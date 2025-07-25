Ворог постійно атакує малими групами та масово застосовує ударні дрони для ураження цілей, - 60 ОМБр

На Лиманському напрямку триває активізація бойових дій, противник здійснює штурми малими групами та застосовує велику кількість ударних безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади Максим Білоусов.

"Ситуація залишається стабільно складною, тому що ворог постійно перенавантажує все, що тільки можна. Так само як намагається перенавантажити наше ППО, він перенавантажує всі наші засоби оборони кількістю всього, що має", - наголосив він.

За словами Білоусова, російські війська діють масовано: спершу відбувається накопичення невеликих штурмових груп, після чого вони переходять до атак на вогневі позиції українських підрозділів.

Якщо окупанти виявляють ціль, яку можна уразити, вони не обмежуються одним засобом, а застосовують одразу кілька, зокрема ударні дрони. У багатьох випадках запускається велика кількість дронів одночасно, щоб повністю знищити об’єкт.

"Ситуація наразі така, що саме в нашій зоні відповідальності ворог наступає, і ми стримуємо його наступ. Сказати, що ми контратакуємо саме в нашій зоні відповідальності, я наразі не можу підтвердити", — додав представник 60-ї ОМБр.

Українські оборонці продовжують утримувати позиції, попри інтенсивність атак та перевантаження систем протиповітряної оборони.

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