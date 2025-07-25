По лінії кордону на Чернігівщині росіяни не застосовують піхотні групи, - Держприкордонслужба

У межах Чернігівської області ворог не здійснює якихось дій по лінії кордону із застосуванням піхотних груп. Намагається зайти на територію України через Сумщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Потрібно розуміти, що, до прикладу, у межах Чернігівської області якихось дій по лінії кордону із застосуванням піхотних груп чи ще чогось ворог не здійснює. А у межах Сумської області, це, зокрема, у межах Юнаківської та Хотінської громад, піхотні групи (росіян - ред.) намагаються зайти на нашу територію Але українські воїни десятками знищують ці піхотні групи солдат противника - і вбитими, і пораненими тощо", - заявив він.

За його словами, прикордонники також фіксують у межах Харківської області, особливо у напрямку Вовчанська і у напрямку населеного пункту Строївка, там, де перебувають підрозділи ДПСУ, спроби заходу і дій ворога саме піхотними групами.

"Тому на цих відтинках, звісно, де ворог застосовує саме піхотні групи, противник і тримає на своїй території більшість своїх сил і засобів. Але навіть, як зараз бачимо, попри те, що ворог переважає нас чисельно, він не може досягти якихось суттєвих результатів, щоб просунутися углиб території нашої держави", - запевнив Демченко.

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