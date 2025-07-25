США ввели новые санкции против Северной Кореи

Министерство финансов США ввело санкции против компании и трех человек, которые незаконно переводили средства в Северную Корею в обход уже действующих ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минфин США.

Санкции вступили в силу в четверг, 24 июля. Их ввели в отношении северокорейской компании Korea Sobaeksu Trading Company и трех ее сотрудников - Ким Се Уна, Джо Кьонг Хуна и Мьонг Чол Мина. Они участвовали в обходе санкций США и ООН.

По информации американского Минфина, фигуранты дела реализовывали тайные финансовые операции в интересах правительства КНДР, в частности используя мошеннические схемы с участием ИТ-специалистов.

"Северная Корея активно использует фиктивные компании, такие как Korea Sobaeksu Trading Company, а также ключевых агентов, чтобы обеспечить поступление ресурсов для своей незаконной ядерной и ракетной деятельности", - подчеркнул представитель ведомства Брэдли Смит.

В тот же день Министерство юстиции США предъявило обвинения семи гражданам КНДР за избежание санкций, а Госдепартамент объявил вознаграждение в размере от 500 тысяч до 7 миллионов долларов за информацию, которая будет способствовать их задержанию.

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