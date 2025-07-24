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Новини Бойові дії на Лиманському напрямку
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Обстановка на Лиманському напрямку вкрай напружена, противник докладає зусиль, щоб прорвати оборону, і зайти в тил, - бригада НГУ "Рубіж"

зведення Генштабу ЗСУ

Ворог на Лиманському напрямку використовує абсолютно весь спектр озброєння, який є в нього в оснащені — починаючи від авіації, закінчуючи дистанційним мінуванням логістичних шляхів.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив офіцер бригади НГУ "Рубіж"  Володимир Черняк.

Він зазначив, що під час штурмів росіяни не жаліють особового складу. 

"Атакують як підготовлені військовослужбовці, так і солдати-гарматне м’ясо. Серед останніх - і колишні ув’язнені, і мобілізовані, яких тиждень готували на полігоні. Один з полонених розповів, що два тижні знаходився на полігоні, один тиждень знаходився в пункті постійної дислокації, поблизу зони бойових дій. Перший його вихід - його групу повністю знищено, а сам він потрапив до полону", - розповів військовий.

До своїх "одноразових" штурмовиків російські командири ставляться немов до худоби.

"Їм не доводять навіть суті самого завдання, ведуть дронами до місця виконання. Задачі як такої немає - сісти на мотоцикл, висунутися в район виконання завдання, їх має супроводжувати дрон зі скидом. У разі відмови виконувати завдання, раніше лякали розстрілом, зараз вони погрожують зробити скид на них просто. Таких штурмових груп за день може бути пару десятків", - зазначив офіцер бригади НГУ "Рубіж".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на фронті 180 боєзіткнень. Половина з них - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб. МАПИ

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Донецька область (9120) бойові дії (4321) війна в Україні (5365)


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Верховноголовнокомандуючему-пох., тут НАБУ, впритул до Міндіча підібралось...
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24.07.2025 14:29 Відповісти
 
 