На фронте зафиксировано 85 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте зафиксировано 85 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности Гута Студенецкая Черниговской области; Бобылевка, Александровка, Покровка, Тимофеевка, Славгород, Белая Береза, Семейкино, Рожковичи Сумской области.

Авиаударам подверглись Гремяч Черниговской области и Ястребиное Сумской области.

Вражескую атаку сегодня отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес два авиаудара, сбросил четыре КАБа, и совершил 168 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Фиголевки и в направлении Казачьей Лопани. Наши воины дали достойный отпор.

КАБами враг нанес удар по Харькову.

На Купянском направлении противник совершил атаку на позиции украинских войск в районе Степной Новоселовки.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Среднее, Редкодуб, Ямполовка, Колодези и Диброва. Силы обороны успешно остановили 13 попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Северском направлении враг десять раз пытался прорваться в районах Григорьевки и Выемки. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в районе Часова Яра.

На Торецком направлении сегодня захватчик пять раз атаковал в районах Дилиевки, Торецка и Русина Яра.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 34 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 30 атак. Четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

Авиаударам подверглись Родинское, Николаевка и Сухой Яр.

Сегодня на Новопавловском направлении противник восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Новохатское и Темировка. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удар по Белогорью.

На Ореховском направлении враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Орехов.

На Приднепровском направлении враг шесть раз пытался прорваться на позиции украинских войск. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается. Также захватчики нанесли авиаудар по Казацкому.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.