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Новини Бойові дії на Покровському напрямку Бойові дії на Лиманському напрямку
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За добу на фронті 180 боєзіткнень. Половина з них - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Протягом минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень. Ворог найбільше атакує на Покровському,  Лиманському, Північно-Слобожанському та Курському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 72 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 137 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5892 обстріли, з них 95 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3442 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Окіп, Борщова, Вовчанськ, Чугунівка Харківської області; Білогір’я, Степногірськ Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав 18 авіаційних ударів, скинувши 29 керованих авіабомб, а також здійснив 356 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті на ранок 18 липня

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Стариця.

Ситуація на фронті на ранок 18 липня

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного.

Ситуація на фронті на ранок 18 липня

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Серебрянка та у бік Нового Миру, Корового Яру, Середнього, Торського й Шандриголового.

Ситуація на фронті на ранок 18 липня

На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки.

Ситуація на фронті на ранок 18 липня

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Оріхово-Василівка, Біла Гора та Предтечине.

Ситуація на фронті на ранок 18 липня

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу Щербинівки, Олександро-Калинового, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки і Катеринівки.

Ситуація на фронті на ранок 18 липня

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурм агресора у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Родинське, Новоторецьке, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка, Дачне та в напрямку Покровська, Мирнограду, Володимирівки й Новопавлівки.

Ситуація на фронті на ранок 18 липня

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Піддубне, Зірка, Темирівка, Мирне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле.

Ситуація на фронті на ранок 18 липня

На Оріхівському напрямку минулої доби Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу населеного пункту Мала Токмачка.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках протягом минулої доби ворог наступальних дій не здійснював.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління БпЛА, засіб протиповітряної оборони, артилерійську систему та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1180 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, дев’ять бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 135 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 111 одиниць автомобільної техніки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Покровському напрямку тривають важкі бої, противник намагається розвинути наступ використовуючи чисельну перевагу, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Генштаб ЗС (6971) бойові дії (4291) війна в Україні (5301)


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@ "На Великомихайлівському напрямку українські війська після контрдій зняли кадри демонстрації прапорів у центральній частині Ялти та у східній частині Воскресенки, про захоплення якої раніше повідомили російські ресурси.

На Костянтинівському напрямку противник захопив населений пункт Попів Яр і підтягує резерви для штурму розташованої на північний схід Полтавки."
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18.07.2025 09:13 Відповісти
 
 