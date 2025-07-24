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Суддя ВАКС звинуватив правоохоронців у несанкціонованому збиранні інформації щодо нього

вакс

Суддя Вищого антикорупційного суду звернувся до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора України із повідомлення про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

У повідомлені зазначено, що втручання здійснюється ймовірно з боку органів правопорядку та полягає в негласному несанкціонованому збиранні інформації щодо судді та його близьких осіб, як засіб тиску. Такі спроби тиску суддя ВАКС пов’язує із ухваленням ним як слідчим суддею низки судових рішень у кримінальних провадженнях, які викликали значний суспільний інтерес.

Суддя ВАКС акцентує, що спроби тиску відбуваються на фоні активної інформаційної кампанії з використанням різних інформаційних ресурсів, що спрямовані на дискредитацію його та ухвалених ним рішень у певних кримінальних провадженнях.

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Автор: 

суддя (1595) ВАКС Антикорупційний суд (2024)


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24.07.2025 21:54 Відповісти
о, тільки ось чув що після НАБУ та САП буде ВАКС
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24.07.2025 21:55 Відповісти
Верховенство лева.
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24.07.2025 21:56 Відповісти
Почалося!
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24.07.2025 22:01 Відповісти
Хто у нас таеою ****** традиціцно бавиться? Хмммм...

Це не той дядька з пикою садиста, що розповідав, як він класно шпигунів у НАБУ ловить?
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24.07.2025 22:01 Відповісти
Єрмак з Татаровим хочуть приручити. Тут все зрозуміло...
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24.07.2025 22:08 Відповісти
Якщо людина порядна і чесна, їй нічого приховувати, вона може відповісти за кожну копійку. А в цих суддів рило вже тріщить від хабарів тому й піднімає кіпіш.
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24.07.2025 22:09 Відповісти
 
 