Суддя ВАКС звинуватив правоохоронців у несанкціонованому збиранні інформації щодо нього

Суддя Вищого антикорупційного суду звернувся до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора України із повідомлення про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

У повідомлені зазначено, що втручання здійснюється ймовірно з боку органів правопорядку та полягає в негласному несанкціонованому збиранні інформації щодо судді та його близьких осіб, як засіб тиску. Такі спроби тиску суддя ВАКС пов’язує із ухваленням ним як слідчим суддею низки судових рішень у кримінальних провадженнях, які викликали значний суспільний інтерес.

Суддя ВАКС акцентує, що спроби тиску відбуваються на фоні активної інформаційної кампанії з використанням різних інформаційних ресурсів, що спрямовані на дискредитацію його та ухвалених ним рішень у певних кримінальних провадженнях.

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