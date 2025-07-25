"Укрзализныця" не будет продавать билеты на самые популярные внутренние поезда без "Дії". Исключение - для военных
С 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на популярные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через "Дія.Підпис".
Приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступно, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
На первом этапе верификация через "Дію" будет необходима, чтобы приобрести билеты на рейсы:
- №105/106 Одесса - Киев;
- №91/92 Львов - Киев;
- №29/30 Киев - Ужгород;
- №12 Львов - Одесса;
- №27/28 Киев - Чоп.
В "Укрзализныце" объяснили такие ограничения борьбой с возможными злоупотреблениями при приобретении железнодорожных билетов.
В то же время новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих.
"Защитники и защитницы в дальнейшем могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис "Укрзализныци" и через "Армия+". "Укрзализныця" также продолжает работу над внедрением авторизации в приложении через BankID", - добавили в железнодорожной компании.
Как сообщалось, в прошлом году "Укрзализныця" ввела обязательную верификацию через "Дія.Підпис" для международных рейсов.
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Недавно смеялся над недомессенжером max в рф. А тут оказывается, что теперь без дии нельзя на поезде ездить. Это чтоб "селюки" меньше катались на западную границу?)))