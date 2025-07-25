По линии границы в Черниговской области россияне не применяют пехотные группы, - Госпогранслужба

В пределах Черниговской области враг не осуществляет каких-то действий по линии границы с применением пехотных групп. Пытается зайти на территорию Украины через Сумскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Нужно понимать, что, к примеру, в пределах Черниговской области каких-то действий по линии границы с применением пехотных групп или еще чего-то враг не осуществляет. А в пределах Сумской области, это, в частности, в пределах Юнаковской и Хотинской громад, пехотные группы (россиян - ред.) пытаются зайти на нашу территорию. Но украинские воины десятками уничтожают эти пехотные группы солдат противника - и убитыми, и ранеными и т.д.", - заявил он.

По его словам, пограничники также фиксируют в пределах Харьковской области, особенно в направлении Волчанска и в направлении населенного пункта Строевка, там, где находятся подразделения ГПСУ, попытки захода и действий врага именно пехотными группами.

"Поэтому на этих отрезках, конечно, где враг применяет именно пехотные группы, противник и держит на своей территории большинство своих сил и средств. Но даже, как сейчас видим, несмотря на то, что враг превосходит нас численно, он не может достичь каких-то существенных результатов, чтобы продвинуться вглубь территории нашего государства", - заверил Демченко.

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