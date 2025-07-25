Враг постоянно атакует малыми группами и массово применяет ударные дроны для поражения целей на Лиманском направлении, - 60 ОМБр

На Лиманском направлении продолжается активизация боевых действий, противник осуществляет штурмы малыми группами и применяет большое количество ударных беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады Максим Белоусов.

"Ситуация остается стабильно сложной, потому что враг постоянно перегружает все, что только можно. Так же как пытается перегрузить наше ПВО, он перегружает все наши средства обороны количеством всего, что имеет", - подчеркнул он.

По словам Белоусова, российские войска действуют массированно: сначала происходит накопление небольших штурмовых групп, после чего они переходят к атакам на огневые позиции украинских подразделений.

Если оккупанты обнаруживают цель, которую можно поразить, они не ограничиваются одним средством, а применяют сразу несколько, в частности ударные дроны. Во многих случаях запускается большое количество дронов одновременно, чтобы полностью уничтожить объект.

"Ситуация сейчас такова, что именно в нашей зоне ответственности враг наступает, и мы сдерживаем его наступление. Сказать, что мы контратакуем именно в нашей зоне ответственности, я пока не могу подтвердить", - добавил представитель 60-й ОМБр.

Украинские защитники продолжают удерживать позиции, несмотря на интенсивность атак и перегрузки систем противовоздушной обороны.

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