурору.
Прокоментую коротко. Це не тільки чергові кроки Банкової по встановленню свого контролю над незалежними органами антикорупційної вертикалі. Це смачний ляпас Демократичній партії США, яка була ініціатором створення цих органів з метою зовнішнього контролю за українськими можновладцями. Контролю у найбільш корисному для українців сенсі цього слова.
Розрахунок Банкової на те, що Трамп не заступатиметься за структури, які створені за участю Демпартії. Що стосується європейців, Єрмак енд компані переконали Зеленського, що ті не наважаться висунути ультиматум, пригрозивши зупинити фінансову допомогу під час війни.
Короткозора і шкідлива позиція. Таке враження, що Зеленський вирішив правити вічно. При цьому думає, що застрахований від нових сварок з Трампом, що демократи у США більше не повернуться до влади, що Європа на все закриє очі і допомогатиме Україні попри повзуче встановлення у Києві диктатури. Мовляв, війна все спише.
Не спише. Якщо, звісно, ініціатори цього трешу заздалегідь не підготували собі запасний аеродром десь на просторі від Ростову до Пхеньяна.
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22.07.2025 17:54 Відповісти
а пам'ятаєте ми дивувались що трамло назвав зе диктатором..
а виявляється трамп не такий притрушений яким хоче здаватись.
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22.07.2025 17:57 Відповісти
Хроніки країни без майбутнього , 34й сезон
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22.07.2025 18:07 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/56867 Борислав Береза:
Ця стаття не могла не з'явитися в британських ЗМІ. А "The Spectator" - це як раз британський щотижневий консервативний журнал. Він більш консервативний ніж "The Economist" і системно просуває антиросійськи тези та підтримує Україну. І те, що вони пишуть давно вже непублічно обговорюють західні політики. Це ще не вирок Зеленькому, але вже - набат.
Стаття ця - про загрози, перед якими стоїть сьогодні Україна через авторитарні та некомпетентність дії Зеленського, який живе сьогодні ідеєю фікс - утримання влади у своїх руках. І результат всього, що сьогодні відбувається - це наслідки царювання Зеленського.
Я не зі всіма погоджуюся у статті, але на 90% сказане в ній співпадає з тим, що я бачу та чую. Але головне, що всі ці проблеми, від мобілізації та СЗЧ до боротьби з корупцією та некомпетентності у владі, можна вирішити. На жаль, це взагалі не потрібно Зеленському.
Розумію, що у нас будуть намагатися казати, що це російське ІПСО або ще якусь маячню. Але хіба ми не знаємо більшість того, про що йдеться в цій статті з заголовком "Українці втратили віру в Зеленського"? Почитайте, стаття цього варта. Може і Володимир Зеленський прочитає та зрозуміє, що веде країну до катастрофи. Тому що у президента немає плану перемоги у війни або розуміння, як не програти, а є лише бажання виграти вибори і орієнтування на рейтинги.
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22.07.2025 18:09 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/56867 Стаття у трьох частинах. Частина перша.

https://t.me/BerezaJuice/56868 Стаття у трьох частинах. Частина друга.

https://t.me/BerezaJuice/56869 Стаття у трьох частинах. Частина третя. Перша і друга частина у попередніх дописах.
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22.07.2025 18:10 Відповісти
Чесно кажучи - нехай нищить! Все одно ця муйня не працює, а відмазує корупціонерів. До жодної структури вже немає довіри... Трохиздавалось, що НАБУ працює, та і там по виходу пшик! САП і АС більше з'їли ніж напрацювали...
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22.07.2025 18:21 Відповісти
 
 